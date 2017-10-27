9個簡單而美麗的露台設計概念

家裡的露臺就像是房屋的肺，透過露臺，我們得以呼吸新鮮空氣；並且無論冷熱或下雨，我們也能藉由露臺來享受天氣。當我們繁雜的城市忙碌時，一個露台可以為我們緊張和忙碌的日常生活提供一個療癒的場所。你只需要桌椅、一些靠墊、需許植栽或者一把大陽傘及遮蔭的涼棚，就能創建出美麗又簡單的露臺。在這裡我們提供了9個簡單而美麗的露臺設計概念，一起來從中尋找靈感吧!
有時候我們常覺得沒有足夠的空間來讓自己好好的放縱一下，但事實上，任何空間都是可以輕易被打造出來的，甚至不用花大錢，在自家的屋頂就可以創建出這樣的門廊空間。
如果家中有小朋友的人，在設計露臺空間時也可以使用較小的家具或只是一些紡織品（如地毯或墊子）讓孩子來適應空間，在這樣的露臺中你可以和孩子一起度過美好的親子時光；可以在炎熱的下午享受片刻的涼爽，在夏夜感受晚風的清涼。
城市生活已經成為大多數人的組成背景，我們常渴望可以透過假期來削減我們於日常生活中的壓力，但其實我們不見得能有足夠的時間。或許我們可以把那種鄉村寧靜的感覺帶回家中，藉此享受居家的短暫假期。你只需要簡單的桌椅，一些喜愛的植栽，簡單的露臺空間就可以讓你瞬間紓壓。
享受自在並不需要太多的東西，反而放入太多的元素才更讓人感受不自在。你可以搭建一個舒適的地板空間，或是放置舒適的椅子、愜意的懶骨頭靠枕，就可以創建一個非常放鬆的空間。
這樣的設計具有清晰的線條，中性的色彩，透過玻璃背景和簡單裝飾的家具創建了一個優雅寧靜的空間，這樣的極簡設計卻有著複雜的視覺享受，簡單又迷人。
透過裝飾物件可以營造出不同的風格，而這些元素你不一定需要交給設計公司來幫你做全部的計畫，你可以在任何跳蚤市場或是二手市集，挑選自己喜愛的物件，打造專屬自我風格的空間。
使用再生材料再製成家具已漸漸成為趨勢，這種家具的優點在於可以自己建造，或者在二手市集中取得材料。這樣的方式不但價格較為便宜，而且由自己動手可以從中獲取更多樂趣，並且打造自己想要的風格。
誰說露臺就只能是個發呆放鬆的地方?在這空間裡你也可以享受咖啡或美食，讓居家的生活更為愜意自在。
如果你喜歡看書，不妨將露臺打造成合適的閱讀空間；如果你喜歡充滿香氣的空間，你可以在此種多樣的香草植物；如果你喜歡鄉村風格，那麼就利用一些粗布紡織品來營造空間氛圍，在這裡你可以置入任何自己喜愛的元素，創造專屬的露臺空間。
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