20 款現代風的華麗小浴室

大多數浴室的設計都是以大空間為藍圖，但在現實生活中，許多住家的浴室卻都是小坪數。儘管麻雀雖小，你還是可以運用一些巧妙的創意，經由合理的規劃，並善用空間內的佈局，你可以把浴室變成異想不到的美麗空間！除了基本的配備像是馬桶、水槽和淋浴間之外，其餘的空間可以運用色彩、佈局和材料的組合，搭配出令人驚豔的視覺效果。以下就一起來看看我們為你蒐集到的點子，並找出你最愛的設計吧！
要讓一個標準型設計的空間呈現出不同的觀感，最簡單的方法就是採用具有不同紋理的傢俱。這樣一來，你可以在不需要額外花費，或使用更多空間的情况下，就讓浴室顯得很吸睛！
讓浴室看起來更寬敞的秘訣之一，就是採用懸浮的裝置。這能帶來一種輕快的視覺效果，甚至讓清潔工作更容易達成。
在一個小浴室裡，你需要充分利用每一吋空間。你可以運用天花板的空間來裝潢，添加一些繪畫來創造不同的視覺效果，也可以裝上木樑營造出有趣的風格。
正如我們一開始就提到，佈局是小空間的一項重要考量。我們必須按照一定的邏輯順序，來決定如何讓所有東西就定位。例如，把水槽放在淋浴間的前方，可以讓動線更為順暢。
我們並不總是需要複雜的設計，才能創造令人印象深刻的浴室。只要運用一個足夠吸引人的特點，像是天花板或牆壁上的圖案，或是浴室內的色彩主調，就能創造出這樣的效果。
實現原創設計的一個簡單方法，就是採用折衷的風格，將你最喜歡的式樣拿來混搭，例如運用簡約設計搭配工業風材質，再添加一些質樸感的細節，便可創造出令人驚豔的浴室。
對稱，是設計的一個重要元素，有助於保持空間的平衡感。然而，這並不意味著你必須把兩邊的物體都擺放得完全一樣。只要兩側的元素具有類似的大小和體積，就足以創造出平衡感來。
木材是大家都喜歡的一種建材，可以適用於各種空間的需求。如果你想讓你的浴室看起來像溫泉浴或桑拿浴室，你可以採用木板來裝潢牆面，就可以創造出這樣的效果。
淋浴間往往容易造成污漬。一個很簡單的解決辦法，就是為它裝上玻璃門，既不會佔用太多的空間，還可以防止水珠飛濺，同時也不會破壞到整體設計。
牆壁的顏色可以用來區分浴室內不同的區域功能。如果你想要讓浴室呈現出優雅的外觀，我們建議你採用雙色調設計，混合對比的色調，更能創造出戲劇性的效果。
為了不讓浴室看起來太過狹小侷促，你可以採用能夠讓牆壁大量露出的裝置，不要讓牆面被覆蓋住。簡單的設計，最適合小型的空間。
使用淺色的主調可以讓物件表面產生光線的反射，使空間看起來更寬敞、更明亮。此外，它還可以為浴室帶來一種紓壓的氛圍。
白色，可以為小空間帶來許多優點，特別是對小型的浴室。它可以使空間看起來更寬敞，產生光潔的效果，除了帶來輕鬆愉悅的觀感之外，也讓污漬無所遁形，清潔工作更加容易。
為了避免過度裝潢小空間，我們必須要巧妙運用傢俱、材料和配件的顏色和設計，像是毛巾和浴墊，就可以為小浴室增添特色。
浴室瓷磚是裝潢的好搭檔，可以用來創造出各種各樣的設計和圖樣。
如果你家浴室狹小，我們建議你把所有的器皿都集中在同一側，並且按照邏輯排列，如此一來就可以把另一側留為通道，不會構成進出的障礙。
在浴室裏加上一些自然的氣息，例如栽植芳香類植物，可以讓環境更為清新，並且有效除去異味。
使用照明設備，可以為浴室增添令人印象深刻的特色，還可以創造出一種優雅的環境氛圍。
線條的設計是讓浴室看起來高雅完美的最佳方案。你不必採用傳統的設計路線，大膽使用不同形狀的線條，搭配多樣化的材質，就能讓你的浴室與眾不同。
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