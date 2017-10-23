你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

16 間造型超獨特的美麗單層住宅

Yungshun Lee Yungshun Lee
Illustrations, Isabelle Paoli Isabelle Paoli 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

單層建築的住宅通常都在進出及任何空間的移動上都較為便利，同時在清潔與打掃上也顯得更為容易；在內部空間裡可以很直接的與周邊的景觀或自家的庭院做連結；家中如果有長輩、兒童或行動不方便者，這樣的住宅更是貼近其生活需求。提出了那麼多單層住宅的優點，不如就直接跟著點子簿一起來看看這16間美麗的單層住宅吧!

1.全木造

MAISON KAPLA, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte 現代風玄關、走廊與階梯
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

使用全木造建築住宅更為自然，在這房子的露臺上，你可以盡情的享受戶外。

2.乾淨純粹

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

直接簡單的線條，乾淨純粹的白淨門面，展現出輕巧的現代感。

3.溫馨明亮

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

使用淺色木材營造迷人的舒適感，大面積的落地玻璃也讓住宅更為明亮。

4.期待夜幕

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
homify

在夜幕降臨後，在室內與花園的連結有個美麗的地板。

5.白與綠

L'esprit "ouvert", ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL
ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL

白色的建築與翠綠的草地，形成了搶眼又輕快的對比，更顯其現代感。

6.美妙景觀

Maisons et villas modernes par les architectes d'a2-Sb, ARRIVETZ & BELLE ARRIVETZ & BELLE 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ARRIVETZ &amp; BELLE

ARRIVETZ & BELLE
ARRIVETZ &amp; BELLE
ARRIVETZ & BELLE

在這樣的單層住宅中才能夠在寬敞的露台享受海灘美景。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7.優雅組合

Maisons et villas modernes par les architectes d'a2-Sb, ARRIVETZ & BELLE ARRIVETZ & BELLE 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ARRIVETZ &amp; BELLE

ARRIVETZ & BELLE
ARRIVETZ &amp; BELLE
ARRIVETZ & BELLE

灰色的石頭露台，白色的樓梯和美麗的釉面組成了這棟高雅的別墅。

8.鄉村魅力

Maison DLS, ATO ARCHITECTURE ATO ARCHITECTURE 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ATO ARCHITECTURE

ATO ARCHITECTURE
ATO ARCHITECTURE
ATO ARCHITECTURE

利用木材的溫和與美麗，讓這單層別墅與自然一起呼吸。

9.自然中取蔭

Maison RJ (isolation paille), Belle Ville Atelier d'Architecture Belle Ville Atelier d'Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture

Belle Ville Atelier d'Architecture
Belle Ville Atelier d&#39;Architecture
Belle Ville Atelier d'Architecture

與自然貼近，在享受綠地的同時，也要試著在陽光下乘涼。

10.沉穩自在

Black and White, AM architecture AM architecture 庭院
AM architecture

AM architecture
AM architecture
AM architecture

讓松樹包圍著的建築，有著美麗的木製露臺，一層樓也能展現完美的現代感。

11.多彩的協調

MAISON "T", Atelier Presle Atelier Presle 獨棟房 磚塊 Grey
Atelier Presle

Atelier Presle
Atelier Presle
Atelier Presle

利用立方體及色彩的搭配，創造出與大地的協調色調。

13.單層的層次

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte 露臺
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

利用高低差在露臺與泳池間做出區隔，木頭的質感使其更為親人。

你也想擁有這樣的泳池嗎?可以讓我們的專家幫幫你。

12.美麗泳池

Construction d'une maison plain-pied spacieuse et luxieuse, Archionline Archionline 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Archionline

Archionline
Archionline
Archionline

這棟單層住宅可以直接通向泳池，隨時可以感受度假氛圍。

14.大器的入口

Extension d'une Maison familiale, Le Tholonet [13], UNIC architecture UNIC architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
UNIC architecture

UNIC architecture
UNIC architecture
UNIC architecture

運用大量的玻璃創造簡單清爽的外觀，同時連結了外部的自然景致。

15.自然與現代的結合

Illustrations, Isabelle Paoli Isabelle Paoli 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Isabelle Paoli

Isabelle Paoli
Isabelle Paoli
Isabelle Paoli

這個房子的簡單結構在同一時間體現了現代的時尚感與自然的美好。

16.細緻優雅的線條

MAISON ONET l'EGLISE, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte 房子
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

這個房子隨著這樣的細緻優雅的線條，完美地融入了景觀。

喜歡單層住宅嗎?你也可以看看:絕美農舍: 結合木頭與石材，擁有美麗露臺的單層居所

三層樓獨棟別墅: 有美麗大庭院與車庫的清水模挑高居所
你最喜歡哪一棟單層住宅呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了