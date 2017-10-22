鄉村風餐廳: 12 款讓你說不出話的絕美設計

鄉村風格是最能提供我們舒適氛圍，同時又兼具視覺美學的一種風格。使用在餐廳裝潢上，鄉村風格更是變化萬千，從古典桌椅到散發優雅氣質的裝飾，或是傳達出一種鄉居特有的閒情逸趣，它都能夠創造出讓你眼睛一亮的效果！別以為這種風格只能用於大型的別墅住宅，今天我們要展示給你 12 款截然不同的設計，即使是都市的公寓房子，也可以設計出這種獨具溫暖調性的美麗餐廳。現在就一起來欣賞吧！