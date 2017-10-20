自己動手佈置客廳! 8 種絕佳的好點子

客廳是所有房屋或是公寓一個重要的社交中心，無論是與家人或朋友，這樣的空間絕對在生活佔了相當重要的一個地位。無論客廳的空間是大是小，沙發、桌凳和一切的布置裝飾，似乎都有著制式的概念在我們的腦中形成一幅畫面。有時候如果我們能打破制式客廳的概念，或許也能創造出更特別的場域。這次點子簿就要分享8個妝點客廳的好方法，觸發你對空間的靈感。