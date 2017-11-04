在院子裡建造泳池前，你必須要知道的事

家裡擁有一個私人泳池就像是象徵著一種「懂生活」的生活態度，但事實上不是到處都可以施行建造泳池的工程，有些時候可能是因為技術上的原因、有些時候亦由於成本預算的關係所致。

如果你已經下定決心要在家裡建造一個美麗的泳池，那麼當中一定有些開支是少不了的，比如說你要先取得施工許可證，因應不同地區有不同的法例要求及費用，以歐盟標準來說，你必須要支付約4萬台幣左右的需用。然後除了施工及用料等支出外，你還要把「定期維修保養」的費用也一併納入考量。

如果你仍然希望建造一個私人泳池，那麼我們現在就告訴你更多必須要知道的事情。