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10 種打造絕美露台的絕佳創意

Genie Chien Genie Chien
CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura 露臺
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能夠擁有一處室外的活動區域，或是一座露台，對大多數人來說，不啻是夢想的實現！不論這座露台是在你家庭院裡，或是在住家的頂樓上，有了這麼一處空間，就可以細心規劃成和親朋好友共度美好時光的場所。要讓露台呈現出美麗怡人的觀感，享受它帶來的各種便利，必要條件便是要有良好的佈局，空間整理妥當，同時搭配合適的傢具，再點綴上吸睛的裝飾。以下就來看看我們為你蒐集的 10 種創意點子，幫助你打造出絕美的露台！

1. 吧台搭配照明設備

Casa Corrêas, Maria Claudia Faro Maria Claudia Faro 泳池
Maria Claudia Faro

Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro
Maria Claudia Faro

露台上搭起一座吧台，配置幾張桌椅，加上帶有鄉村風格的戶外廚房，不啻是在家度假時最完美的空間！記得裝上合適的照明設備，讓歡樂的時光延續到夜幕低垂。

2. 室內生活的延伸

CRR | Varanda, Kali Arquitetura Kali Arquitetura 露臺
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

這座採用現代風格打造的露台，上方運用透明玻璃作為頂蓋，不僅可以保護空間免受日曬雨淋，還可以獲得充足的日照光源。空間裡擺設各種傢具，猶如室內生活的延伸。

3. 木甲板

Área externa - Condomínio Jardim Mediterrâneo, branco arquitetura branco arquitetura 露臺
branco arquitetura

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如果你已經決定要打造一處室外的活動空間，可以考慮運用木頭的地板，這樣的設計可以創造出美麗又舒壓的環境氛圍。

4. 室外廚房

Churrasqueira Gourmet, VN Arquitetura VN Arquitetura 露臺
VN Arquitetura

VN Arquitetura
VN Arquitetura
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露台上可以進行的活動可說多不勝數。倘若你有足夠的空間，可以採用這款室外的廚房設計，打造出可與親朋好友進行燒烤和聚餐的場所。

5. 安靜的角落

Churrasqueira Gourmet, VN Arquitetura VN Arquitetura 露臺
VN Arquitetura

VN Arquitetura
VN Arquitetura
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當房子裡太過嘈雜，你很想一個人靜靜獨處時，這處美麗的空間足供你消磨上漫長的時間。在這裡一邊享受一個人的咖啡，一邊安靜閱讀一本好書，你還想進屋去嗎？

6. 度假風

Cobertura | Hotel Royal Rio Palace, TRIDI arquitetura TRIDI arquitetura 露臺
TRIDI arquitetura

TRIDI arquitetura
TRIDI arquitetura
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這處美麗的露台有群山環繞，周圍採用透明玻璃保護，安全沒有疑慮。同時搭配現代化的休閒桌椅，呈現出慵懶休閒的情調。

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7. 盆栽及裝飾物

Área externa - Condomínio Jardim Mediterrâneo, branco arquitetura branco arquitetura 露臺
branco arquitetura

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任何戶外空間都不能缺少裝飾物，最好再搭配上許多的盆栽，讓植物帶來滿眼舒壓的綠意。

8. 良好的視野

Terraço Casa de Praia - Por Patrícia Nobre, Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores 露臺 Blue
Patrícia Nobre – Arquitetura de Interiores

Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores
Patrícia Nobre – Arquitetura de Interiores
Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores

露台最好是能夠面對壯闊的景觀，不論是大海、花園或森林綠地，記得運用這些美景，作為露台的最佳拍檔！

9. 按摩浴缸

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 泳池
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
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水元素是露台的最佳配備，如果空間許可，可以裝置一座游泳池或浴缸，享受戶外最放鬆的休閒時光。

10. 視聽設備

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如果露台不大，還是可以把它裝潢得很有溫馨感，採用燈光搭配簡單傢俱，再裝置上電視屏幕，就可以和一家大小一起享受視聽娛樂。

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