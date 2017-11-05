用植物裝飾樓梯間！10 種讓你驚艷的絕佳創意

喜歡香草植物的你，一定很想採用帶有香氣的天然植栽來裝潢自己家的空間。植物不但能為居住的環境增添綠意，將大自然帶進家中，還能創造出意想不到的紓壓氛圍。植栽的種類多多，即使預算有限，只要仔細比較挑選，也能找到價格合宜的種類來美化家宅。
一般我們喜歡將植物擺在進門的入口處，倘若你家的入口剛好有座樓梯，正可運用這處空間來達到美化的效果。當訪客上門時，美麗的植物可以熱情的姿態迎接賓客。今天我們要帶你去參觀 10 個運用植物裝飾入口樓梯的絕佳創意，現在就一起來欣賞吧！
倘若樓梯下的空間較大，可以考慮在下方打造起一座綠色島嶼。它能夠讓房子裏的空氣更淨化，在這種環境下生活，身心也會更放鬆，四時都像是住在一座世外桃源裡。
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當你著手綠化自家的家園時，可以考慮一下想要呈現的風格，與建築物的特色如何搭配。在這處空間中，我們可以看到運用石頭和樹木的結合，完美地將房子與自然環境融合為一。
空間裡採用何種植物的組合，才能讓它們與樓道的構造相得益彰，也是值得事前規劃的課題。有些植物喜歡陰涼的環境，有些植物則需要充足的光線。擺放在樓梯下，要注意到它們能否獲得需要的生長環境。
樓梯的下方空間經常被大家所忽略，採用綠色植物來填滿這個空間，能夠為住家創造出一處優雅無比的花園。
如果不喜歡太過規律的型式，你可以採用不同規格的花草容器，加上不同種類的植物和花卉，運用各種風格混搭，底下再鋪上小石頭，便能創造出令人驚豔的美感。
樓梯的裝潢方式多多，你可以善加發揮你的想像力。在這處狹窄的樓梯旁，牆面上以多種顏色和種類的植物裝飾起一整面的垂直花園，美到令人不忍移開視線！
如果你家的門口正對著一道樓梯，你可以考慮採用這款設計。在每級階梯的旁邊擺放起成排的盆景，訪客一進門就看到迎賓植物，保證會留下深刻難忘的印象！
如果你家的樓梯是屬於狹長造型，你可以在它的側邊打造一處狹長的花園，創造出和諧的空間感。
住家的裝飾應該要能展示你的個人品味和性格，給所有來拜訪你的人留下美好的印象和回憶。如圖所示，這處空間不僅在牆邊栽植成排的植物，在樓梯下和進門處也擺放了美麗的盆景，像是正在熱情地歡迎客人到來！
這款清淨簡約的樓梯空間，一樣能給人留下深刻的印象。在溫馨調和的色系中，擺放大型直立式盆栽，讓空間感覺分外清新舒暢。
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