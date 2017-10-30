10 種打造絕美露台的絕佳創意

能夠擁有一處室外的活動區域，或是一座露台，對大多數人來說，不啻是夢想的實現！不論這座露台是在你家庭院裡，或是在住家的頂樓上，有了這麼一處空間，就可以細心規劃成和親朋好友共度美好時光的場所。要讓露台呈現出美麗怡人的觀感，享受它帶來的各種便利，必要條件便是要有良好的佈局，空間整理妥當，同時搭配合適的傢具，再點綴上吸睛的裝飾。以下就來看看我們為你蒐集的 10 種創意點子，幫助你打造出絕美的露台！
露台上搭起一座吧台，配置幾張桌椅，加上帶有鄉村風格的戶外廚房，不啻是在家度假時最完美的空間！記得裝上合適的照明設備，讓歡樂的時光延續到夜幕低垂。
這座採用現代風格打造的露台，上方運用透明玻璃作為頂蓋，不僅可以保護空間免受日曬雨淋，還可以獲得充足的日照光源。空間裡擺設各種傢具，猶如室內生活的延伸。
如果你已經決定要打造一處室外的活動空間，可以考慮運用木頭的地板，這樣的設計可以創造出美麗又舒壓的環境氛圍。
露台上可以進行的活動可說多不勝數。倘若你有足夠的空間，可以採用這款室外的廚房設計，打造出可與親朋好友進行燒烤和聚餐的場所。
當房子裡太過嘈雜，你很想一個人靜靜獨處時，這處美麗的空間足供你消磨上漫長的時間。在這裡一邊享受一個人的咖啡，一邊安靜閱讀一本好書，你還想進屋去嗎？
這處美麗的露台有群山環繞，周圍採用透明玻璃保護，安全沒有疑慮。同時搭配現代化的休閒桌椅，呈現出慵懶休閒的情調。
任何戶外空間都不能缺少裝飾物，最好再搭配上許多的盆栽，讓植物帶來滿眼舒壓的綠意。
露台最好是能夠面對壯闊的景觀，不論是大海、花園或森林綠地，記得運用這些美景，作為露台的最佳拍檔！
水元素是露台的最佳配備，如果空間許可，可以裝置一座游泳池或浴缸，享受戶外最放鬆的休閒時光。