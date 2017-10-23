16 間造型超獨特的美麗單層住宅

單層建築的住宅通常都在進出及任何空間的移動上都較為便利，同時在清潔與打掃上也顯得更為容易；在內部空間裡可以很直接的與周邊的景觀或自家的庭院做連結；家中如果有長輩、兒童或行動不方便者，這樣的住宅更是貼近其生活需求。提出了那麼多單層住宅的優點，不如就直接跟著點子簿一起來看看這16間美麗的單層住宅吧!