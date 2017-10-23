享受鳥語花香的日子：一間 9 坪的田園風木頭小平房

你想要每天早上都被陽光和鳥叫聲叫醒嗎？醒來後吸一大口新鮮的空氣，香芬撲鼻的花香讓你倍覺精神。這樣子的生活，其實並不難實現！重點是首先你要有一間美麗的田園風小平房，就好像今天我們要介紹的木頭平房一樣！

這個由設計公司B² ATELIER D'ARCHITECTURE打造而成的9坪小木屋既好看又實用，絕對是假日周末度假的好地方。現在就讓我們來參觀吧！