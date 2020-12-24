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日式木造平房: 18 種讓你心靜自然禪的好設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
今治市の家, エムアイ．アーキテクト エムアイ．アーキテクト 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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日式木造平房受到許多人的喜愛，一來是日式建築的工法十分細膩且堅固，再者是木頭的質感常能營造出溫馨的氛圍，並且對於居者的健康相當有助益。除此之外，平房這種結構的房屋讓人住起來感到十分踏實，因此日式木造平房不僅在日本十分常見，也是許多台灣人想要居住的房屋類型，一直以來，在台灣日式建築風格是非常受歡迎的，特別是在城市裡，在各種壓力之下，許多人都希望能夠通過這類日式禪意設計放鬆身心，獲得內心的平靜。

這一本點子簿將要為你介紹 18 種純日本製造的木造平房，雖然說每間平房的造型與裝潢都有所差異，但共通點是讓人感到平靜，禪意濃。如果你也喜歡日式風格的房屋，想要一種讓你心靜自然禪的好設計，那你一定不要錯過這個點子簿喔，相信這其中一定會有你喜歡的那種類型。趕快出發欣賞這幾間平房，從中找靈感吧！

1. 禪中帶有可愛味道

きじまのいえ, 株式会社 自由工房 株式会社 自由工房 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　自由工房

株式会社　自由工房
株式会社　自由工房
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第一間平房一看就是典型的日式房屋風格，屋內更是少不了令人更能靜下心的榻榻米區。

2. 室內戶外無隔閡

まがりかねのいえ, 株式会社 自由工房 株式会社 自由工房 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　自由工房

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日本人十分享受戶外的生活，因此這間木造平房有著寬大的開口，連結屋內與庭院的空間！

3. 屋外是菜園

大きな一枚屋根の下で, エヌ スケッチ エヌ スケッチ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
エヌ スケッチ

エヌ スケッチ
エヌ スケッチ
エヌ スケッチ

接下來這間木造平房可以說是熱愛自給自足的人的絕佳選擇！

屋子外頭是可以種上許多蔬果的菜園，非常愜意。

點此看更多細節：一起回鄉下吧！讓人想退隱山林的鄉村美宅

4. 小而美

平井の家, 株式会社kotori 株式会社kotori 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社kotori

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這一個日式住宅面積雖小，然而這間平房室內採取挑高設計，因此非常明亮寬敞。

5. 有中庭的家

HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 庭院
窪江建築設計事務所

窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所
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中庭非常適合重視隱私的屋主，而這間外型結合現代建築元素的日式木造平房簡約時尚，沒有繁雜造景設計的中庭更是大亮點！

6. 冬暖夏涼

A House In The Fields, 株式会社 中山秀樹建築デザイン事務所 株式会社 中山秀樹建築デザイン事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社　中山秀樹建築デザイン事務所

A House In The Fields

株式会社　中山秀樹建築デザイン事務所
株式会社　中山秀樹建築デザイン事務所
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Ｌ型的平房一看就與眾不同，而更特別的是這間平房可調節室內溫度，冬暖夏涼是最大的特色！

延伸閱讀：冬暖夏涼! 調節室內溫度的 Ｌ型住宅

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7. 大地色的平房

下沢渡の家, ATELIER N ATELIER N 房子
ATELIER N

ATELIER N
ATELIER N
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大地色系的外觀在綠意襯托之下更顯質樸，挑高的室內空間則讓人感到非常有通透感～

點此看更多細節：挑高的平房: 讓人放鬆享受退休好生活的質樸空間

8. 玻璃窗

048君津Sさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 房子 木頭 Grey
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
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玻璃拉門是這間木造平房的最大特色，雖然帶有日系的元素，卻又結合現代的簡約個性。

9. 有車庫的家

小牧市に建つ木の家・51.0坪, 木の家株式会社 木の家株式会社 露臺
木の家株式会社

木の家株式会社
木の家株式会社
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為了讓屋主一家人生活更便利，專家規劃了車庫，而其寬敞的木頭大露臺也是非常加分的亮點～

10. 穿透感

「林の中に住む。」, 丸山晴之建築事務所 丸山晴之建築事務所 房子
丸山晴之建築事務所

丸山晴之建築事務所
丸山晴之建築事務所
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這個日式房子的兩端都有大開口，因此平房的通風與採光皆非常棒！

點此看更多細節：大視野的挑戰:一眼望穿的日式平房

11. 低調平房

ik-house, tai_tai STUDIO tai_tai STUDIO 房子
tai_tai STUDIO

tai_tai STUDIO
tai_tai STUDIO
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不管是外觀或是室內裝潢，這間平房都走質樸低調路線，讓人的慾望可以減到最低。

12. 充滿溫度的日式平房

まちの家, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 房子
田村建築設計工房

田村建築設計工房
田村建築設計工房
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屋子內散發著木質的溫暖，也採用了日本經典的和風拉門，日本味非常濃。

點此看更多細節：簡單生活禪: 充滿溫度的典型日式平房

13. 大屋頂

葉山下山口の家, honda honda 房子 木頭 Brown
honda

honda
honda
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有著獨特的大屋頂以及墨綠色的外牆，這間有迴廊的平房非常與眾不同。

14. 現代與傳統

西根の家／House in NISHINE, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所

アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所
アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所
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大大的玻璃拉門非常有現代感，然而屋頂與屋內的細節都充滿日式風情，兩者結合十分有趣，卻毫不突兀。

15. 庭院是亮點

だんしゃりあん, 環境創作室杉 環境創作室杉 房子
環境創作室杉

環境創作室杉
環境創作室杉
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這間中性色系的平房最大的特色無非是有著美麗步道的庭院！

16. 不同元素

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Love the Life

Love the Life
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黑色與木頭色的結合非常有趣，而室內的風格則有日本與北歐的風情，毫不單調！

17. 好清新

FLAT+G, 株式会社プロトハウス事務局 株式会社プロトハウス事務局 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
株式会社プロトハウス事務局

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身在綠油油的稻田之中，這間木造平房讓人感到十分清新～

18. 黑色系

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最後壓軸的這間平房的木板漆上了黑色，不尋常的外觀非常適合不愛平凡路線的你！

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