三層樓獨棟別墅: 有美麗大庭院與車庫的清水模挑高居所

若能夠打造一棟屬於自己的豪宅，你會怎麼規劃呢？一定要有庭園？還是要有車庫？還是喜歡挑高設計呢！

台南有一個案例就採用清水膜搭配植栽的設計、讓整體冷調質感中，帶有日式的綠意盎然。

屋主也很喜歡這樣的氛圍，今天就跟著homify360一起去看看吧！