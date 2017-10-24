可麗耐是甚麼？居家裝潢最棒的建材

在市場中有相當多的新材料陸續湧進，因此我們更應該去深入瞭解其所能給予的利用及好處，對於可麗耐這樣的東西，或許你會覺得陌生，但接下來點子簿將告訴你，它是一個怎麼樣的材料以及如何適當的運用它。可麗耐是杜邦公司開發的固體表面的合成材料。它由1/3丙烯酸樹脂（PMMA）和2/3氫氧化鋁（三水合鋁）組成。而除了這些專有名詞，我相信我們更希望知道它如何有助於我們的我們家庭內部設計。就讓我們一起來了解更多關於其特點，優點，缺點和成本的內容，如果你正為你的居家裝潢苦無靈感，何不讓可麗耐來幫你與時尚下個賭注吧!
可麗耐(Corian)這種人造石產品第一次發表可以追溯到1963年，由Dupont Don Slocum和George Mann的科學家所開發，而於1967年以可麗耐(Corian)之名在市場銷售，兩年後，可麗耐的模板陸續生產於杜邦公司在美國水牛城的工廠。在1970年，產品的配方出現改變，使材料更耐酸，且呈現半透明，增加了裝飾的可能性。1974年製造了第一個成型的物體，到了1981年出現了無痕接合的粘合劑。在2004年，實現了在材料中嵌入彩色圖像的想法，並且在2007年，增加了更多顏色的樣板。
從這裡我們知道了可麗耐的演變，而且了解這樣的材料日益進步且品質優良，而且其無痕接合以及半透明的特性，就更不用說它的硬度和耐磨性了。
1.適用於不受紫外線輻射影響的外部材料。
2. 與特殊的粘合劑相結合，可以消除接縫，從而獲得尺寸大並且連續性的外觀。
3.可以通過用非研磨性清潔劑或砂光磨擦可以消除輕微的損壞。
4.它是一種惰性材料，如果發生火災，其燃燒氣體是無毒的。
5.可以使用木工工具製作，甚至可以雕刻。
6.它是半透明的，這使它可以在燈具和新穎設計的家具以及復古照明的裝飾元件中使用。
7.完全防水抗菌，是醫院、實驗室、洗手間、手術區等這樣堆於衛生需求高的場所，最理想的選擇。
而如同任何產品一樣，可麗耐也有其缺點。第一個是它的成本問題，但在此我們還是必須討論一下其他的：
1.它作為檯面使用也具有另一個缺點：對非常熱的元素，容易產生變形（儘管據說它能承受高達205ºC的高溫）
2.其硬度相當於較硬的木頭，相對於花崗岩或其他礦物基合成化合物之類的石材是較容易被劃傷的。
3.對一些化學物質如丙酮和某些溶劑敏感。
用這種材料構造的家具其實在維護的成本上是相當小的，因為它不是多孔材料，因此不能滲透也更有利於污漬的清潔。可麗耐的表面有助於清潔甚至阻礙細菌的生長，這樣的特性使其也用於嚴格的無菌環境，如手術室。因此，我們可以放心將它放在浴室或廚房裡，只要保證不受溫度上的損害。
這種新材料可以用不同的顏色和型號購買。在使用可麗耐設計家具時，成本會因家具是否平直而變化，例如在此上圖中顯示的，或者俱有特殊設計和寬度的曲線或特徵。即使如此，材料的價格相對應於平均是呈現較高的價格，且隨著尺寸大小也會有所調整，因此價格可說是可麗耐的主要障礙，但是如果能夠負擔這樣的成本，就能夠享受10年的保修以及它的許多優點。
在現代化的廚房裡，如果用可麗耐完成不同的表面和檯面是相當壯觀的，甚至有多樣化的顏色和型號可供選擇，因此你可以將可麗耐與牆壁和地板所使用的瓷磚或襯裡的設計相結合。而在廚房中的運用要特別小心溫度給其帶來的傷害，因為過熱可能會導致表面污漬或變形。
浴室廁所的水槽或浴缸可以用這樣的材料來製成。可麗耐廁所通常是模具的製件，經常與檯面整合成一個元件。除了矩形外，還有圓形或橢圓形，並可以設計成不同的尺寸，它的安裝方式類似於任何陶瓷或玻璃洗手盆。由於可麗耐不是多孔的材質，因為它們完全不透水，並保證它們不會遺留任何細菌，這是很棒的一個優點。
如果你想使用這種材料對你房屋的客廳進行現代化改造，如上圖所示，你可以在有可麗耐底座設計的沙發上打盹，放置舒適的靠墊，讓室內呈現更多元化的氛圍。這類型設計所使用的基材易於清潔和維護，結合所選擇的紡織品，你可以擁有非常現代，原創和創新的裝飾。
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