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平房最悠閒！一間擁有大露臺、裝潢超溫馨別緻的鄉間居所

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Vivienda Ecléctica, Isho Design Isho Design 露臺
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平房給人非常悠閒的感受，因此對於許多渴望遠離塵囂的都市人來說，能夠在鄉間蓋一棟平房是件非常理想的事情。這一本點子簿所要介紹的平房擁有寬敞的紅土磁磚露臺，以及綠意濃的庭院。外表看起來中規中矩，然而室內裝潢十分溫馨別緻，讓人不管是在屋內或屋外都好舒服自在！

想要打造屬於你的平房嗎？不妨看看專家怎麼設計這間鄉間平房，從中找靈感吧！

田園風！

Vivienda Ecléctica, Isho Design Isho Design 庭院
Isho Design

Isho Design
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Isho Design

有屋頂的紅土磁磚露臺天花板搭上了木頭樑柱，田園氣息非常濃厚。露臺上擺放著籐製座椅，以及戶外餐桌椅，既可以把這裡當做小酒吧，也能在此用餐。

長桌

Vivienda Ecléctica, Isho Design Isho Design 露臺
Isho Design

Isho Design
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木頭的長桌讓人感到溫暖自在，用餐的時候可以欣賞庭院美麗的自然風光，非常愜意。

室內裝潢

Vivienda Ecléctica, Isho Design Isho Design 客廳
Isho Design

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走進室內，白色為主色調，搭配上淺色的木頭地板，以及灰色的沙發座椅，營造出宜人的別緻風格。

大片的窗戶讓自然光灑進室內，明亮的空間裡頭毫無壓迫感。

精緻的座椅

Vivienda Ecléctica, Isho Design Isho Design 客廳
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Isho Design
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如果說家中的裝潢走簡約的路線，那麼傢俱的質感更加重要。

每件精緻獨特的家具，都能夠為簡單的空間注入不同的特色。

走廊

Vivienda Ecléctica, Isho Design Isho Design 隨意取材風玄關、階梯與走廊
Isho Design

Isho Design
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高高的天花板讓走廊空間看起來十分寬敞，木頭的房間門以及層板則呼應著外頭的自然景色。

燈具

Vivienda Ecléctica, Isho Design Isho Design 餐廳
Isho Design

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不僅是大型的家具，燈具也能展現你的獨特品味。

與專家商量商量，以搭襯的燈具，讓家中明亮之餘，也能風格獨具。

臥室

Vivienda Ecléctica, Isho Design Isho Design 臥室
Isho Design

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米色系的臥室非常簡單，絕佳的燈光設計讓整間房間充滿溫馨的氣息，任誰都會想要賴在這裡不走。

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