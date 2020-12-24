日式木造平房: 18 種讓你心靜自然禪的好設計

日式木造平房受到許多人的喜愛，一來是日式建築的工法十分細膩且堅固，再者是木頭的質感常能營造出溫馨的氛圍，並且對於居者的健康相當有助益。除此之外，平房這種結構的房屋讓人住起來感到十分踏實，因此日式木造平房不僅在日本十分常見，也是許多台灣人想要居住的房屋類型，一直以來，在台灣日式建築風格是非常受歡迎的，特別是在城市裡，在各種壓力之下，許多人都希望能夠通過這類日式禪意設計放鬆身心，獲得內心的平靜。

這一本點子簿將要為你介紹 18 種純日本製造的木造平房，雖然說每間平房的造型與裝潢都有所差異，但共通點是讓人感到平靜，禪意濃。如果你也喜歡日式風格的房屋，想要一種讓你心靜自然禪的好設計，那你一定不要錯過這個點子簿喔，相信這其中一定會有你喜歡的那種類型。趕快出發欣賞這幾間平房，從中找靈感吧！