鄉村風餐廳: 12 款讓你說不出話的絕美設計

鄉村風格是最能提供我們舒適氛圍，同時又兼具視覺美學的一種風格。使用在餐廳裝潢上，鄉村風格更是變化萬千，從古典桌椅到散發優雅氣質的裝飾，或是傳達出一種鄉居特有的閒情逸趣，它都能夠創造出讓你眼睛一亮的效果！別以為這種風格只能用於大型的別墅住宅，今天我們要展示給你 12 款截然不同的設計，即使是都市的公寓房子，也可以設計出這種獨具溫暖調性的美麗餐廳。現在就一起來欣賞吧！
儘管這個餐室看似簡約，但精緻的細節便讓它顯得別具吸引力：穀倉造型的門將空間區隔出來，硬木地板和傢具具散發出復古風情。
這款設計可以供作餐廳或會議室使用，大型的木桌和椅組創造出溫暖舒適的氛圍。長長的桌子兩旁各有一排椅子，不需要太多裝飾，就自然凝聚出聚會的和樂氣氛。
即使只是能夠容納四人餐桌的小餐廳，一樣可以佈置出漂亮的鄉村風。這款以木頭為主調的設計，會讓你想要和親友坐在這裡，享受共餐的美好時光～
質樸的風格也能和柔和的顏色構成絕搭。採用淺色調的木材，搭配柔和的淡色系傢具，自然散發出明亮迷人的氣氛～
這款空間設計採用淺色的木材質地，搭配明亮的照明設備，讓空間顯得特別明亮舒適，創造出良好的用餐氣氛。
方形的餐桌很適合用於聚餐，既不會太侷促，也不會太正式。這處餐廳緊挨著廚房吧台，留出足夠的動線供人走動。磚塊砌成的古典風牆壁與客廳的玻璃帷幕構成完美對比，絲毫不顯衝突。
木材和磚石，是兩款經典的鄉村風格材料。這款設計特別讓一排座位緊靠著牆壁，另一側則採用活動式座椅。帶有明亮色彩的靠墊，則為空間點綴了幾許現代化的美感。
以大型木頭餐桌為主體，上方設置了一排明亮的造型燈。襯托著玻璃窗外的夜色璀璨，這款設計保證能讓你在用餐時特別開懷。
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這款設計同樣採用木頭為餐桌椅，但牆壁及天花板卻漆上白色，與屋頂懸下的白色造型燈營造出明亮的光感。
這款洋溢著熱帶風情的設計，讓你彷彿置身在大自然中。綠色為空間帶來清新舒暢的感受，讓你在用餐時感到格外美味。
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