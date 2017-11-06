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在家裡陽台看海吧！迎太平洋的鐵皮老屋改造成純白通透居所

Peggy Yu Peggy Yu
花蓮 光屋 老屋翻新大改造, 夏禾創作有限公司 夏禾創作有限公司 平屋頂 鐵/鋼 White
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在花蓮的新成鄉，有一處的社區老屋，明明可以坐享最美的海景，卻終年被鐵皮與百葉窗覆蓋著，原來這棟老房子四季皆面臨著威脅，夏天颱風直撲的雨量在鐵皮上發出巨響，冬天的東北季風會貫穿屋內，室內光線陰暗、窗戶多了幾道枷鎖。

經過設計師與屋主的討論後，將封鎖窗戶的層層百葉窗，與大餮皮都拆掉，甚至將房子坐落方向也改變！讓屋內面對太平洋，一起來看改造前後的魅力！

裝修前外觀

老屋翻新大改造-裝修前 夏禾創作有限公司
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老屋翻新大改造-裝修前

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 花蓮的新城鄉這個老社區，曾是亞洲水泥的員工居所。這裡不見人影走動﹑車水川流，只見貓狗在白條紅木門前慵懶。

新舊並陳的外觀

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而原本老屋位於一個巷口的轉角，老舊紅磚砌格外的高聳突兀。在設計師降低圍牆的高度後，房子彷彿向上浮出， 模糊了地界線。

絕美的景色

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這裡是花蓮的新成鄉出海口，有著美麗的海岸山脈，可以遠眺寧靜的太平洋。

不過，這個老屋當時沒辦法好好享受這個美景，因為當時屋子的位置背對太平洋。

庭院整體與那扇紅色的門

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業主也說，當時這個老房子四季皆面臨著威脅，夏天颱風直撲的雨量在鐵皮上發出巨響，冬天的東北季風會貫穿屋內，室內光線陰暗、窗戶多了幾道枷鎖。

視覺集中的庭院

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於是在幾經商量後，設計師決定改變房子座落的方向，讓軸心選轉90度，打開牆面，讓屋內面對太平洋，因為它雖然危險，但卻也美麗。

白色小屋的秘密

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在建築物旁邊，設計師規畫了一棟白色小屋，是屋主未來開放經營民宿的想法，將主建物留給到訪的客人，自己一家四口住在白色小屋，於是產生了閣樓設計的構圖。 

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庭院整體

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庭院作為軸心，每個房間都圍繞著庭院。

由於夏天的花蓮太陽炙熱，因此選擇了白色的降溫防水塗料大量的塗裝在老舊的抿石子上，在視覺上能減少社區的衝突，也呼應了部落教堂的十字架。

少的是人工的裝飾，多的是在地的特色。

廚房整體

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將廚房近40年歷史的橡木門片拆下保留與運用，並且主張「少就是多」的設計概念。打開的落地窗牆面引進海岸山脈與太平洋反射的藍天。

樓梯的線條

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設計師也特別製造新的天井、鐵烤樓梯，當光線落在樓梯上，影子會形成移動的光影。

樓梯的設計

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二樓臥室格局與視野

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設計師刻意塑造出不分室內外，無明顯定義的室內隔間，在這個房子裡的任何一個空間，可坐、可臥，在室內任意一個轉角都會有放眼無際的效果。

質感角落

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二樓臥室

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仿造日式建築的側緣設計，人們可以坐在戶外的木地板上更靠近土地。

一樓臥房

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陽光透過大面玻璃窗戶灑落進來，房內沒有太多裝飾，簡單的空間就是這個家的特色。

閣樓的巧思

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閣樓規劃臥舖，樓下起居室，斜面的屋頂與夾層，增添了空間的趣味性。坐在閣樓的邊緣，雙腳自然垂下，彷彿有童年時光的記憶。

新蓋閣樓小屋共6坪，使用面積10坪。內含小客廳、廚房、浴室及夾層閣樓四床。

裝修前廚房樣貌

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開工日設計師大量拆除原有鐵皮、樓梯、隔間等，僅保留樑柱與部分樓板，動用水刀加大了窗戶的開口，切開的同時設計師發現混凝土裡不是建築用礫石，而是花蓮堅硬的鵝卵石，當下就決定保留剖面的樣貌。

裝修前樓梯狹小

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裝修前的屋頂

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藍色與白色的屋頂

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當陽光灑在灰色的洗石子牆面，寧靜與純樸依舊存在。就在此與家人好友一同分享最遼闊自然的美景吧！

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