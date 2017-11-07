清潔好幫手：6個對抗頑固污漬的超聰明辦法

就算有了一個時尚的美房，可是卻不加以保養的話，日子久了任何設計的光環的會消失，留下的只會是一個髒亂的窩而已。

然而就算你有定時定候清潔家居，某些地方卻總是有一些頑固的污漬難以清除。今天我們正正要為大家介紹6個對抗頑固污漬的超聰明辦法，所用的材料離不開家家戶戶常備的醋、鹽、檸檬之類的東西！實在是方便、簡單又有效的清潔好點子喔！