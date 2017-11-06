8 個你應該在花園裡打造一座綠廊的理由

倘若你家有座花園，你會想在裡面裝置什麼樣的設施呢？如果空間允許，你可以考慮安裝一座綠廊或涼棚，不僅可以遮陽擋雨，它還是絕佳的裝潢元素，可以創造出居家迷人的氛圍。一般來說，你可以選用木材來建造，也可以考慮竹子、鋼材、磚頭或混凝土，取決於環境的條件和美學的觀點。今天我們要介紹的是 BELAS ARTES ESTRUTURAS AVANÇADAS 的作品，這座採用金屬結構所設計的綠廊提出了 8 個好理由：你應該在花園裡打造一座綠廊！
當你正在舉行一場愉快的家庭聚會，或是在花園裡舉辦豪華的活動時，倘若天氣發生惡劣轉變，可能只好搬到客廳裡去舉行了。倘若你有這麼一座玻璃搭建的綠廊或涼棚，不論是大太陽或下雨天，你都可以享有良好的保護。
大多數棚架由是採用木頭或鋼材製作的完成品或預製品，可以確保安裝快速完成，建造的成本也較為便宜，讓屋主不必等上太久，便能看到完工後的成品。
建造完成後，我們可以享有更多的戶外空間，讓生活起居感受到更多自由自在、舒適放鬆的氛圍，也能呼吸到更多的新鮮空氣。
這座綠廊可以創造出鮮綠色的美感，讓居住者的身心感受到自然界帶來的健康愉悅氣息。天氣舒爽時，可以提供你更多的戶外活動空間，就算冬天來臨，也讓你不致於困守屋內。
沒有什麼比辛苦工作一天後，回到家裡能窩進一座舒適的沙發或躺椅更放鬆的事了，尤其是當這個休息區域是被綠色所環繞，它所創造出來的平靜紓壓氛圍，是室內空間無法提供的。
家有親友來訪，最是令人愉快的時光。但是有時起居室或廚房空間不夠大，難以款待許多客人。此時如果有座涼棚，就可以享受歡愉的戶外用餐環境！
建造一座涼棚通常不需要太大的投資。實際花費取決於你要建造的面積，以及使用的建築材料。金屬結構的費用較為昂貴，但安裝速度更快、更靈活，必要時還可以拆卸下來，安裝到其他地方。
擁有一座綠廊可以提高生活及休閒的質量，讓住者享受更多舒適性和功能性，進而直接影響到這座建物的價值。換句話說，不論是在出售或出租的情况下，它都可以提高你的投資回報率。
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