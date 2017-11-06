在家裡陽台看海吧！迎太平洋的鐵皮老屋改造成純白通透居所

在花蓮的新成鄉，有一處的社區老屋，明明可以坐享最美的海景，卻終年被鐵皮與百葉窗覆蓋著，原來這棟老房子四季皆面臨著威脅，夏天颱風直撲的雨量在鐵皮上發出巨響，冬天的東北季風會貫穿屋內，室內光線陰暗、窗戶多了幾道枷鎖。
經過設計師與屋主的討論後，將封鎖窗戶的層層百葉窗，與大餮皮都拆掉，甚至將房子坐落方向也改變！讓屋內面對太平洋，一起來看改造前後的魅力！
這裡是花蓮的新成鄉出海口，有著美麗的海岸山脈，可以遠眺寧靜的太平洋。
不過，這個老屋當時沒辦法好好享受這個美景，因為當時屋子的位置背對太平洋。
業主也說，當時這個老房子四季皆面臨著威脅，夏天颱風直撲的雨量在鐵皮上發出巨響，冬天的東北季風會貫穿屋內，室內光線陰暗、窗戶多了幾道枷鎖。
在建築物旁邊，設計師規畫了一棟白色小屋，是屋主未來開放經營民宿的想法，將主建物留給到訪的客人，自己一家四口住在白色小屋，於是產生了閣樓設計的構圖。
庭院作為軸心，每個房間都圍繞著庭院。
由於夏天的花蓮太陽炙熱，因此選擇了白色的降溫防水塗料大量的塗裝在老舊的抿石子上，在視覺上能減少社區的衝突，也呼應了部落教堂的十字架。
少的是人工的裝飾，多的是在地的特色。
設計師刻意塑造出不分室內外，無明顯定義的室內隔間，在這個房子裡的任何一個空間，可坐、可臥，在室內任意一個轉角都會有放眼無際的效果。
閣樓規劃臥舖，樓下起居室，斜面的屋頂與夾層，增添了空間的趣味性。坐在閣樓的邊緣，雙腳自然垂下，彷彿有童年時光的記憶。
新蓋閣樓小屋共6坪，使用面積10坪。內含小客廳、廚房、浴室及夾層閣樓四床。
開工日設計師大量拆除原有鐵皮、樓梯、隔間等，僅保留樑柱與部分樓板，動用水刀加大了窗戶的開口，切開的同時設計師發現混凝土裡不是建築用礫石，而是花蓮堅硬的鵝卵石，當下就決定保留剖面的樣貌。
當陽光灑在灰色的洗石子牆面，寧靜與純樸依舊存在。就在此與家人好友一同分享最遼闊自然的美景吧！