6 個讓你在 5 分鐘內清理好房子的絕招

有天井或室內花園的房子，通常都設有大面積的滑動落地窗，將房子的內部和外部融合為一，清潔工作因此變得更耗時費力。當你剛好用完清潔劑，或是你正在尋找一種更便宜和環保的方法時，不妨試試將水和酒精調和使用，它們能讓玻璃變得光亮乾淨，是一種相當實惠的選擇。