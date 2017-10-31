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翻新成為時尚的瓷磚浴室，只需要簡單的七個步驟！

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浴室不止是供人日常梳洗的私人地方，它還是個讓人靜心獨處的寧靜空間。

而對於潮濕的浴室來說，最理想的牆壁面料一定會是瓷磚！這種款式多變的物料有著吸水率低、易清潔的特性，只要鋪貼瓷磚的工序做得好、監察好施工質量以及注意日常保養，要用上個15-20年都不是件難事喔！

如果你想要把老氣殘舊的浴室翻新成一個時尚的瓷磚浴室，以下就是必要的7個簡單的步驟喔：

​1. 事前規劃

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要實行翻新工序之前,最重要的事當然就是仔細規劃新浴間裡要有些什麼樣的設備與設計元素，比如說如果你想要加裝浴缸，那麼就要計算好可用的空間面積，以及預留排水口等事項。

​2. 分辨牆磚及地磚

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市面上的瓷磚的種類很多，比如說拋光磚、木紋磚、大理石磚等等。無論你使用的是哪一種瓷磚，最重要的是要分辨到底手上的磚塊是適用於牆面還是用來鋪地板。縱使它們的款式可能一樣，然而牆磚一般都比地板磚來得薄，能受的重量亦不如地板磚，萬一用錯了牆磚來鋪設地板就很麻煩了！

​3. 移除舊有浴室的設備

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要給殘舊浴室一個新面貌，那麼我們當然要捨棄舊有的浴室設備囉！像是邊邊長滿霉菌的淋浴間、充滿千年尿垢的馬桶以及老派又不好用的洗臉盆！ 這樣子接下來我們才可以更容易地打掉地台或者平整牆面和地板的工序。

​4. 使用瓷磚十字架

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完成基本的整平工序之後，你可以在使用瓷磚黏著劑、開始黏貼磚片的時候用上瓷磚十字架。這種長得像十字架的塑膠小工具能夠讓磚片與磚片之間的空間大小一致，以免牆面或地板出現參差不齊的情況。

你可以依據自己的喜好選擇不同尺寸的十字架，它們在瓷磚專門店有售。

5. 慎用瓷磚裁切器

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市面上販賣的磚片多是大型的四方形，而牆角或邊邊的位置不一定有足夠的空間。有時候亦因為要預留排水口的關係，我們必須要把磚片切割。這個時候瓷磚專用的裁切器就能大派用場！

​6. 使用填縫劑

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把瓷磚都貼好之後我們就要使用填縫劑把磚片之間的空縫填滿，這樣子可以避免水氣滲進水泥牆身，以防瓷磚黏得不再牢固、甚至提早剝落。

​7. 發揮創意

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當這些基本工序完成以後，當然就是你發揮創意，好好妝點浴室的時候了！ 如果你需要設計師幫忙設計、翻新你的浴室，歡迎你利用我們的網站跟他們聯絡喔!

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