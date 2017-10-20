兩層樓獨棟別墅: 一間古典鄉村風的寬敞居所

為全家人打造一個溫馨的家園是非常重要的一件事情，而要讓每位家族成員都能夠住得舒適又自在的話，這個過程中需要注意到非常多的細節。假如你想要打造一間兩層樓的獨棟別墅，你該怎麼做呢? 首先你不只要先想好你的預算，以及房屋的外型以及結構，還有室內裝潢的風格。除此之外，庭院的空間設計也碼虎不得。
這一本點子簿要介紹的兩層樓獨棟別墅外觀方正，看起來簡單俐落，屋子內的裝潢則結合古典以及鄉村的風格。藉由混搭的方式，專家成功地賦予室內非常豐富的樣貌。而這間別墅的面積大約是 40 坪左右，算是十分寬敞的好居所。
現在就一起欣賞更多細節。
首先先欣賞一下房子的結構，方正的造型讓房子看起來中規中矩，雖然沒有令人一眼驚豔的造型，但卻是數十年後看起來也不過時的設計。
從這個角度，你可以發現木頭露臺以及廣大的草坪，還有二樓的迴廊兼陽台，顯示了屋主對於戶外空間的重視。
在氣候溫暖的地區，有一個私人的游泳池是多麼幸福的事情。
不管是假日或是平日，都可以跳進泳池裡伸展筋骨。游泳完之後，可以移動到草坪上的躺椅，讓陽光自然地將身體
烘乾，非常有度假的fu。
走進屋內之後，眼前的風格與房子外觀大為不同。選用的傢俱以及擺飾品帶有淡淡的鄉村氣息，讓人一進門就有好心情。
除了大面積的落地窗之外，開放式的格局也讓室內更為通透。在這個開放式的公共領域裡頭，專家選用了木頭以及磁磚兩種不同的建材，藉此簡單地劃分出不同的領域。
在客廳的區塊，專家還規劃了壁爐區，讓房子冬日溫暖之餘，也更有獨特的情調。
雖然說家中有許多古典元素，然而抬頭一看，燈具的造型十分現代，這兩者之間毫無衝突，反而撞擊出更有趣的火花。
從這個角度可以看到廚房的格局以及風格，淺綠色的櫥櫃十分有鄉村風的氣息，搭配上工業風的燈具，對比十分巧妙。
浴室最大的特色就是圖樣的磁磚地板，白色的空間裡頭明亮寬敞，讓人可以盡享沐浴時光。
臥室的色調採用自然色系，而淺綠色的櫥櫃還有碎花寢具，也都延續了鄉村風格。
另外一間的浴室則是沒有浴缸，且採用乾濕分離的設計。
這間別墅最令人開心的區域，絕對是這個寬敞的洗衣間。對每個做家事的人來說，是一個非常貼心的設計。
另外一間浴室裡頭，專家選用了木頭的地板，讓人赤腳踏在這也不會感冰冷。