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12 個打造住家門廊的創意點子

Genie Chien Genie Chien
Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores 現代風玄關、走廊與階梯
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如果你正在尋找一些特別的點子來裝潢你家的門廊，那麼這本點子簿就絕對符合你的需求！每個家庭的空間格局都有差異，進門的門廊處或大或小、或窄或寬，所需要的規畫也會有所不同。針對不同的空間需求，我們為大家蒐集了 12 個創意點子，透過一些簡單容易做到的方法，就可以打造出絕佳的門廊，為訪客製造出愉快的驚喜，立刻就一起來參觀吧！

1。運用盒子或箱子

Andar Modelo - Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores 現代風玄關、走廊與階梯
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

箱子或盒子能夠為你的門廊帶來絕佳的效果。你可以把它們擺放在桌下，也可以置於櫃架上。它們不但具有裝飾作用，而且還可以做為儲物之用。另外，你也可以在壁面上添掛一個時鐘，為牆壁增色。

2。帶木框的鏡子

Hallway with eclectic furnishings and herringbone wood floor Timothy James Interiors 隨意取材風玄關、階梯與走廊 木頭 White woodfloor,hallway,eclectic
Timothy James Interiors

Hallway with eclectic furnishings and herringbone wood floor

Timothy James Interiors
Timothy James Interiors
Timothy James Interiors

鏡子可以用來裝飾空間，兼具美感和實用性。它們具有反射光線的作用，可以讓空間顯得更敞亮。

3。地毯

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design 現代風玄關、走廊與階梯
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
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在入口處鋪設一塊地毯，可以為空間做出區隔，漂亮的圖案設計也能讓訪客眼睛一亮！

4。圓型掛勾

Wharf Road, Islington, Patience Designs Studio Ltd Patience Designs Studio Ltd 現代風玄關、走廊與階梯
Patience Designs Studio Ltd

Wharf Road, Islington

Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

這些圓型的掛勾可以用來當作掛衣之用，兼具裝飾及實用性。你可以把它們分佈在牆面上，增加空間的利用。黑白色的對比，令人印象深刻。

5。邊桌

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Espaço Mínimo

Espaço Mínimo
Espaço Mínimo
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這處門廊設有一片邊桌，可以用來擺放裝飾品、鑰匙、手機和其他物品。長型的設計，是專為狹長的門廊量身訂製。

6。鞋櫃

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects 走廊 & 玄關
IK-architects

IK-architects
IK-architects
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入門處擺了一個小鞋櫃，所占空間有限，卻提供了良好的鞋履收納處。

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7。木頭元素

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Katie Malik Interiors

Entrance hall

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
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簡單的木板長凳和長桌，加上一些植物和一些畫作點綴牆面，就讓這處門廊顯得美觀極了！

8。花籃

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一個帶有花束的竹籃，能夠為空間帶來新鮮感。你可以組合幾種類型的籃子，在牆壁上玩出獨特的設計。

9。藝術品

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
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專家在入口的門廊掛上一幅可愛的畫作，彰顯出主人對設計和美學的熱愛。你可以再搭配上一個優雅的桌子和花瓶，並利用照明設備來提亮。

10。綠化空間

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Pop Arq

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如果你喜歡植物，可以運用綠色的盆景來裝飾。但要留意地板的防水設計，別讓水份破壞到周圍的木質地板或傢具。

11。復古設計

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GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

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GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
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復古的風格相當受到大家歡迎，只要運用幾何型的物件、高高低低的掛架，加上鏡面和一些裝飾品，就能讓你回到美好的舊時光。

12。展覽館

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GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
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這處迷人的小走廊打造得有如一個小型展覽館。除了鏡前的瓶花裝飾，左側裝置起成排的書架，上面擺放了許多相框，讓空間顯得豐富不單調。

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