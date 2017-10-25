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用 24 種不同類型的圍欄展現不同的居家風格

Yungshun Lee Yungshun Lee
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牆壁和柵欄原先最實質的工作就是提供居家的保護。然而，除了提供這種安全性之外，這種結構也是賦予外觀的身份和美感的組合的一部分。所以在建造你的圍牆時務必慎重考慮，因為房子會因為不同類型的圍牆，展現出不同的風格。這次點子簿整理了24種不同類型的圍牆，有非常簡單的牆壁，也有透過木材展現出美感的傳統柵欄，讓我們一起來看看吧!

1.雙層木柵欄

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這樣的方式可以提供更加隱密地的環境，而透過這樣的視覺對比，卻更為強化他人的好奇心。

12.白色柵欄

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將木柵欄漆成白色，讓花園顯得和諧優雅，並搭配鋼架建造的涼棚，展現輕鬆愉快的氣氛。

2.天然木材

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簡單而低成本，是任何房屋和花園的完美選擇。但務必給予防水及防蟲的措施，避免破壞天然木材的質量。

3. 自然圍欄

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由木材或木板製成的圍欄似乎就是鄉村房屋的代名詞，簡單又輕便美麗。

4.泳池旁的簡單圍欄

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用這樣的圍欄來確保家庭中兒童與寵物的安全，同時也顯得明亮且現代。

5.有紋理的牆

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有紋理的牆壁可以很明顯地給予房子獨特的個性，同時也為庭院內外提供別緻的優雅。

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6. 石牆

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如果想要給我們房子的環境提供更強而有力保護的感覺，典型的石牆也是一個很好的選擇。

7.垂直花園架

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除了提供保護之外，在後院建造木柵欄使其成為美麗的垂直花園也相當適合。

8.混凝土與木結合

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在這裡我們可以看見混凝土與木柵欄的搭配，並且利用小盆栽裝飾。

9.禪意空間

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禪宗花園提供了放鬆和冥想的場域。在這個例子中，石牆反而給予環境更貼近自然的感受，並且更易使人專注。

10.俏皮逗趣

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這個擁有豐富多彩和創意設計的花園擁有一個充滿溫度的小石牆，在這個小露台上的擺設創造了一個完美的環境。

11.木頭藝術作品

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除了傳統的牆壁和圍牆，或許我們可以發揮更多創意，在這圖片中，木頭上的精彩作品絕對是絕佳的生活藝術。

13.鐵柵欄

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黑色鐵條的柵欄給了保護作用一個很好的效果，並且優雅簡約。

14. 竹

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竹子可以提供堅固、輕巧且完美的保護空間。選擇這樣的材料可以使庭院看起來比較明亮。

有關於圍牆的設計你也可以諮詢我們的專家

15.塑膠的創造力

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塑膠是輕便耐用的材料，而且在創意上能夠有更大的發揮空間。

16. 塑膠幾何

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在這個美麗的設計中，利用塑膠的幾何構圖帶來了創意和時尚的外觀，搭建起這個花園周圍的保護空間。

17.小而巧的保護

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小巧的矮柵欄，這樣的方式除了讓房屋在受到保護的同時也能夠更舒適的與外部連接。

18.結合紅磚

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白柵欄與紅磚牆，既典型又不敗的搭配模式。

19.木柵欄和混凝土

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木材的輕盈與美感和堅固的混凝土結合在一起，讓庭院展現沉穩的氣氛。

20.弧形設計

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採用弧形的創意設計，讓花園看起來更加有趣。

21.混凝土、竹、鋼

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想要融合多種元素來豐富你的圍牆，這樣的方式你也可以嘗試喔!

22.彩色牆

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替你的牆面妝點顏色，可以創造出更不一樣的空間氛圍。

23. 紅磚與漆木

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New Images Architects
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木材與清漆的溫暖色調搭配紅磚牆的質樸，讓空間顯得更為優雅柔和。

24.不銹鋼

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最後，這片圍牆結合了混凝土石塊和鋼板，結構的色調差異創造出非常現代的視覺效果。

想獲得更多庭院設計的靈感，你也可以看看:19 個讓人驚艷的簡單庭院設計

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