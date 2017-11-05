用植物裝飾樓梯間！10 種讓你驚艷的絕佳創意

喜歡香草植物的你，一定很想採用帶有香氣的天然植栽來裝潢自己家的空間。植物不但能為居住的環境增添綠意，將大自然帶進家中，還能創造出意想不到的紓壓氛圍。植栽的種類多多，即使預算有限，只要仔細比較挑選，也能找到價格合宜的種類來美化家宅。

一般我們喜歡將植物擺在進門的入口處，倘若你家的入口剛好有座樓梯，正可運用這處空間來達到美化的效果。當訪客上門時，美麗的植物可以熱情的姿態迎接賓客。今天我們要帶你去參觀 10 個運用植物裝飾入口樓梯的絕佳創意，現在就一起來欣賞吧！