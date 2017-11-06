在家裡陽台看海吧！迎太平洋的鐵皮老屋改造成純白通透居所

庭院作為軸心，每個房間都圍繞著庭院。

由於夏天的花蓮太陽炙熱，因此選擇了白色的降溫防水塗料大量的塗裝在老舊的抿石子上，在視覺上能減少社區的衝突，也呼應了部落教堂的十字架。

少的是人工的裝飾，多的是在地的特色。