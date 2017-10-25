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改造黯淡老屋: 一間被農田環繞，室內裝潢超別緻的透天厝

Peggy Yu Peggy Yu
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在宜蘭的一間老宅，擁有絕佳美景，但是卻無法好好享受。因為老屋已經失去原本美好的規劃、動線與光線都相當令人不舒適！

好在有設計師巧思、大方的業主，將透天厝翻新成有如在綠海之中的文青宅一般！並且重新更換隔間、動線，甚至連天花板都打掉重做！改造前後差很多！新穎又有氛圍的讓人不想離開！現在就一起去看看吧！

田中央的房子

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這個透天厝整修時間共花了5個月！

讓我們一起來看看，這間美麗的透天厝改造前後的更多樣貌…

改造前：凌亂陰暗

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誰可以料想到改造前是這樣的老舊呢！動線更是不明確，電視就放在樓梯下方？讓人無法好好打起精神看電視！

改造前：空間運用雜亂

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原本房間的窗戶很小，而且廁所很突兀地樹立在一角落，坐在沙發上也沒有充分的光線。

改造後：客廳全貌

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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客廳運用了大量的木材，從天花板、仿木紋材質地磚、客廳桌子、屏風牆面，都是一致風格。

改造後：客廳全貌

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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燈光也採用內崁式設計，柔和的燈光讓人更自在。為符合這裡的空間，沙發與窗簾採用訂製的。

改造後：客廳全貌

homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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原來設計師拆除原有的木作隔間、水電管線，做全棟更新、泥作也重新隔間砌磚。

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改造後：客廳全貌

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此外，鋁門窗也全數更換，這裡隔間也重新規劃，讓樓梯下方空間成為櫥物間。

改造後：牆面設計

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這幅牆以後就會掛上電視，不過在此之前也能讓掛畫為你家風格說話。

黃色蝴蝶蘭、藍色背景的白花、桌上的花、以及盆栽等，細節都能展現設計者與屋主的態度。

改造後：角落設計

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往家中一看，原來所有原有腰窗都改為落地窗，讓光線穿透，往外一看就是綠田，並且也能為客廳帶來更好的採光。

改造前：狹長走廊

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原本的走廊就被牆面包覆，一點都不舒適的規劃。還很有隔閡的感覺！

改造後：靈活運用空間

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現在就是要把空間還給家人，規劃了一個半開放式的和室、大人小孩都可以在裡面找到自己的使用空間。

改造前：沒有設計風格的房間

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原本就是規劃成這樣狹小的房間，才會有狹小的走廊。

改造後：質感的角落

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看看舒適的木椅、配上溫和的燈光，設計師說，希望將每個房子的主人 ，變成宅男、宅女，愛上這個家、享受這個家的每一個角落！

改造後：質感的角落

homify 窗戶
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業主也放手讓設計師採買飾品擺飾、將這裡營造出低調質感的氛圍。

改造後：質感的角落

homify 窗戶
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設計師也說，這案子有好業主、給與很大的發揮空間， 對於這棟綠海透天的藍圖，慢慢展現。

改造後：光影穿透整屋

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光影穿透在這裡，原來設計師第一次勘查，就已經胸有成竹有很細緻的想法！

改造前：廚房採光不佳

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而且鐵皮屋煮起飯來也太熱了！

改造後：通透的廚房

homify 餐廳
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廚房也不能馬虎，通透的光線、與整體簡約的廚房。是因為鐵工將原有鐵皮的廚房屋頂改為RC結構，使用上更安全、增加了使用年限。

改造後：通透的廚房

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這裡更使用水性無毒的油漆，廚具上增添中島，而室內、室外牆的防水更是下了大功夫。

改造後：廚具的和諧

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改造後享受鋼琴烤漆的質感，木紋桌面也打造和諧靜謐的用餐氛圍。

改造後：房間的光影

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設計師為了更創造出主臥外的大露臺 ，將木工減到最低，以保有空間的最大彈性！

改造後：房間的格局

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房間就是簡單清爽，也讓人非常想呆在房裡不出門！

改造後：整潔明確的房間

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門打開可以看到明亮的落地窗，加扇窗簾也是不錯的選擇。

改造後：對外窗

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對外窗不止一個，還有一扇落地窗，打開就是滿滿的大平台～～！

改造後：房間佈置

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層架簡單又實用，桌上也沒有過多的設計、實用就是王道！椅子的設計更顯得這裡有一點文青的風格！

改造後：房間光景

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房間看出去就是綠海！你也想在這裡徜徉嗎？

改造後：房間角落

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房間擺上一盆植栽，小小的木頭邊桌就是必備！

改造前：老舊不符合使用的衛浴

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原本的窗戶太小了！浴缸尺寸、鏡子、洗手台高度也都不符合實際使用！

改造後：清爽的衛浴

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仿造清水膜一般的衛浴設備、也不忘保留對外窗的換氣功能，讓洗澡更為舒適。

改造後：隨處可見對外窗

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改造前凌亂破舊

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甩掉老舊建築規格與內裝，煥然一新！

改造後：就踏上綠海享受藍天吧

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「綠海之境、一步之遙」讓你在家中就能徜徉在其中！

看更多：改造廢棄農舍 : 一個傳統又時尚的質樸好居所

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