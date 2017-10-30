12個保持浴室清爽的超省時方法

大家都知道清理浴室、掃廁所是所有家事裡面最重要也最不可避免的一項，但生活好忙，到底該怎麼輕鬆快速的讓浴室無時無刻都是亮晶晶、香噴噴的呢？我們對你的困擾感同身受，所以特別請教了專家，整理了幾招能夠最快、最輕鬆完成的維護方法，讓你的浴室隨時都準備你的光臨！
絕對不是要你在每次使用完廁所之後噴那種廉價刺鼻的去味芳香噴霧！市面上很多擴香儀，香氛蠟燭、或是可以擺在檯面上的香氛產品，容器也大多非常有質感。這樣才能長期保持空間清新。
養成每一次使用完浴室就順手回復原狀的習慣，這樣就不會讓東西有變得雜亂的機會。這也是個適合延伸到其他各個空間的好方法！
把那些準備替換用的衛生紙、牙刷牙膏、瓶瓶罐罐都收納進櫃子裡，你的空間就會看起來整潔乾淨。
使用完浴室之後濕濕的地板和玻璃都會讓整個空間有種揮之不去的潮濕感和霉味，每天再多花一點時間用刮水拖把或是乾布把地板稍微弄乾一點，就可以有效解決這個問題。
用完的香水不要急著丟，把它拿來裝任何東西放在浴室都是很好的裝飾，而且，你也能繼續聞到你喜歡的味道。
你這麼努力工作，一定值得更好的。選擇高雅的香氣、漂亮的包裝、當然還要有你想要的美白、保濕等等效果，讓你的浴室不管聞起來還是用起來都像在spa一樣放鬆享受。
老人家的生活小智慧果然很厲害。用白醋和溫水可以把浴缸、洗臉台和水龍頭的水垢都清得一乾二凈！
如果你的浴室有對外窗，在你出門之前把窗簾、百葉窗通通打開，盡可能讓陽光可以灑滿整個浴室。越亮的空間本來就會看起來更乾淨舒服，多少還有一點消毒的效果。
每天至少一次，進浴室看看有沒有掉落的衛生紙屑、洗手台殘留的肥皂渣、或是沒有掛起來的濕毛巾。看到雜亂的東西隨手把它整理好。
你的水龍頭漏水沒什麼？想想你的多付的水費，還有或許有更大的水管問題會在某一天爆發呢！只要有點小問題就要記得聯繫專家來處理。
應該不需要提醒你隨時清理垃圾桶的重要性吧？細菌跟臭味的來源當然要定期處理掉囉！
最後，記得準備一個收納的地方讓每樣物品都可以歸位！每一間房間都是一樣的，尤其是廁所，實在是太容易到處擺滿了各種必須用品，一下子就會顯得雜亂不堪。所以養成習慣每天維持乾淨，就不用在某一天受不了必須來個累死人的大掃除囉！
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