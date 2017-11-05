10個時尚又不同凡響的車庫設計

車庫由於設於房子入口的位置，因此總是非常搶眼，存在感很高。有些大型車庫更能容納兩輛或以上的車子，這樣子巨型的設計怎麼會叫人忽視呢？
我們最常見的車庫門用料都是金屬，比如是鐵或不鏽鋼。除此以外，木材亦是較普遍又且視覺效果好的選擇。而如果你想要一些較輕盈的物料，則大可以選擇耐用的PVC膠。
時下的車庫門多為自動款式，有的是捲簾設計、有的是掀蓋式設計等等。而今天我們要為大家帶來10個時尚又非同凡響的車庫設計，千萬不要錯過喔！
在這個住家裡，木材是最顯眼的主角，我們無論是從正門、牆身還是眼前的車庫門都能找得到。 這同樣是個能容納兩輛車的實用設計，車庫門跟房子的設計一致，均選用了顏色較深的木板打造而成。車庫門上還設了一口磨砂窗子，這有別於一般的設計元素可以使更多陽光透進車庫內，同時亦確保了隱私。
這個是個由國外設計公司Cierres Metálicos Ávila 打造的作品，特點是它看起來有木紋一般的質感、呈現自然風的感覺，而實際上是由彷木金屬組成。
這車庫比起一般的來得寬闊，專為起碼兩輛車子設計。車門屬自動掀蓋式款式，整體設計優雅，是高級住家的好選擇。
由德國建築公司Reichel Schlaier Architekten GmbH打造的作品——這是一個跟房子主體分離，自成一角的車庫。它的牆身主要由木材建造，並能容納起碼六輛車子！在此我們知道保安的重要性，因為設計師選擇以鋼材來造車庫門，而非好看但強度低的木板。
很多時候車庫跟前院共用同一個空間。設計師在此採用了有蓋開放式設計，當沒有車子停泊時，便可以拿來給孩子們作遊戲空間。 為了讓更多室外陽光可以透進來，因此車庫門採用的是金屬格柵設計來控制車輛出入。
除此以外，這一種金屬性質設計跟房子的整體外觀一致，跟白色與橘色的外牆一起營造出一種視覺平衡。
這個花園到處都充滿了熱帶風情，入口處有瓦片點綴，而停車棚這邊則是鋪設了碎石，一旁種有許多美麗的花朵，同時為了整個空間添新趣。
而讓車輛通過的車庫門當然也不能太「跳tone」，因此它的設計亦以自然風格為原則。它同樣是屬於自動式設計，特別之處是會橫向移動。木板是主要的建料，並由金屬條加固而成。
車庫門不一定要是密封的或者採用一些厚重物料。在這個設計裡我們可以看到車庫門是由PVC膠組成的簾子，起了擋風擋雨的作用。這些簾子可以由搖控操控，有需要時會向上摺疊，好讓車子無阻地駛至車庫裡。
這一種設計看起來雖然特別，可是我們建議你用在房子範圍內部的車庫身上。因為如果你的車庫是對外的，那麼你會需要一些保安更強的設計及物料，例如由木材、鐵或者鋼材打造而成的車庫門。
這是一個位於巴塞隆納的大型車庫，由當地設計公司FG Arquitectes 打造，能客納高達10輛車子。這邊一共有五個款式一樣的車庫，每個車庫各能容得下兩部車子，這樣子的設計盡用了土地的空間。
為了更能融入於周遭的環境之中，設計師於是選用了質感自然的木材來造車庫門，並塗上了保護漆油來使木材更耐用、更能抵擋不同的天氣。車庫上三分之一的位置設有金屬零件，當車庫門能更有效地摺疊起來，容許車子進出。
這一個車庫擁有雙門設計，兩道牢固的木門使車庫看起來不像一般的那麼密封。為了讓陽光透進來，木門上設有兩個大的菱形窗戶。車庫門設有自動化的鐵臂，連接木門的頂部以及自動化系統。
這是一個富有自然感的另類設計，同時擁有一定程度的隱私度，車子進出亦非常方便。
當你有一輛價值不菲的新款汽車，那麼你當然也需要一個時尚的車庫來停車囉！ 這一個車庫擁有金屬自動門，是捲簾式設計，會沿著天花板上的兩條導軌向上捲，這是一個創新又時尚的設計。
為了避免金屬門跟其他的部分起了突兀感，車庫內部還設有小窗戶、小射燈以及純白的牆身，以達至視覺平衡。
這一個對外的車庫門看起來很有趣！物料是由鍍鋅鋼製成，並經過烤漆程序。設計走式以波浪為設計理念，因此車庫門看起來就好像是由葉子交織而成一樣，增添了不少優雅感。
這一款車庫門可以由人手開關（比如說圖中的設計就是了），可是如果你覺得這樣子不方便的話，你還是可以加裝一些自動開關系統，並由搖控控制，那麼你就不用常常上車下車來開門、關門了！
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