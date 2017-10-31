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14個極具特色的花園小屋設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
GENOIS PUFF, DVELAS DVELAS 花園家具
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如果花園裡的空間足夠，你有考慮過打造一間花園小屋嗎？它既可以為你的家增添設計新焦點，為孩子們提供額外活動空間，亦能讓你躲進靜寂的私人小空間來好好放鬆自己。

如果你有了建設花園小屋的念頭，那就應該要參考我們今天要介紹的14個極具特色的花園小屋設計了！有需要的時候，歡迎你直接跟本地的設計師聊聊喔！

​1. 夢幻休閒小屋

GENOIS PUFF, DVELAS DVELAS 花園家具
DVELAS

DVELAS
DVELAS
DVELAS

這個木製的花園小屋絕對是很多人理想中的設計！光是看著白色布簾在微風中飄逸，我們就能想像到躺在小屋裡會是有多麼的舒適呢～

​2. 愜意休閒區

Peach Day Bed Garden Furniture Centre 花園家具
Garden Furniture Centre

Peach Day Bed

Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre

這個花園休閒處的造型讓我們想起高級度假村或者是度假海島上的按摩區呢！而且這種設計所佔的空間不大，卻有滿滿的裝飾效果，最適合空間比較有限的中小型花園。

​3. 在家辦公室

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY 花園溫室與大帳棚
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Home Office (在家辦公)是近年新興的工作模式，讓人更能靈活運用時間。而這一個由水泥牆以及玻璃門打造而成的通透小屋，正正能提供一處明亮又舒適的空間，讓人能好好集中工作。

​4. 度假小屋

homify 花園溫室與大帳棚
homify

homify
homify
homify

以木柵及木框玻璃門為外牆的這一所花園小屋給人通透、明亮的觀感，充裕的空間放得下兩大張沙發，讓人悠悠地度過許多夏日時光。

​5. 木質空間

homify 花園溫室與大帳棚
homify

homify
homify
homify

而這個小屋則更強調木材本身的特點，全屋都是以木板為建材。除了房子內部比較隱閉的部分外，對外的部分更設有一個舒適的小露台，並由柔和的燈光點綴。 

​6. 兒童天地

VICTORIAN, Minik Ev Minik Ev 花園鞦韆與玩具
Minik Ev

Minik Ev
Minik Ev
Minik Ev

嘩！這一間美麗的歐式小屋可不是許多孩子們的夢想嗎？當孩子們跑進屋裡玩扮家家酒的時候，正正就是大人們的放鬆時光啊！

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​7. 中式設計

AHŞAP KARE GAZEBO, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. 花園溫室與大帳棚
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

如果你的花園有著靠海或者靠河的地理位置，那麼當然不能把如斯美景浪費掉囉！你可以參考這種彷照中式亭子建成的戶外遮陽區喔～

​8. 收納小屋

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre 花園家具
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

花園小屋除了可以作用孩子們的遊樂場、辦公室或者休閒區外，其實最經典的功能就是作收納小屋之用，例如用來擺放園藝用品或者烤爐之類的。

​9. 田園美屋

Hebil Villa, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique 花園溫室與大帳棚 實木 White
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique

Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique

純白的木屋設計搭配著四周鮮艷的花草樹木，這完全是每個人心目中的田園美房啊！

​10. 獨特藝術品

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers Ingarden Ltd 花園溫室與大帳棚
Ingarden Ltd

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

喜歡大膽創新的你，不妨考慮這種造型獨特的花園休閒區看看吧！

​11. 兒童遊樂場

cocuk evleri, şirin home ahşap ev şirin home ahşap ev 花園鞦韆與玩具
şirin home ahşap ev

şirin home ahşap ev
şirin home ahşap ev
şirin home ahşap ev

花園木屋本身更可以有所延伸，打造出適合小孩玩的鞦韆，打造出一個樸實又好玩的兒童遊樂場。 

12. 探險樹屋

Casallai2, Abitalbero Abitalbero 花園鞦韆與玩具
Abitalbero

Abitalbero
Abitalbero
Abitalbero

在花園裡打造出一間樹屋也是很棒的點子呢！想像一下站在露台上眺望遠景，或者是在夕陽西下的時候欣賞落日，這絕對是人生一大樂事呢！

​13. 私人小天地

homify 花園溫室與大帳棚
homify

homify
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這個同樣以木材為焦點的戶外小屋間隔實用，無論是當作瑜珈場地或者跟好友們聊天的私人小天地也可！

​14. 工業風特色小屋

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY 花園溫室與大帳棚
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

不過，花園小屋不一定得以木頭打造而成，圖中這個可移動式的工業風特色小屋正正為你個完美示範！ 

延伸閱讀：

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