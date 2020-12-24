日式木造平房: 18 種讓你心靜自然禪的好設計

日式木造平房受到許多人的喜愛，一來是日式建築的工法十分細膩且堅固，再者是木頭的質感常能營造出溫馨的氛圍，並且對於居者的健康相當有助益。除此之外，平房這種結構的房屋讓人住起來感到十分踏實，因此日式木造平房不僅在日本十分常見，也是許多台灣人想要居住的房屋類型，一直以來，在台灣日式建築風格是非常受歡迎的，特別是在城市裡，在各種壓力之下，許多人都希望能夠通過這類日式禪意設計放鬆身心，獲得內心的平靜。
這一本點子簿將要為你介紹 18 種純日本製造的木造平房，雖然說每間平房的造型與裝潢都有所差異，但共通點是讓人感到平靜，禪意濃。如果你也喜歡日式風格的房屋，想要一種讓你心靜自然禪的好設計，那你一定不要錯過這個點子簿喔，相信這其中一定會有你喜歡的那種類型。趕快出發欣賞這幾間平房，從中找靈感吧！
接下來這間木造平房可以說是熱愛自給自足的人的絕佳選擇！
屋子外頭是可以種上許多蔬果的菜園，非常愜意。
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這一個日式住宅面積雖小，然而這間平房室內採取挑高設計，因此非常明亮寬敞。
Ｌ型的平房一看就與眾不同，而更特別的是這間平房可調節室內溫度，冬暖夏涼是最大的特色！
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大地色系的外觀在綠意襯托之下更顯質樸，挑高的室內空間則讓人感到非常有通透感～
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玻璃拉門是這間木造平房的最大特色，雖然帶有日系的元素，卻又結合現代的簡約個性。
這個日式房子的兩端都有大開口，因此平房的通風與採光皆非常棒！
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不管是外觀或是室內裝潢，這間平房都走質樸低調路線，讓人的慾望可以減到最低。
屋子內散發著木質的溫暖，也採用了日本經典的和風拉門，日本味非常濃。
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大大的玻璃拉門非常有現代感，然而屋頂與屋內的細節都充滿日式風情，兩者結合十分有趣，卻毫不突兀。
黑色與木頭色的結合非常有趣，而室內的風格則有日本與北歐的風情，毫不單調！
身在綠油油的稻田之中，這間木造平房讓人感到十分清新～
最後壓軸的這間平房的木板漆上了黑色，不尋常的外觀非常適合不愛平凡路線的你！