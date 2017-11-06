自己動手做耐火磚燒烤爐 STEP BY STEP

現在基本上什麼都可以買得到，就好比說如果你想要為花園添設一個戶外燒烤爐，只要直接去相關的專門店買一個完整的烤爐就可以了。然而，如果你選擇DIY由零開始自建的話，相信當中定必有無窮樂趣，而且你能更清楚了解每個零件部分的功能！更重要的是，這樣子的烤爐定必是獨一無二。
如果你沒有相關的經驗的話，不用怕！因為其實自建耐火磚燒烤爐並不是件難事！以下就是6個你必須要知道的步驟，只要你依著指示做，便能在短時間之內以最低的預算（因為其實建料都不貴，像是砂石、水泥、磚塊等等）打造出最好的烤爐！
剛剛我們已經先透露了這項工程的建料其實都不貴，而且容易操作使用。可是，當你當所有部分組合起來的時候，整個烤爐的重量可不小，因此你需要一個牢固可靠的地基來支撐！
當你決定地烤爐所在的位置之後便祇有開始把泥土的植物或砂石清除掉，並且挖掘到一定的深度，然後倒入耐用的混凝土漿來打造出一個混凝土板地基。你應該依據產品所建議的比例來調配水泥、沙子和水。如果你選擇的是自流平水泥(self-leveling cement)，那麼就不需要作額外的平整工序，只要把水泥板曝露在陽光下待乾就可。你亦可以依個人喜愛在表面鋪設瓷磚或者小碎石來點綴。
如果天氣好以及乾爽的話，基本上水泥板約在兩日後會完全乾透，你就可以進行下一個工序。在施工之前，你必須要先畫好烤爐的草圖，因為你必須要了解你將要使用多少和哪幾種物料，我們可不想要所有東西都是即興！這表示說，你需要專業人士來替你設計這個草圖，因為從頭到尾你都要用到它呢。
當你有了設計圖、要用的材料後，你還需要拌合板／底板、桶子、刮板、水平測等工具。首先我們要準備好黏貼耐火磚塊要用的水泥砂漿。你沒有準備過嗎？沒關係，只要依照一般1:3 水泥比沙子的比例，加入施工說明規定的水量來拌和，至到混合物完全混合了以後就完成了。然後你就可以開始在水泥板地基上排放磚塊，並以剛調的水泥砂漿來把磚塊黏著。
在這個步驟裡有一個很重要的注意事項——當你利用刮板抹上了水泥砂漿後，要小心翼翼地把新磚塊準確地放在預設的地方，並確保新磚塊跟磚牆的其他部分連成一直線。而要確保所黏貼的位置正確無誤，你可以利用水平測等工具。我們建議你每次在拌合板上放置小量的水泥砂漿，用完以後才拿取新的來繼續抹漿的工程，以免砂漿太快變乾。
如是者重複砌磚的工序，並為預設的烤爐部分或者收納部分預留空間。
如果這是你第一次DIY打造烤爐，準備水泥漿跟砌磚相信已經夠費工了，因為你不必須使你的人生更複雜——比如說打造出一些更加費工、造型更特別的烤爐。圖中所見的烤爐擁有金字塔型的排氣煙囪，而且設計簡單可是又夠實用，因此是我們所推薦的設計之一。
我們建議你以磚塊打造出多層次的設計——燒烤用的火爐部分應該呈正方型，並以耐火磚塊鋪設而成，左右兩可以以普通磚塊來打造出兩個延伸部分，日後可以用來擺放比如說食材。而底部則應該預留空間來建造一個平面，將來用作擺放柴火，而不必把底部全都密封起來。這樣子的設計除了可以少用一些磚塊與水泥外，還能提供額外的收納空間！
要更便利地使用燒烤爐，長遠來說我們會建議你加裝托架。當磚塊與磚塊之間的水泥砂漿乾透了以後，你可以在火爐裡的兩邊牆面上加裝兩組小托架，並設置在兩個不同的高度。這樣子日後當你在花園裡燒烤你的大餐時，你可以把燒烤網或鐵板擺放在不同的高度，依照需要把食物放到離火較近或者較遠的地方。
可是在裝設上述提到的小托架之前，我們還有一個小貼士！當水泥砂漿完全乾透，你應該再次檢查磚塊與磚質之間是否黏著妥當，無論是水平還是垂直兩個方向的接縫必須要緊密無漏洞。最好就是載上施工用的手套，然後以手指觸摸並評估哪些有不均勻的情況或者其他問題。當確定一切妥當之後，我們就可以用刷子把烤爐多餘的砂石、塵埃、污點刷走，你的DIY耐火磚燒烤爐就完成了！
延伸閱讀：