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狹長小空間救星：6個美麗的直線型廚房設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
KITCHENS: The Ladbroke, Cue & Co of London Cue & Co of London 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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無論你有多嚮往那些特大的開放式廚房，都市裡的房子的空間總是非常有限，實在是非常難以實行這種廚房設計。

而今天我們想要為大家介紹的是另一種可行又實用的選擇——直線型廚房設計。顧名思義，這一種款式的廚房跟牆身成一直線，所有的設備都是靠牆，因此可以大大節省空間。因此針對於狹長型的空間，這一種直線型廚房就最適合不過！同時，你亦可以因應個人需要及可用的空間而選擇加建中島等額外部分。

以下是6個美麗的直線型廚房設計，你千萬不要錯過喔！

​1. 動線設計

B&B AT03, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE 現代廚房設計點子、靈感&圖片
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

對於一個直線型廚房（又名一字型廚房）來說，設計的時候一定要留意「工作金三角」擺放位置——由於「廚房大多數的工作主要在爐具、水槽及冰箱三點間進行」，因此我們稱這三點間的動線為工作金三角。

而在圖中的設計當中我可以看得到左手邊起的是冰箱、水槽到最後的煮食爐，這樣子的動線設計能夠使廚房裡的作業更便利、更順暢。

除此以外，這個白色廚房還跟餐廳連在一起，煮好菜以後就可以馬上上桌，實在有夠方便！

​2. 狹長空間

the blue kitchen ZERO9 現代廚房設計點子、靈感&圖片
ZERO9

the blue kitchen

ZERO9
ZERO9
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如果廚房裡的空間不大，特別是像圖中這一種狹長空間的話，那麼設計上最忌的就是，「錯綜複雜」。採用直線型廚房設計可以使空間保持簡潔，並可以在空間中心的部分預留一條方便走動的通道，那麼就算多人同時在廚房裡煮食，空間依然尚算足夠。

圖中的設計分為兩個主要部分，左手邊的是煮食區，而右手邊的則是備菜區，兩邊均設有大型收納櫃檯來滿足屋主的需要。牆身貼有藍色拼花瓷磚，跟寶藍色的流理台面互相呼應，使空間實用之中又帶有優雅的感覺。

​3. 多功能空間

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

在這邊我們也可以找到剛剛提到的動線設計，由此可見這樣子的設計是多麼的實用！

這一個廚房空間比剛剛看過的還要狹窄，可是卻能容納所有重要的起居生活設備——左手邊的更設有嵌入式烤箱，底下的甚至還是一部洗衣機。而廚櫃組合提供了不少收納空間，非密閉式的收納鐵架更用來擺放鍋了等常用的廚具，設計有夠方便的！

​4. 幹練設計

Loft Brooklin, Samaia Arquitetura+Design Samaia Arquitetura+Design 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Samaia Arquitetura+Design

Samaia Arquitetura+Design
Samaia Arquitetura+Design
Samaia Arquitetura+Design

黑色設計感覺上非常幹練，可是有時候未必會給人一種冰冰冷冷的觀感。因此設計師在這邊選擇以小型拼花瓷磚來鋪設牆面，避免空間變得過於單調。

此外，這裡值得一提的除了有烤箱的嵌入式設計外，還有牆上的廚櫃設計——一整排黑灰色的廚櫃中間設有凹陷的部分，可以用來擺放多個瓶瓶罐罐。

​5. 附設中島

KITCHENS: The Ladbroke Cue & Co of London 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Cue &amp; Co of London

KITCHENS: The Ladbroke

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

有些時候我們可能只是基於對於直線廚房的個人喜好，而選用這一類的設計。可是對於大型的廚房空間來說，只有直線型廚房的話，整個空間一定會顯得過於空盪。

在這個時候，你不妨考慮一下增設一個中島吧！這樣子可以把空間填滿洞去空洞感，同時亦提供了額外的流理台來使煮食生活更便利。

​6. 家的感覺

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

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木材向來都是廚房設計的常用物料之一，因為它總是能營造出溫馨的家的氣氛，而圖中的廚櫃也不例外。為了增添時尚感，你可以選擇以黑色石材流理表面來作配搭，這樣子的廚房既有木材的溫馨感，同時亦不會流於俗套。

如果你有合心意的設計，不妨直接找廚房設計師聊聊吧！

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