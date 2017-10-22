6 個讓你在 5 分鐘內清理好房子的絕招

沒有人喜歡花時間打掃房子，所以大家都很想知道，如何才能快速清理好房子。今天我們就為你整理好一些秘訣，幫你在很快的時間內，把房子打理得乾淨整潔。當然打掃並非易事，所有這些方法都需要一項前提，那就是你必須時時維持家裡的秩序，只要你能遵循這些建議，每次打掃時，就不必花上好幾個小時才把家裡整理妥當了。
事實上，定期整理你家的物品，別讓它們到處堆積，正是快速整理好住家的第一前提。如此一來，不論你是平時在家，或是有訪客上門，就不會感覺到必須在幾分鐘內完成清掃工作的壓力。
窗戶是很容易清洗的部分。你只需要玻璃清潔劑和一塊抹布，就可以很輕鬆地清理好窗戶。如果窗戶很髒，你可以先使用一些溫水和肥皂，很快地清除掉大部分灰塵，節省時間和精力。
清潔沙發或皮椅可能相當費力。現在的沙發和皮椅通常都上了薄薄的一層塗料，清理時必須特別注意。你可以使用超細纖維布來進行，或是在濕布上沾取專用清潔劑。但是千萬不要用清水來擦洗，以免造成皮面損壞。
有天井或室內花園的房子，通常都設有大面積的滑動落地窗，將房子的內部和外部融合為一，清潔工作因此變得更耗時費力。當你剛好用完清潔劑，或是你正在尋找一種更便宜和環保的方法時，不妨試試將水和酒精調和使用，它們能讓玻璃變得光亮乾淨，是一種相當實惠的選擇。
家中的浴室往往容易滋生細菌，必須留意清潔。要保持淋浴間清潔，其實相當容易。只要在每次使用後，用刷子或海綿清掉牆壁上的水滴及污漬，同時留意玻璃表面，這樣就不會留下難看的痕跡了。
你可能認為打掃玻璃樓梯，會比打掃木作樓梯更麻煩。但其實不然。打掃玻璃樓梯比你想像的更容易。玻璃材質較不會吸附灰塵，只要使用抹布或吸塵器就可以讓它光潔無比。如果有頑固的污漬，只需要塗上少量的清潔劑，幾秒鐘內就會消失。但是千萬要小心！一定要讓玻璃完全乾透才能使用，因為濕的玻璃表面真的很滑。
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