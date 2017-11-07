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清潔好幫手：6個對抗頑固污漬的超聰明辦法

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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就算有了一個時尚的美房，可是卻不加以保養的話，日子久了任何設計的光環的會消失，留下的只會是一個髒亂的窩而已。

然而就算你有定時定候清潔家居，某些地方卻總是有一些頑固的污漬難以清除。今天我們正正要為大家介紹6個對抗頑固污漬的超聰明辦法，所用的材料離不開家家戶戶常備的醋、鹽、檸檬之類的東西！實在是方便、簡單又有效的清潔好點子喔！

​1. 客廳

homify 客廳沙發與扶手椅
homify

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木製的茶几沒錯是很好看，可是亦很脆弱、很容易變髒，特別是茶杯總會留下一圈又一圈的污漬。市面上的清潔劑酸鹼度可以差天共地，一不小心用錯了有可能會損壞木茶几的表面喔！

沒關係，你可以試著先把橄欖油及適量的鹽混合，直接塗抹在污漬上，然而等個半小時再找抹布抹走就可以了！這樣子的做法既能溫和地清潔污漬，適量的油份同時亦起了保養木材的作用。

​2. 廚房

homify 廚房洗手台與水龍頭
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廚房裡最常變髒又難清的部分一定是煮食爐了！如果你有烤箱，你也會發現它也可不是「省油的燈」！在這個情況下，我們建議你利用小梳打粉跟水來對抗油漬。

把烤箱的架子和烤盤，以及煮食爐的爐架移走，並以小梳打粉加水來加以拭刷，效果可真的是非常不錯喔！如果油垢實在有夠難清，那麼你可以準備一大盤小梳打粉水，把爐具浸泡15分鐘，有需要可重複，直至污漬被溶解為止。

​3. 廚房

keuken, fingerprint furniture fingerprint furniture 廚房收納櫃與書櫃
fingerprint furniture

fingerprint furniture
fingerprint furniture
fingerprint furniture

如果你的廚房裡有咖啡機，我們也有相對的清潔點子給你喔！

硬質的水很容易會導致咖啡機裡的管子堵塞（因為水中的大量礦物質會留下沉澱物），所以你應該要定期把咖啡機的盛水器裝滿水，並加入一點白醋，然後照平時一樣讓機器計作，一直清洗至你再也聞不到醋的酸味為止。

​4. 浴室

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 浴室
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

浴室最大的問題往往都離不開霉菌，特別是通風不好而且常潮溼的浴間！特別是喉管跟邊邊角角的位置，很容易被黑黑的霉菌侵襲。

這個時候你可以利用漂白水來把它們趕盡殺絕！用一塊沾有經稀釋的漂白水拭擦，就能輕易地把霉菌除掉。針對一些更嚴重的區域，你可以把整塊抹水泡漂白水，然後鋪在所需的位置一晚，第兩天你就會發現霉菌會被除掉，效果還可以維持一段時間！（治本的方法當然就是改善浴室的通風，你應該找設計師幫忙喔！）

​5. 浴室

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

如果你住的地區供應的是硬水，那麼水龍頭很容易留下白白的水漬。這個時候你可以利用抹布直接沾一些檸檬汁，把污漬抹去。然而用牙刷沾一點鹽再刷一下，這樣子就可以中和掉檸檬的酸性，並且令水龍頭乾淨得閃閃發亮。最後簡單地以清水抹一下，再以擦布抹乾即可。

6. 臥室

Proyecto de Vivienda Unifamiliar, DUE Architecture & Design DUE Architecture & Design 臥室
DUE Architecture &amp; Design

DUE Architecture & Design
DUE Architecture &amp; Design
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臥室裡的白色的床單、被子、枕頭套等等都會隨著日子而慢慢變得暗啞、不再白亮如新。這個時候到底有什麼「回春」的方法呢？

我們建議你以溫水洗滌以上的床品，以1:1:1的比例加入一杯洗衣液、洗衣粉以及漂白水，有需要可以加入半杯硼砂。

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