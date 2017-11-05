10個時尚又不同凡響的車庫設計

車庫由於設於房子入口的位置，因此總是非常搶眼，存在感很高。有些大型車庫更能容納兩輛或以上的車子，這樣子巨型的設計怎麼會叫人忽視呢？

我們最常見的車庫門用料都是金屬，比如是鐵或不鏽鋼。除此以外，木材亦是較普遍又且視覺效果好的選擇。而如果你想要一些較輕盈的物料，則大可以選擇耐用的PVC膠。

時下的車庫門多為自動款式，有的是捲簾設計、有的是掀蓋式設計等等。而今天我們要為大家帶來10個時尚又非同凡響的車庫設計，千萬不要錯過喔！