自己動手做耐火磚燒烤爐 STEP BY STEP

現在基本上什麼都可以買得到，就好比說如果你想要為花園添設一個戶外燒烤爐，只要直接去相關的專門店買一個完整的烤爐就可以了。然而，如果你選擇DIY由零開始自建的話，相信當中定必有無窮樂趣，而且你能更清楚了解每個零件部分的功能！更重要的是，這樣子的烤爐定必是獨一無二。

如果你沒有相關的經驗的話，不用怕！因為其實自建耐火磚燒烤爐並不是件難事！以下就是6個你必須要知道的步驟，只要你依著指示做，便能在短時間之內以最低的預算（因為其實建料都不貴，像是砂石、水泥、磚塊等等）打造出最好的烤爐！