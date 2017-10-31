14個極具特色的花園小屋設計

這個花園休閒處的造型讓我們想起高級度假村或者是度假海島上的按摩區呢！而且這種設計所佔的空間不大，卻有滿滿的裝飾效果，最適合空間比較有限的中小型花園。
Home Office (在家辦公)是近年新興的工作模式，讓人更能靈活運用時間。而這一個由水泥牆以及玻璃門打造而成的通透小屋，正正能提供一處明亮又舒適的空間，讓人能好好集中工作。
如果你的花園有著靠海或者靠河的地理位置，那麼當然不能把如斯美景浪費掉囉！你可以參考這種彷照中式亭子建成的戶外遮陽區喔～
花園小屋除了可以作用孩子們的遊樂場、辦公室或者休閒區外，其實最經典的功能就是作收納小屋之用，例如用來擺放園藝用品或者烤爐之類的。
純白的木屋設計搭配著四周鮮艷的花草樹木，這完全是每個人心目中的田園美房啊！
喜歡大膽創新的你，不妨考慮這種造型獨特的花園休閒區看看吧！
花園木屋本身更可以有所延伸，打造出適合小孩玩的鞦韆，打造出一個樸實又好玩的兒童遊樂場。
在花園裡打造出一間樹屋也是很棒的點子呢！想像一下站在露台上眺望遠景，或者是在夕陽西下的時候欣賞落日，這絕對是人生一大樂事呢！
不過，花園小屋不一定得以木頭打造而成，圖中這個可移動式的工業風特色小屋正正為你個完美示範！
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