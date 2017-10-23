享受鳥語花香的日子：一間 9 坪的田園風木頭小平房

你想要每天早上都被陽光和鳥叫聲叫醒嗎？醒來後吸一大口新鮮的空氣，香芬撲鼻的花香讓你倍覺精神。這樣子的生活，其實並不難實現！重點是首先你要有一間美麗的田園風小平房，就好像今天我們要介紹的木頭平房一樣！
這個由設計公司B² ATELIER D'ARCHITECTURE打造而成的9坪小木屋既好看又實用，絕對是假日周末度假的好地方。現在就讓我們來參觀吧！
這一個木頭小平房走鄉村田園風路線，因此設計觀感強調自然，這亦都符合屋主低調簡樸的生活方式。
房子的坪數雖然不大，可是機能齊全，而且顏值也很高。像是戶外休閒區擺有餐桌餐椅，以及一張日光浴躺椅；同時木地板跟整個房子的牆身完全配合，連同裝飾用的花草樹木，這絕對是許多人的理想度假小屋。
房子裡裡外外都是充滿園野的綠意，全因為無論是外牆邊還是窗邊都種有美麗的植物。
整個房子採用白框玻璃窗或玻璃拉門，跟鋪木的外牆可說是絕配！牆外擺有一個三層的儲物架，用來擺放常用到的園藝工具。
小平房裝有在歐洲常見的金屬電動捲簾，能提供極佳的遮陽效果，同時亦能好好保護屋主隱私。除此以外，市面上也有相應的科技產品將窗簾設定為自動運作，比如說窗簾在每天某個指定時段會自動捲起或放下，這樣子生活就能更輕鬆。
可是這一種捲簾的價錢當然會比一般的布窗戶或紗窗簾來得貴，要更換的時候也會比較麻煩，而且清洗也不容易，所以這就要由你們自己衡量了。
房子外還有個玻璃遮陽板，使自然日光透進來，同時亦提供遮風擋雨的保護。
房子雖小，但是設備齊全，比如說在前門旁邊的這個L字形廚房。
設計師選用灰色色調來打造出收納廚櫃，這是個非常明智的選擇！特別是當牆而是米白色、以及流理台面是木材的時候，這種配搭就能輕鬆營造出和諧又自然的觀感，而且絕不單調沉悶！
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