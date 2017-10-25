用 24 種不同類型的圍欄展現不同的居家風格

牆壁和柵欄原先最實質的工作就是提供居家的保護。然而，除了提供這種安全性之外，這種結構也是賦予外觀的身份和美感的組合的一部分。所以在建造你的圍牆時務必慎重考慮，因為房子會因為不同類型的圍牆，展現出不同的風格。這次點子簿整理了24種不同類型的圍牆，有非常簡單的牆壁，也有透過木材展現出美感的傳統柵欄，讓我們一起來看看吧!