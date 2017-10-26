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怎麼改造庭院的老穀倉？這個有木頭甲板的小屋是絕佳範例

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Aménagement d'espace : Réalisation d'un espace bien-être, KREA Koncept KREA Koncept 水療
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在瓦礫中的一個老穀倉，看起來已經殘破不堪，根本無法使用。要如何讓這個老穀倉再次重生，就是來自法國的專家們的挑戰了! 先從修復棚子的架構做起，然後一步一步地賦予建築物嶄新的樣貌。完工之後，原本的老穀倉搖身一變，成為一個讓人感到超級放鬆，有桑拿設備的木質居所。

現在就讓我們一塊來欣賞專家們如何化腐朽為神奇，從中尋找靈感吧!

令人搖頭的原貌

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穀倉的棚子已經形同廢墟，在庭院中它所佔的面積相當可觀，然而陳舊的設計讓人直搖頭。寬敞的屋頂覆蓋了整個木頭的結構，非常有開放感，因此充滿改造的潛能。

從地板著手

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首先先從地面著手，在地面結構上鋪上水泥，雖然只是一小步，但可以看到穀倉正在蛻變中…

修復屋頂

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接下來專家們開始修復屋頂，使用新的木頭以及面板，讓整個結構更加穩固。

調整結構

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木頭的樑柱作為主要的結構，整個穀倉的結構重新做出調整，現在看起來已經頗有味道。

完工了!

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之後專家們以木板搭建了外，搭配上反光的玻璃，完工後的穀倉讓人眼睛一亮!

水療的設備

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如同我們一開始提到的，這間小屋內最大的特點就是水療以及桑拿的設備。木頭的空間裡頭規劃了紓壓的設備，是不是超級享受呢?

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桑拿區

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桑拿的小房間看起來十分可愛，由於家中天花板高度夠，因此不會覺得有壓迫感。

好悠閒~

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家中的其他角落擺放了特色獨具的家飾品，黑色的牆面則帶來不一樣的強烈個性。

木頭甲板

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走出戶外，木頭的露臺是屋主放鬆的小天地。在享受完桑拿之後，走出來靜靜地感受自然的氣息，非常療癒。

延伸閱讀: 改造廢棄陽台！利用家飾品以及家具打造出愜意戶外空間～

5 款適合現代住家的地板材料
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