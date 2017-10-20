自己動手佈置客廳! 8 種絕佳的好點子

客廳是所有房屋或是公寓一個重要的社交中心，無論是與家人或朋友，這樣的空間絕對在生活佔了相當重要的一個地位。無論客廳的空間是大是小，沙發、桌凳和一切的布置裝飾，似乎都有著制式的概念在我們的腦中形成一幅畫面。有時候如果我們能打破制式客廳的概念，或許也能創造出更特別的場域。這次點子簿就要分享8個妝點客廳的好方法，觸發你對空間的靈感。
大量使用木製品在客廳的視野間，同時搭配傳統紡織品來營造出高質感的鄉村風，而這樣的風格中也不失其溫馨與現代感。
用石板牆壁、壁紙和深色地板等不同材質的材料創建的獨特外觀，這樣的極簡主義表現得相當整潔與細膩:抽樣形狀物件的放置，更是有畫龍點睛般的創新。
經典並不是老舊的代名詞，經典風格是優雅美麗的象徵。在這裡使用奶油色調和許多鏡子及吊燈，凸顯了空間的優雅氣息；同時用了自然的花卉來搭配木製家具，讓經典風更有生氣。
使用簡單自然的料件來作為裝飾的元素，例如:棉麻製品。在這裡可以讓空間呈現樸實簡約的感覺，同時利用木材的紋理及色調來強化空間的採光。
將廢棄物轉化為藝術品，可以創造出極具波希米亞風格的空間，這樣的方式將讓你的舊家具不會成為垃圾。發揮創意，讓老舊的物件也能發揮不同的效用。
用模具打造天花板，將它們塗成白色，並在門框上添加邊框，放入麂皮的沙發、拋光的壁爐及華麗的椅子，讓客廳充滿巴洛克式的浪漫情調吧!
極簡主義絕對是不會被汰換掉的主流概念，它可以創建出一個整潔和細膩的外觀，同時利用抽象的物件，來讓空間更具設計感。
在客廳中添加遊戲區，讓這裡有一個充滿樂趣的空間，讓社交及聚會更增添不同的趣味性。
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