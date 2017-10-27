妝點浴室牆面: 20 種讓浴室更有特色的好點子

人們通常不太會花心在妝點浴室的牆面，因此沐浴的空間看起來會有些單調。就像是臥室以及客廳一樣，我們也該費點心思，讓浴室有更多樣化的樣貌。比方說，你可以選用不同的材質或是裝飾品，讓你的牆面更豐富，浴室看起來也會更賞心悅目~

接下來將要為你介紹 20 種妝點浴室牆面的好點子，讓我們一起來看看吧!