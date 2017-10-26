5 款適合現代住家的地板材料

地板是所有房屋裝潢的基本組成部分，在選擇地板時，我們不僅要精挑設計的樣式，還要細選其材質。除了必備的功能性之外，還要注意是否經得起潮溼，硬度和顏色能否經久耐用。
市場上有多樣化的選項，像是：帶有光澤或霧面、有無紋理、磨石、陶瓷、木材、合成材料、大理石，或拋光混凝土等等。我們所選擇的材料會成為家居裝潢的一部分，與日常生活空間產生直接關聯。因此，地板的選材至關重要。以下為你整理出 5 款適合現代住家的地板選項，現在就一起來看看吧！
住宅入口是每天大家進出的地方，這裡的地板必須選擇耐用的材質。考慮到門廊最好能與內部具有一體感，有些人可能會選用同一種材料來裝潢地板。但是從審美學的觀點來看，我們並不建議將所有空間都鋪上同種材質的地板。
此時最簡單的辦法，便是在兩者之間打造出過度空間，運用不同的材質做為分隔，更可呈現出優雅的視覺美感。
我們建議臥室的地板最好採用木頭材質，它能帶給人溫暖舒適的感受，光著脚丫踏在上面，更可以領略它的魅力。當然你也可以採用瓷磚地板，但當冬天來臨時，記得要鋪上地毯，以免凍壞雙腳。
倘若你決定選擇瓷磚，建議你採用中性或冷色系，例如灰色、米色、藍色或其他柔和的色彩，再選擇顏色相搭襯或構成對比的地毯來搭配。
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兒童臥室最受歡迎的裝潢材料之一，便是採用地毯。但是這種材料經常讓人感到頭痛，對於小朋友的健康更可能構成問題，因為地毯常常會累積灰塵，進而引發過敏症。此外，小嬰兒在地面上學爬，更是令父母憂心。當小孩漸漸長大進入好動期，他們會把玩具扔得到處都是，加上食物殘渣造成污染，都是我們得關心的問題。
因此對於兒童房的裝潢，我們建議採用可以水洗，而且不怕玩具掉落造成損壞，也經得起三輪車和溜冰鞋磨蝕的材質。.
在市面上可供選擇的各種材料之中，乙烯基地板已成為浴室的最佳選擇。陶瓷、瓷磚或石頭材質也是人們愛用的建材。這個空間最好使用防滑材料，以免在潮濕的地面上滑跤，防水地板堪稱最理想的選擇。在選擇浴室地板時，還要考慮到空間裝潢的和諧性。
你可以選擇和水槽檯面相搭或構成對比的色彩組合；倘若浴室空間狹小，最好採用中性顏色；你也可以運用色彩相搭的地墊來玩色，為空間帶來趣味感。
廚房地板最重要的是要堅固耐用，能夠抵抗來自醋或檸檬等酸性水份的侵蝕。就設計而言，我們不建議你選用帶有紋理的材質，因為它們往往比一般材料更容易髒。
廚房的地板選擇必須要考量到空間裡的其他傢俱和器皿，最好事前花些時間多多參觀比較，甚至可以把樣品帶到廚房裡比對一下，心裡有些概念，再做採購的決定。
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