狹長小空間救星：6個美麗的直線型廚房設計

無論你有多嚮往那些特大的開放式廚房，都市裡的房子的空間總是非常有限，實在是非常難以實行這種廚房設計。

而今天我們想要為大家介紹的是另一種可行又實用的選擇——直線型廚房設計。顧名思義，這一種款式的廚房跟牆身成一直線，所有的設備都是靠牆，因此可以大大節省空間。因此針對於狹長型的空間，這一種直線型廚房就最適合不過！同時，你亦可以因應個人需要及可用的空間而選擇加建中島等額外部分。

以下是6個美麗的直線型廚房設計，你千萬不要錯過喔！