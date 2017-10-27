妝點浴室牆面: 20 種讓浴室更有特色的好點子

人們通常不太會花心在妝點浴室的牆面，因此沐浴的空間看起來會有些單調。就像是臥室以及客廳一樣，我們也該費點心思，讓浴室有更多樣化的樣貌。比方說，你可以選用不同的材質或是裝飾品，讓你的牆面更豐富，浴室看起來也會更賞心悅目~
接下來將要為你介紹 20 種妝點浴室牆面的好點子，讓我們一起來看看吧!
除了讓浴室的牆面更有層次感，3D的牆面還可以帶來前衛的設計感。
如同家中其他的區域一樣，把浴室的牆面打造成黑板，你可以隨心所欲在上面做圖，並且不定期改變牆面的主題。
將單面的牆面鋪上馬賽克磁磚，浴室裡頭有了不同的風貌。
磚牆營造出田園的氣息，而如果不想要使用真正的磚頭，也可以用其他替代的材質，或是壁紙。
磁磚的顏色要怎麼選呢? 不喜歡單一色系的話，可以將選擇有不同花色的磁磚。例如這個浴室的牆面就非常有阿拉伯的特色，讓浴室充滿異國情調。
壁紙有許多圖樣可以供你選擇，因此你可以選擇單面牆，貼上你心愛的樣式。
雖然說因為浴室比較潮濕，人們很少會選擇壁紙，但是其實現代科技進步，許多壁紙已經加強防水功能，因此你可以安心選用。
石頭的紋路非常天然，而不規則的樣貌讓浴室一點也不無聊!
隨意地在牆面上塗鴉，非常適合講求個體性的年輕人。
掛上簡單的裝飾品，牆面就有了重點!
金屬的飾片讓典雅的浴室多了未來感，非常特別。
你可以利用石膏的多變性，將之做成你喜歡的造型，讓牆面更有優雅的美感。
延伸閱讀: 10 種美翻了的浴室瓷磚組合