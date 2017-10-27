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妝點浴室牆面: 20 種讓浴室更有特色的好點子

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Квартира D, MIODESIGN MIODESIGN 浴室
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人們通常不太會花心在妝點浴室的牆面，因此沐浴的空間看起來會有些單調。就像是臥室以及客廳一樣，我們也該費點心思，讓浴室有更多樣化的樣貌。比方說，你可以選用不同的材質或是裝飾品，讓你的牆面更豐富，浴室看起來也會更賞心悅目~

接下來將要為你介紹 20 種妝點浴室牆面的好點子，讓我們一起來看看吧!

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1. 3D效果

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KOSH Arquitetura &amp; Interiores

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除了讓浴室的牆面更有層次感，3D的牆面還可以帶來前衛的設計感。

2. 黑板牆面

Estilo Pilar 2015, Azora Estudio Azora Estudio 浴室
Azora Estudio

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如同家中其他的區域一樣，把浴室的牆面打造成黑板，你可以隨心所欲在上面做圖，並且不定期改變牆面的主題。

3. 馬賽克磁磚

Bathroom Anastasia Yakovleva design studio 浴室
Anastasia Yakovleva design studio

Bathroom

Anastasia Yakovleva design studio
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將單面的牆面鋪上馬賽克磁磚，浴室裡頭有了不同的風貌。

4. 磚牆

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磚牆營造出田園的氣息，而如果不想要使用真正的磚頭，也可以用其他替代的材質，或是壁紙。

5. 美麗的圖樣

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磁磚圖樣千變萬化，選擇你鍾情的樣式，浴室立刻亮起來。

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6. 畫作

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MIODESIGN

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如同家中的其他角落一樣，空蕩蕩的牆面只要擺放上畫作，就會顯得更有人氣。

7. 阿拉伯風情

Компрессорный, Галина Глебова Галина Глебова 浴室
Галина Глебова

Галина Глебова
Галина Глебова
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磁磚的顏色要怎麼選呢? 不喜歡單一色系的話，可以將選擇有不同花色的磁磚。例如這個浴室的牆面就非常有阿拉伯的特色，讓浴室充滿異國情調。

8. 植物牆

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YOUSUPOVA

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
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不管是人造或是天然的植物牆，讓植物妝點牆面都可以讓浴室立刻有植物園的感覺。

9. 經典的美感

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3D GROUP

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這一個組合展現了經典的大理石之美，與有人字形的牆面結合，十分有趣。

10. 壁紙

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Euga Design Studio

Euga Design Studio
Euga Design Studio
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壁紙有許多圖樣可以供你選擇，因此你可以選擇單面牆，貼上你心愛的樣式。

11.相框

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Deeco

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各種放了不同照片的相框，當然是妝點牆面最簡單的方法!

12. 壁畫

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壁畫是妝點浴室牆面的獨特選擇，像是圖中這個款式就讓整體環境更優雅。

13. 經過處理的壁紙

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雖然說因為浴室比較潮濕，人們很少會選擇壁紙，但是其實現代科技進步，許多壁紙已經加強防水功能，因此你可以安心選用。

14. 石頭

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石頭的紋路非常天然，而不規則的樣貌讓浴室一點也不無聊!

15. 隨意塗鴉

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隨意地在牆面上塗鴉，非常適合講求個體性的年輕人。

16. 裝飾品

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掛上簡單的裝飾品，牆面就有了重點!

17. 油漆色

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漆上不尋常的顏色，也能讓人一進到浴室就大驚呼~

18. 牆面櫃子

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Pixers

Sailing Ships

Pixers
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整個牆面的小方格櫃子不僅有收納效果，看起來也很有立體感。

19. 金屬飾片

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金屬的飾片讓典雅的浴室多了未來感，非常特別。

20. 石膏

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Iva Viana Atelier de Escultura

Iva Viana Atelier de Escultura
Iva Viana Atelier de Escultura
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你可以利用石膏的多變性，將之做成你喜歡的造型，讓牆面更有優雅的美感。

延伸閱讀: 10 種美翻了的浴室瓷磚組合

9個簡單而美麗的露台設計概念
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