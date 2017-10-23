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三層樓獨棟別墅: 有美麗大庭院與車庫的清水模挑高居所

Peggy Yu Peggy Yu
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若能夠打造一棟屬於自己的豪宅，你會怎麼規劃呢？一定要有庭園？還是要有車庫？還是喜歡挑高設計呢！

台南有一個案例就採用清水膜搭配植栽的設計、讓整體冷調質感中，帶有日式的綠意盎然。

屋主也很喜歡這樣的氛圍，今天就跟著homify360一起去看看吧！

一樓與地下室銜接處

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台南12號住宅

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往內走到家門口就可以看到多元的材質打造的玄關，往地下一樓的石鋪路與木板搭配的非常可愛。

庭園造景

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從門口進來就可以看到狹長的庭園，用長條不規則的石頭鋪成可愛的小徑。

進門的庭園

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門口的一側往外銜接，地板上鋪了許多碎石子、圓石板與錯落的木條相當匹配。

進門的視野

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高矮不一的綠樹在這裡點綴庭園的生氣，綠地與矮灌木也搭配的很好。

庭園細節

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一側還有日式庭園一般的造景，多元的配置讓人感受到不同的設計質感。

造景細節

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庭院內也有可以休憩的大石頭與長條木椅，設計師發揮庭院造景的功力一覽無遺。

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俯瞰樓面

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俯瞰的二三樓就有種植不同植栽，讓綠意不斷衍生，而大片窗戶與陽台更是必備。

一樓玄關處

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再來看看後側的規劃，這裡是一個對外的門，以簡潔的清水魔為主體。

玄關與停車場

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左側是車庫，門邊地面等都保有一樣的設計風格。

車庫與二樓

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地面有斜面設計，讓車子進出更方便，加裝守護安全的監視器也是個貼心設計。

整體一樓

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牆面還有設計一處凹槽，擺上地址，隱秘又有質感。（不過還是希望郵差先生找的到地址！）

立面

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整體的風格是棟三層樓的建築，二三樓都以綠色植栽點綴冷調的清水膜。

模擬圖

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再來看看模擬圖，內有建物、並以車庫庭園增加功能性，將空間使用非常完善。

內部裝潢

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內部設計也很大方氣派，以黑白色為基調、大片玻璃窗戶透光舒適。

明亮的落地玻璃

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多面都是以落地玻璃環繞，並且增添氣窗、四季都能舒適居住。

休憩的地方

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這個角落則是休憩曲，充滿主人的收藏品與呈現興趣。累了就在這裡打盹一下也不錯。

呈現主人個性風格

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當然也可以安裝一檯冷氣讓大空間更為舒適，想泡茶或聊天這裡都很適合。

餐桌餐廳設計

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來到廚房也可以看到美麗的造景，而長木桌就與整體設計風格一樣氣派簡潔。

整體廚房

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挑高設計

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這裡可以看到設計師也沒有放過挑高空間！打造第二個休憩區更是一個自在的小客房。

內部空間

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大門口規劃

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從外進到內也有呼應庭園的碎石子造景設計，讓整體風格更為一致。

廁浴規劃

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再來偷看一下衛浴設備，低調的牆面質感讓這裡像是飯店一樣的氛圍。

浴室設計

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大家庭多人使用也不會互搶設備。

迴旋樓梯：柳暗花明又一村

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側邊水質

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偷偷給大家看這裡戶外還有一個水池、搭配質感的牆面，讓這裡生生不息。

浴室設計

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大空間浴室、當然要有舒適的浴池與造景，讓一整天的辛勞在此徹底放鬆。

門口的休閒時光

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挑高門口的屋前就有個躺椅，若能夠在這裡看本書也是不錯的規劃！

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