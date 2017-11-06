8 個你應該在花園裡打造一座綠廊的理由

倘若你家有座花園，你會想在裡面裝置什麼樣的設施呢？如果空間允許，你可以考慮安裝一座綠廊或涼棚，不僅可以遮陽擋雨，它還是絕佳的裝潢元素，可以創造出居家迷人的氛圍。一般來說，你可以選用木材來建造，也可以考慮竹子、鋼材、磚頭或混凝土，取決於環境的條件和美學的觀點。今天我們要介紹的是 BELAS ARTES ESTRUTURAS AVANÇADAS 的作品，這座採用金屬結構所設計的綠廊提出了 8 個好理由：你應該在花園裡打造一座綠廊！