在院子裡建造泳池前，你必須要知道的事

家裡擁有一個私人泳池就像是象徵著一種「懂生活」的生活態度，但事實上不是到處都可以施行建造泳池的工程，有些時候可能是因為技術上的原因、有些時候亦由於成本預算的關係所致。
如果你已經下定決心要在家裡建造一個美麗的泳池，那麼當中一定有些開支是少不了的，比如說你要先取得施工許可證，因應不同地區有不同的法例要求及費用，以歐盟標準來說，你必須要支付約4萬台幣左右的需用。然後除了施工及用料等支出外，你還要把「定期維修保養」的費用也一併納入考量。
如果你仍然希望建造一個私人泳池，那麼我們現在就告訴你更多必須要知道的事情。
首先，你的泳池建案一定要由合資格的建築師準備，而且需交由當地市政局審核並通過。而真正實工之前，你應該要求有一份詳細、列明所有大小開支的預算案，因為我們可不想要「驚喜」——額外的支出呢！
此外，在選地的時候應該盡量選用平坦易處理的地面，而非滿佈石頭、高低不一的表面。如果你的花園的土地真的不夠平坦，這可不代表你要徹回整個建案，只是你的開支會增加而已！
在施工之前我們亦應該清楚我們想要的是什麼樣的設計，因為這關乎到要在哪裡裝設清潔、消毒以及一般的泳池運作系統。
可以用來建造泳池的物料有很多，大家可以依據自己的喜愛而選擇。而其中一種最常用的物料就是聚酯纖維(polyester)。它的價錢便宜，而且安裝工序簡單又快捷，而且可以配合種不同的泳池裝飾來打造出具有個性的設計，例如小型瀑布、燈泡或者其他裝飾元素。
聚酯纖維除了具有以上的優點外，它的特點還在於保養容易這方面。有需要的時候，清拆工序亦不繁複，所以你可以隨時隨地把泳池拆卸或者搬到別的地方。
對於關注生態與環保的你們來說，你可能會想要捨棄一些常用到化學物或者會造成污染的傳統泳池設計。那麼一種自然又環保的設計就最適合你！
市面上現在有一些叫做「生態泳池」的新穎設計，它擁有可永續的設計理念，並利用多種不同的植物與天然沙石作為整個泳池的過濾系統。
這一種主張自然、環保的設計還有許多其他的優點，例比說泳池的水的含氧量會比一般的池水高，泳池所用的自然物料亦有益於我們的肌膚。除此以外，池水會被循環使用，而泳池裡有由植物組成的淨化系統，能夠有效確保池水的品質。
泳池的尺寸與形狀除了取決於主人的個人喜好外，還跟預算以及可用空間息息相關。
在尺寸方面，我們需要考慮用地的大小。以一個能夠容納4至5人的私人泳池來說，其面積多數為1.5坪左右。
而針對形狀來說，最經典而且經濟實惠的選擇一定是長方形設計，長度與闊度的比例約為2:1。而曲線設計則具有獨特設計感，例子有圖中的這個極具美感的私人豪華泳池，其面積達到15坪左右。
無論是選擇建設室內還是室外泳池，我們都有不少的東西要考慮。
比如說如果想要一個室外泳池，我們必須避開那些長有大樹的地方，因為它們強勁的樹根有可能會隨日子而改變土地的高度，使泳池受到損毀。同時我們亦要避免選擇一些多落葉或者塵土的地方，以免池水受到污染。
建設室外泳池最理想的會是那些日照最常的地方，因為這樣就不怕水溫過低。
把維修保養費用一併考慮
決定好泳池的尺寸、形狀與位置後，我們要提到的當然就是預算開支了！記僅除了施工費外，私人泳池每年的維修或保養經費、以及水費、電費等等都應該要納入考量，這筆日常費用每年起碼要2.4萬台幣左右。所以，對很多人來說，私人泳池其實絕對不是個便宜的「玩意」呢！
事實上，我們還是有幾個好點子讓你多節省一點開支——比如說你應該備有一個室外泳池罩、裝設泳池自動清潔器、以及選用LED這種可以節省高達80%電量的照明燈具等等。
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