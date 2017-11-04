12 個打造住家門廊的創意點子

如果你正在尋找一些特別的點子來裝潢你家的門廊，那麼這本點子簿就絕對符合你的需求！每個家庭的空間格局都有差異，進門的門廊處或大或小、或窄或寬，所需要的規畫也會有所不同。針對不同的空間需求，我們為大家蒐集了 12 個創意點子，透過一些簡單容易做到的方法，就可以打造出絕佳的門廊，為訪客製造出愉快的驚喜，立刻就一起來參觀吧！