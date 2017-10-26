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防止宵小闖空門! 9 個你一定要知道的妙招

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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所有屋主的噩夢絕對是，家裡遭到小偷闖空門! 家裡被闖入不僅可能對錢財會造成損傷，也會讓家中的人情緒不穩。對於許多有潔癖的人來說，一想到家中的私人物品被陌生人碰觸過，那種感覺更是非常舒服。為了要盡量避免這樣的情況，我們接下來要提供你 9 個防止宵小入侵的絕招。一起來看看吧~

1. 車庫與房子間的門

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有些家庭的車庫與房子之間有設計一道門，然而人們常常忘記為這道門上鎖。記得在停好車，進家門之前再次檢查一次，這道門是否已經上鎖了。

2. 記得關門

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不管是什麼時候，都記得要把家中的門關好，這絕對是防宵小的基本動作。有時候家中的門使用太久，你以為已經關好了，但其實大門仍是敞開的，因此要記得請人來修理。

3. 窗戶也要關好!

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除了大門之外，窗戶當然也要關好並且上鎖!

通常台灣的房子都有鐵窗的設計，而有些鐵窗可以開關上鎖，因此記得不要忘記這些動作!

4. 換鎖

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當你入住新租的套房或是公寓的時候，記得要請房東換鎖。畢竟在台灣要打鑰匙是非常容易的事情，因此很有可能上一位房客還有原租屋處的鑰匙。防人之心不可無，還是換鎖比較安心!

5. 善用保險箱

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Heindl GmbH

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假如小偷真的入侵的話，有保險箱至少可以減少財物的損失。你可以將貴重的物品放在家中或是銀行的保險箱，並且把密碼交給最能信任的人。

6. 拉門

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GK Architects Ltd

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拉門一定要有安全鎖，不然會很容易被小偷破壞，進而闖入家中。

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7. 不要把鑰匙藏在家門外

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不管是戶外地墊或是盆栽裡頭，你以為是安全的藏鑰匙的地方其實一點也不安全。不建議你把鑰匙藏在屋外，而是將備份鑰匙交給信任的朋友或是鄰居。

8. 霧面玻璃窗

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FORT Engineering

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為了防止竊賊窺探屋內的狀態，使用霧面的玻璃窗也是好選擇，這樣小偷就無法熟知房子裡的狀態。

9. 加強窗戶的安全性

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Christopher Architecture &amp; Interiors

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如果窗戶有加裝安全玻璃或是金屬條，可以防止小偷打破玻璃，闖入家中。

延伸閱讀: 10 個居家佈置會犯的最大錯誤（以及解決方法）

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