20 款現代風的華麗小浴室

大多數浴室的設計都是以大空間為藍圖，但在現實生活中，許多住家的浴室卻都是小坪數。儘管麻雀雖小，你還是可以運用一些巧妙的創意，經由合理的規劃，並善用空間內的佈局，你可以把浴室變成異想不到的美麗空間！除了基本的配備像是馬桶、水槽和淋浴間之外，其餘的空間可以運用色彩、佈局和材料的組合，搭配出令人驚豔的視覺效果。以下就一起來看看我們為你蒐集到的點子，並找出你最愛的設計吧！