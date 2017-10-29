改造40年老公寓: 一個超氣派的現代時尚居所

這是一棟位於台北市遼寧街巷弄裡約40年的四層樓老公寓，原本是出租套房，更有漏水、屋況老舊的情況！必須要加以裝潢修繕了！
設計師針對頂客族夫妻屋主實際需求、並且經過多次的討論定案後，終於從出租套房改建成時尚夫妻的小巧氣派宅。一起來看看最有趣的改造前後吧！
原本屋主的爸爸將它隔成四個房間出租（如右圖）。
設計師改造後，符合屋主的需求：入口要有玄關、大鞋櫃。客廳與書房、廚房及餐廳要採開放式配置。臥室內要有更衣室及衛浴設備，並且主浴室必須有大澡缸。
老公寓四十年了，動線不佳、昏暗又老派。
因為漏水、屋況老舊、屋主結婚而收回停租，並閒置了將近兩年。
一進門就可以看到符合女主人需求的大鞋櫃，有通風設計相當實用！
以木作櫃體隔間空間，隔出玄關與書房。
再運用茶色鏡貼在玄關面的櫃體的手法，營造出放大玄關的效果。
對照平面圖，可以發現設計師捨棄一進門就看到客廳、一般將客廳設在屋子前方的傳統思維，並且是將三角形的畸零空間作為書房，
如此一來，使客廳得以有一個方正完整的使用空間。
為使空間開闊讓視覺得以延伸，使用開放式的空間設計，採用開放性廚房與餐廳。
而客廳與書房則使用鋁合金拉門做彈性隔間使用，讓客廳採光更佳。
按照屋主實際使用情形分配空間大小比例，餐桌與廚房相對較小，客廳則較大。顯示屋主大部分時間都會使用客廳與書房。
注意餐廳右側的菱形茶鏡牆面有放大空間效果！
開放式廚房將燈具內崁在櫥櫃，讓空間亮了起來，白色的中島就直接作為吧台使用。
以簡單的立體天花板變化，加上燈光的變化營造出舒適浪漫的氣氛。
空氣中難免會有些細微的懸浮灰塵飄散著。所以更衣室的衣櫃有門片遮擋，讓衣物不容易染上灰塵。燈具的設計更為有趣俏皮。
女屋主一直希望能有一間有泡澡缸可放鬆舒適的浴室，重新設計裝修後終於圓了她的夢。
利用柱子間的畸零空間隔出一個乾濕分離的淋浴間，並設置鏡箱浴櫃來增加收納空間。
原本將近40年的老磁磚已有很多隆起甚至剝落了！若敲除重新貼壁磚費用不便宜，而且並無特色！
設計師與屋主討論後，採用牆面釘南方松，不但可遮蔽掉剝落的瓷磚並且可美化陽台。
這裡設計師將牆面釘上南方松，可遮蔽掉剝落的瓷磚並美化陽台，為質感加分！