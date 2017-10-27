9個簡單而美麗的露台設計概念

家裡的露臺就像是房屋的肺，透過露臺，我們得以呼吸新鮮空氣；並且無論冷熱或下雨，我們也能藉由露臺來享受天氣。當我們繁雜的城市忙碌時，一個露台可以為我們緊張和忙碌的日常生活提供一個療癒的場所。你只需要桌椅、一些靠墊、需許植栽或者一把大陽傘及遮蔭的涼棚，就能創建出美麗又簡單的露臺。在這裡我們提供了9個簡單而美麗的露臺設計概念，一起來從中尋找靈感吧!