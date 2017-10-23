16 間造型超獨特的美麗單層住宅

單層建築的住宅通常都在進出及任何空間的移動上都較為便利，同時在清潔與打掃上也顯得更為容易；在內部空間裡可以很直接的與周邊的景觀或自家的庭院做連結；家中如果有長輩、兒童或行動不方便者，這樣的住宅更是貼近其生活需求。提出了那麼多單層住宅的優點，不如就直接跟著點子簿一起來看看這16間美麗的單層住宅吧!
使用全木造建築住宅更為自然，在這房子的露臺上，你可以盡情的享受戶外。
使用淺色木材營造迷人的舒適感，大面積的落地玻璃也讓住宅更為明亮。
白色的建築與翠綠的草地，形成了搶眼又輕快的對比，更顯其現代感。
在這樣的單層住宅中才能夠在寬敞的露台享受海灘美景。
灰色的石頭露台，白色的樓梯和美麗的釉面組成了這棟高雅的別墅。
利用木材的溫和與美麗，讓這單層別墅與自然一起呼吸。
與自然貼近，在享受綠地的同時，也要試著在陽光下乘涼。
讓松樹包圍著的建築，有著美麗的木製露臺，一層樓也能展現完美的現代感。
利用立方體及色彩的搭配，創造出與大地的協調色調。
利用高低差在露臺與泳池間做出區隔，木頭的質感使其更為親人。
你也想擁有這樣的泳池嗎?可以讓我們的專家幫幫你。
這棟單層住宅可以直接通向泳池，隨時可以感受度假氛圍。
運用大量的玻璃創造簡單清爽的外觀，同時連結了外部的自然景致。
這個房子的簡單結構在同一時間體現了現代的時尚感與自然的美好。
這個房子隨著這樣的細緻優雅的線條，完美地融入了景觀。
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