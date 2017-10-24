可麗耐是甚麼？居家裝潢最棒的建材

可麗耐(Corian)這種人造石產品第一次發表可以追溯到1963年，由Dupont Don Slocum和George Mann的科學家所開發，而於1967年以可麗耐(Corian)之名在市場銷售，兩年後，可麗耐的模板陸續生產於杜邦公司在美國水牛城的工廠。在1970年，產品的配方出現改變，使材料更耐酸，且呈現半透明，增加了裝飾的可能性。1974年製造了第一個成型的物體，到了1981年出現了無痕接合的粘合劑。在2004年，實現了在材料中嵌入彩色圖像的想法，並且在2007年，增加了更多顏色的樣板。

從這裡我們知道了可麗耐的演變，而且了解這樣的材料日益進步且品質優良，而且其無痕接合以及半透明的特性，就更不用說它的硬度和耐磨性了。