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鄉村風餐廳: 12 款讓你說不出話的絕美設計

Genie Chien Genie Chien
Casa das Primaveras, 30/01/1986 30/01/1986 餐廳
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鄉村風格是最能提供我們舒適氛圍，同時又兼具視覺美學的一種風格。使用在餐廳裝潢上，鄉村風格更是變化萬千，從古典桌椅到散發優雅氣質的裝飾，或是傳達出一種鄉居特有的閒情逸趣，它都能夠創造出讓你眼睛一亮的效果！別以為這種風格只能用於大型的別墅住宅，今天我們要展示給你 12 款截然不同的設計，即使是都市的公寓房子，也可以設計出這種獨具溫暖調性的美麗餐廳。現在就一起來欣賞吧！

1。精緻風

The Sibarist Rastro , The Sibarist Property & Homes The Sibarist Property & Homes 餐廳
The Sibarist Property &amp; Homes

The Sibarist Property & Homes
The Sibarist Property &amp; Homes
The Sibarist Property & Homes

儘管這個餐室看似簡約，但精緻的細節便讓它顯得別具吸引力：穀倉造型的門將空間區隔出來，硬木地板和傢具具散發出復古風情。

2。溫暖調性

Departamento en La Cuesta , Interiores B.AP Interiores B.AP 餐廳 木頭 Blue
Interiores B.AP

Interiores B.AP
Interiores B.AP
Interiores B.AP

這款設計可以供作餐廳或會議室使用，大型的木桌和椅組創造出溫暖舒適的氛圍。長長的桌子兩旁各有一排椅子，不需要太多裝飾，就自然凝聚出聚會的和樂氣氛。

3。小巧溫馨款

Caserío renovado, Habitaka diseño y decoración Habitaka diseño y decoración 餐廳 木頭
Habitaka diseño y decoración

Habitaka diseño y decoración
Habitaka diseño y decoración
Habitaka diseño y decoración

即使只是能夠容納四人餐桌的小餐廳，一樣可以佈置出漂亮的鄉村風。這款以木頭為主調的設計，會讓你想要和親友坐在這裡，享受共餐的美好時光～

4。童話風

Timeless Country - Primavera Verano 2016, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración 餐廳
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

質樸的風格也能和柔和的顏色構成絕搭。採用淺色調的木材，搭配柔和的淡色系傢具，自然散發出明亮迷人的氣氛～

5。婉約明亮

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta 餐廳
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

這款空間設計採用淺色的木材質地，搭配明亮的照明設備，讓空間顯得特別明亮舒適，創造出良好的用餐氣氛。

6。方桌的魅力

Casa das Primaveras, 30/01/1986 30/01/1986 餐廳
30/01/1986

30/01/1986
30/01/1986
30/01/1986

方形的餐桌很適合用於聚餐，既不會太侷促，也不會太正式。這處餐廳緊挨著廚房吧台，留出足夠的動線供人走動。磚塊砌成的古典風牆壁與客廳的玻璃帷幕構成完美對比，絲毫不顯衝突。

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​7。非正式聚會

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli 餐廳
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

木材和磚石，是兩款經典的鄉村風格材料。這款設計特別讓一排座位緊靠著牆壁，另一側則採用活動式座椅。帶有明亮色彩的靠墊，則為空間點綴了幾許現代化的美感。

8。夜色璀璨

LAR MADSON, MAJÓ Arquitetura de Interiores MAJÓ Arquitetura de Interiores 餐廳
MAJÓ Arquitetura de Interiores

MAJÓ Arquitetura de Interiores
MAJÓ Arquitetura de Interiores
MAJÓ Arquitetura de Interiores

以大型木頭餐桌為主體，上方設置了一排明亮的造型燈。襯托著玻璃窗外的夜色璀璨，這款設計保證能讓你在用餐時特別開懷。

喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!

9。亮麗色彩

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд 餐廳
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

木頭的傢具和牆壁及天花板，讓人一看就感受到滿滿的溫馨，搭配多彩的地板瓷磚，讓視覺整個亮了起來！

10。明亮白

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo 餐廳
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

這款設計同樣採用木頭為餐桌椅，但牆壁及天花板卻漆上白色，與屋頂懸下的白色造型燈營造出明亮的光感。

11。古堡風

ヴィンテージナチュラルスタイルのショールーム, JUST JUST 餐廳 磁磚 White
JUST

JUST
JUST
JUST

這款設計帶有中世紀的風情，靠牆的層櫃令人懷想起美好的舊時光。白色主調的裝潢打亮了整個空間，再點綴以黑色燈具帶來趣味感。

12。熱帶風情

Rustic Tropical Dining Room Little Mill House 餐廳 Green reclaimed,dining table,bench,dining chairs,metal,wood,recycled furniture,wallpaper,sustainable,flooring,pendant light,light
Little Mill House

Rustic Tropical Dining Room

Little Mill House
Little Mill House
Little Mill House

這款洋溢著熱帶風情的設計，讓你彷彿置身在大自然中。綠色為空間帶來清新舒暢的感受，讓你在用餐時感到格外美味。

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