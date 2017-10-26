5 款適合現代住家的地板材料

地板是所有房屋裝潢的基本組成部分，在選擇地板時，我們不僅要精挑設計的樣式，還要細選其材質。除了必備的功能性之外，還要注意是否經得起潮溼，硬度和顏色能否經久耐用。

市場上有多樣化的選項，像是：帶有光澤或霧面、有無紋理、磨石、陶瓷、木材、合成材料、大理石，或拋光混凝土等等。我們所選擇的材料會成為家居裝潢的一部分，與日常生活空間產生直接關聯。因此，地板的選材至關重要。以下為你整理出 5 款適合現代住家的地板選項，現在就一起來看看吧！