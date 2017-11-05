狹長小空間救星：6個美麗的直線型廚房設計

無論你有多嚮往那些特大的開放式廚房，都市裡的房子的空間總是非常有限，實在是非常難以實行這種廚房設計。
而今天我們想要為大家介紹的是另一種可行又實用的選擇——直線型廚房設計。顧名思義，這一種款式的廚房跟牆身成一直線，所有的設備都是靠牆，因此可以大大節省空間。因此針對於狹長型的空間，這一種直線型廚房就最適合不過！同時，你亦可以因應個人需要及可用的空間而選擇加建中島等額外部分。
以下是6個美麗的直線型廚房設計，你千萬不要錯過喔！
對於一個直線型廚房（又名一字型廚房）來說，設計的時候一定要留意「工作金三角」擺放位置——由於「廚房大多數的工作主要在爐具、水槽及冰箱三點間進行」，因此我們稱這三點間的動線為工作金三角。
而在圖中的設計當中我可以看得到左手邊起的是冰箱、水槽到最後的煮食爐，這樣子的動線設計能夠使廚房裡的作業更便利、更順暢。
除此以外，這個白色廚房還跟餐廳連在一起，煮好菜以後就可以馬上上桌，實在有夠方便！
如果廚房裡的空間不大，特別是像圖中這一種狹長空間的話，那麼設計上最忌的就是，「錯綜複雜」。採用直線型廚房設計可以使空間保持簡潔，並可以在空間中心的部分預留一條方便走動的通道，那麼就算多人同時在廚房裡煮食，空間依然尚算足夠。
圖中的設計分為兩個主要部分，左手邊的是煮食區，而右手邊的則是備菜區，兩邊均設有大型收納櫃檯來滿足屋主的需要。牆身貼有藍色拼花瓷磚，跟寶藍色的流理台面互相呼應，使空間實用之中又帶有優雅的感覺。
在這邊我們也可以找到剛剛提到的動線設計，由此可見這樣子的設計是多麼的實用！
這一個廚房空間比剛剛看過的還要狹窄，可是卻能容納所有重要的起居生活設備——左手邊的更設有嵌入式烤箱，底下的甚至還是一部洗衣機。而廚櫃組合提供了不少收納空間，非密閉式的收納鐵架更用來擺放鍋了等常用的廚具，設計有夠方便的！
黑色設計感覺上非常幹練，可是有時候未必會給人一種冰冰冷冷的觀感。因此設計師在這邊選擇以小型拼花瓷磚來鋪設牆面，避免空間變得過於單調。
此外，這裡值得一提的除了有烤箱的嵌入式設計外，還有牆上的廚櫃設計——一整排黑灰色的廚櫃中間設有凹陷的部分，可以用來擺放多個瓶瓶罐罐。
有些時候我們可能只是基於對於直線廚房的個人喜好，而選用這一類的設計。可是對於大型的廚房空間來說，只有直線型廚房的話，整個空間一定會顯得過於空盪。
在這個時候，你不妨考慮一下增設一個中島吧！這樣子可以把空間填滿洞去空洞感，同時亦提供了額外的流理台來使煮食生活更便利。
木材向來都是廚房設計的常用物料之一，因為它總是能營造出溫馨的家的氣氛，而圖中的廚櫃也不例外。為了增添時尚感，你可以選擇以黑色石材流理表面來作配搭，這樣子的廚房既有木材的溫馨感，同時亦不會流於俗套。
如果你有合心意的設計，不妨直接找廚房設計師聊聊吧！
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