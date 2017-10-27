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9個簡單而美麗的露台設計概念

Yungshun Lee Yungshun Lee
Porthleven, LEIVARS LEIVARS 露臺
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家裡的露臺就像是房屋的肺，透過露臺，我們得以呼吸新鮮空氣；並且無論冷熱或下雨，我們也能藉由露臺來享受天氣。當我們繁雜的城市忙碌時，一個露台可以為我們緊張和忙碌的日常生活提供一個療癒的場所。你只需要桌椅、一些靠墊、需許植栽或者一把大陽傘及遮蔭的涼棚，就能創建出美麗又簡單的露臺。在這裡我們提供了9個簡單而美麗的露臺設計概念，一起來從中尋找靈感吧!

1.門廊涼棚

Casa P-M, J-M arquitectura J-M arquitectura 露臺
J-M arquitectura

J-M arquitectura
J-M arquitectura
J-M arquitectura

有時候我們常覺得沒有足夠的空間來讓自己好好的放縱一下，但事實上，任何空間都是可以輕易被打造出來的，甚至不用花大錢，在自家的屋頂就可以創建出這樣的門廊空間。

2.家庭需求

Casa Taipa, interior de São Paulo, Flavio Vila Nova Arquitetura Flavio Vila Nova Arquitetura 露臺
Flavio Vila Nova Arquitetura

Flavio Vila Nova Arquitetura
Flavio Vila Nova Arquitetura
Flavio Vila Nova Arquitetura

如果家中有小朋友的人，在設計露臺空間時也可以使用較小的家具或只是一些紡織品（如地毯或墊子）讓孩子來適應空間，在這樣的露臺中你可以和孩子一起度過美好的親子時光；可以在炎熱的下午享受片刻的涼爽，在夏夜感受晚風的清涼。

3.不需要太多元素或空間

은평2지구 두산위브 42평형 , Design A3 Design A3 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Design A3

Design A3
Design A3
Design A3

城市生活已經成為大多數人的組成背景，我們常渴望可以透過假期來削減我們於日常生活中的壓力，但其實我們不見得能有足夠的時間。或許我們可以把那種鄉村寧靜的感覺帶回家中，藉此享受居家的短暫假期。你只需要簡單的桌椅，一些喜愛的植栽，簡單的露臺空間就可以讓你瞬間紓壓。

4.讓露台是內部的延伸

Porthleven, LEIVARS LEIVARS 露臺
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

享受自在並不需要太多的東西，反而放入太多的元素才更讓人感受不自在。你可以搭建一個舒適的地板空間，或是放置舒適的椅子、愜意的懶骨頭靠枕，就可以創建一個非常放鬆的空間。

5.舒適的家具

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IMAGO DESIGN

IMAGO DESIGN
IMAGO DESIGN
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這樣的設計具有清晰的線條，中性的色彩，透過玻璃背景和簡單裝飾的家具創建了一個優雅寧靜的空間，這樣的極簡設計卻有著複雜的視覺享受，簡單又迷人。

6.善用裝飾

VIVIENDA RURAL, CARLOS TRIGO GARCIA CARLOS TRIGO GARCIA 露臺
CARLOS TRIGO GARCIA

CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA
CARLOS TRIGO GARCIA

透過裝飾物件可以營造出不同的風格，而這些元素你不一定需要交給設計公司來幫你做全部的計畫，你可以在任何跳蚤市場或是二手市集，挑選自己喜愛的物件，打造專屬自我風格的空間。

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7.DIY

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Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
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使用再生材料再製成家具已漸漸成為趨勢，這種家具的優點在於可以自己建造，或者在二手市集中取得材料。這樣的方式不但價格較為便宜，而且由自己動手可以從中獲取更多樂趣，並且打造自己想要的風格。

8.露臺做餐廳

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HOMEFORM Студия интерьеров

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誰說露臺就只能是個發呆放鬆的地方?在這空間裡你也可以享受咖啡或美食，讓居家的生活更為愜意自在。

9.添加專屬的元素

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Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores

Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
Biarari e Rodrigues Arquitetura e Interiores
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如果你喜歡看書，不妨將露臺打造成合適的閱讀空間；如果你喜歡充滿香氣的空間，你可以在此種多樣的香草植物；如果你喜歡鄉村風格，那麼就利用一些粗布紡織品來營造空間氛圍，在這裡你可以置入任何自己喜愛的元素，創造專屬的露臺空間。

想獲取更多靈感，你也可以看看:5 款不花大錢的神奇陽台改造

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