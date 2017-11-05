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10個時尚又不同凡響的車庫設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Farm house in Cabrera de Mar, FG ARQUITECTES FG ARQUITECTES 車庫/遮陽棚
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車庫由於設於房子入口的位置，因此總是非常搶眼，存在感很高。有些大型車庫更能容納兩輛或以上的車子，這樣子巨型的設計怎麼會叫人忽視呢？

我們最常見的車庫門用料都是金屬，比如是鐵或不鏽鋼。除此以外，木材亦是較普遍又且視覺效果好的選擇。而如果你想要一些較輕盈的物料，則大可以選擇耐用的PVC膠。

時下的車庫門多為自動款式，有的是捲簾設計、有的是掀蓋式設計等等。而今天我們要為大家帶來10個時尚又非同凡響的車庫設計，千萬不要錯過喔！

​歡迎回家！

Living - Portoni Sezionali per Garage , Kopron S.p.A. Kopron S.p.A. 車庫/遮陽棚
Kopron S.p.A.

Kopron S.p.A.
Kopron S.p.A.
Kopron S.p.A.

在這個住家裡，木材是最顯眼的主角，我們無論是從正門、牆身還是眼前的車庫門都能找得到。 這同樣是個能容納兩輛車的實用設計，車庫門跟房子的設計一致，均選用了顏色較深的木板打造而成。車庫門上還設了一口磨砂窗子，這有別於一般的設計元素可以使更多陽光透進車庫內，同時亦確保了隱私。

​顯眼設計

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. 車庫門
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

這個是個由國外設計公司Cierres Metálicos Ávila 打造的作品，特點是它看起來有木紋一般的質感、呈現自然風的感覺，而實際上是由彷木金屬組成。

這車庫比起一般的來得寬闊，專為起碼兩輛車子設計。車門屬自動掀蓋式款式，整體設計優雅，是高級住家的好選擇。

​一枝獨秀

Doppelgarage Marienberg, REICHEL SCHLAIER ARCHITEKTEN GMBH REICHEL SCHLAIER ARCHITEKTEN GMBH 車庫
REICHEL SCHLAIER ARCHITEKTEN GMBH

REICHEL SCHLAIER ARCHITEKTEN GMBH
REICHEL SCHLAIER ARCHITEKTEN GMBH
REICHEL SCHLAIER ARCHITEKTEN GMBH

由德國建築公司Reichel Schlaier Architekten GmbH打造的作品——這是一個跟房子主體分離，自成一角的車庫。它的牆身主要由木材建造，並能容納起碼六輛車子！在此我們知道保安的重要性，因為設計師選擇以鋼材來造車庫門，而非好看但強度低的木板。

​看看我的車庫！

Casa Coral, Gerardo ars arquitectura Gerardo ars arquitectura 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Gerardo ars arquitectura

Gerardo ars arquitectura
Gerardo ars arquitectura
Gerardo ars arquitectura

很多時候車庫跟前院共用同一個空間。設計師在此採用了有蓋開放式設計，當沒有車子停泊時，便可以拿來給孩子們作遊戲空間。 為了讓更多室外陽光可以透進來，因此車庫門採用的是金屬格柵設計來控制車輛出入。

除此以外，這一種金屬性質設計跟房子的整體外觀一致，跟白色與橘色的外牆一起營造出一種視覺平衡。

​熱帶風情

Garajes y Aparcamientos, Incofusta Incofusta 停車棚
Incofusta

Incofusta
Incofusta
Incofusta

這個花園到處都充滿了熱帶風情，入口處有瓦片點綴，而停車棚這邊則是鋪設了碎石，一旁種有許多美麗的花朵，同時為了整個空間添新趣。

而讓車輛通過的車庫門當然也不能太「跳tone」，因此它的設計亦以自然風格為原則。它同樣是屬於自動式設計，特別之處是會橫向移動。木板是主要的建料，並由金屬條加固而成。

​摺疊門

Garajes de Madera, Pergomadera Pérgolas y Porches de madera Pergomadera Pérgolas y Porches de madera 停車棚
Pergomadera Pérgolas y Porches de madera

Pergomadera Pérgolas y Porches de madera
Pergomadera Pérgolas y Porches de madera
Pergomadera Pérgolas y Porches de madera

車庫門不一定要是密封的或者採用一些厚重物料。在這個設計裡我們可以看到車庫門是由PVC膠組成的簾子，起了擋風擋雨的作用。這些簾子可以由搖控操控，有需要時會向上摺疊，好讓車子無阻地駛至車庫裡。

這一種設計看起來雖然特別，可是我們建議你用在房子範圍內部的車庫身上。因為如果你的車庫是對外的，那麼你會需要一些保安更強的設計及物料，例如由木材、鐵或者鋼材打造而成的車庫門。

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​多重車庫

Garage façade FG ARQUITECTES 車庫/遮陽棚
FG ARQUITECTES

Garage façade

FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES

這是一個位於巴塞隆納的大型車庫，由當地設計公司FG Arquitectes 打造，能客納高達10輛車子。這邊一共有五個款式一樣的車庫，每個車庫各能容得下兩部車子，這樣子的設計盡用了土地的空間。

為了更能融入於周遭的環境之中，設計師於是選用了質感自然的木材來造車庫門，並塗上了保護漆油來使木材更耐用、更能抵擋不同的天氣。車庫上三分之一的位置設有金屬零件，當車庫門能更有效地摺疊起來，容許車子進出。

​自動化系統

Частный дом 2, Архитектор Владимир Калашников Архитектор Владимир Калашников 車庫/遮陽棚
Архитектор Владимир Калашников

Архитектор Владимир Калашников
Архитектор Владимир Калашников
Архитектор Владимир Калашников

這一個車庫擁有雙門設計，兩道牢固的木門使車庫看起來不像一般的那麼密封。為了讓陽光透進來，木門上設有兩個大的菱形窗戶。車庫門設有自動化的鐵臂，連接木門的頂部以及自動化系統。

這是一個富有自然感的另類設計，同時擁有一定程度的隱私度，車子進出亦非常方便。

​準備出發

グレイシーズ, 西川真悟建築設計 西川真悟建築設計 車庫/遮陽棚
西川真悟建築設計

西川真悟建築設計
西川真悟建築設計
西川真悟建築設計

當你有一輛價值不菲的新款汽車，那麼你當然也需要一個時尚的車庫來停車囉！ 這一個車庫擁有金屬自動門，是捲簾式設計，會沿著天花板上的兩條導軌向上捲，這是一個創新又時尚的設計。

為了避免金屬門跟其他的部分起了突兀感，車庫內部還設有小窗戶、小射燈以及純白的牆身，以達至視覺平衡。

​住家設計

PUERTAS DE EXTERIOR, CIERRES METALICOS AVILA, S.L. CIERRES METALICOS AVILA, S.L. 車庫門
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.
CIERRES METALICOS AVILA, S.L.

這一個對外的車庫門看起來很有趣！物料是由鍍鋅鋼製成，並經過烤漆程序。設計走式以波浪為設計理念，因此車庫門看起來就好像是由葉子交織而成一樣，增添了不少優雅感。

這一款車庫門可以由人手開關（比如說圖中的設計就是了），可是如果你覺得這樣子不方便的話，你還是可以加裝一些自動開關系統，並由搖控控制，那麼你就不用常常上車下車來開門、關門了！

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