怎麼改造庭院的老穀倉？這個有木頭甲板的小屋是絕佳範例

在瓦礫中的一個老穀倉，看起來已經殘破不堪，根本無法使用。要如何讓這個老穀倉再次重生，就是來自法國的專家們的挑戰了! 先從修復棚子的架構做起，然後一步一步地賦予建築物嶄新的樣貌。完工之後，原本的老穀倉搖身一變，成為一個讓人感到超級放鬆，有桑拿設備的木質居所。

現在就讓我們一塊來欣賞專家們如何化腐朽為神奇，從中尋找靈感吧!