12 個打造住家門廊的創意點子

如果你正在尋找一些特別的點子來裝潢你家的門廊，那麼這本點子簿就絕對符合你的需求！每個家庭的空間格局都有差異，進門的門廊處或大或小、或窄或寬，所需要的規畫也會有所不同。針對不同的空間需求，我們為大家蒐集了 12 個創意點子，透過一些簡單容易做到的方法，就可以打造出絕佳的門廊，為訪客製造出愉快的驚喜，立刻就一起來參觀吧！
箱子或盒子能夠為你的門廊帶來絕佳的效果。你可以把它們擺放在桌下，也可以置於櫃架上。它們不但具有裝飾作用，而且還可以做為儲物之用。另外，你也可以在壁面上添掛一個時鐘，為牆壁增色。
鏡子可以用來裝飾空間，兼具美感和實用性。它們具有反射光線的作用，可以讓空間顯得更敞亮。
在入口處鋪設一塊地毯，可以為空間做出區隔，漂亮的圖案設計也能讓訪客眼睛一亮！
這些圓型的掛勾可以用來當作掛衣之用，兼具裝飾及實用性。你可以把它們分佈在牆面上，增加空間的利用。黑白色的對比，令人印象深刻。
這處門廊設有一片邊桌，可以用來擺放裝飾品、鑰匙、手機和其他物品。長型的設計，是專為狹長的門廊量身訂製。
入門處擺了一個小鞋櫃，所占空間有限，卻提供了良好的鞋履收納處。
簡單的木板長凳和長桌，加上一些植物和一些畫作點綴牆面，就讓這處門廊顯得美觀極了！
專家在入口的門廊掛上一幅可愛的畫作，彰顯出主人對設計和美學的熱愛。你可以再搭配上一個優雅的桌子和花瓶，並利用照明設備來提亮。
復古的風格相當受到大家歡迎，只要運用幾何型的物件、高高低低的掛架，加上鏡面和一些裝飾品，就能讓你回到美好的舊時光。
這處迷人的小走廊打造得有如一個小型展覽館。除了鏡前的瓶花裝飾，左側裝置起成排的書架，上面擺放了許多相框，讓空間顯得豐富不單調。
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