兩層樓獨棟別墅: 一間古典鄉村風的寬敞居所

為全家人打造一個溫馨的家園是非常重要的一件事情，而要讓每位家族成員都能夠住得舒適又自在的話，這個過程中需要注意到非常多的細節。假如你想要打造一間兩層樓的獨棟別墅，你該怎麼做呢? 首先你不只要先想好你的預算，以及房屋的外型以及結構，還有室內裝潢的風格。除此之外，庭院的空間設計也碼虎不得。

這一本點子簿要介紹的兩層樓獨棟別墅外觀方正，看起來簡單俐落，屋子內的裝潢則結合古典以及鄉村的風格。藉由混搭的方式，專家成功地賦予室內非常豐富的樣貌。而這間別墅的面積大約是 40 坪左右，算是十分寬敞的好居所。

現在就一起欣賞更多細節。