翻新成為時尚的瓷磚浴室，只需要簡單的七個步驟！

浴室不止是供人日常梳洗的私人地方，它還是個讓人靜心獨處的寧靜空間。

而對於潮濕的浴室來說，最理想的牆壁面料一定會是瓷磚！這種款式多變的物料有著吸水率低、易清潔的特性，只要鋪貼瓷磚的工序做得好、監察好施工質量以及注意日常保養，要用上個15-20年都不是件難事喔！

如果你想要把老氣殘舊的浴室翻新成一個時尚的瓷磚浴室，以下就是必要的7個簡單的步驟喔：