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買地自建：一間使用大量石材、收納功能超棒的現代風獨棟房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭 White
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買地自建的好處有很多，除了可以自行設計房屋的外型，還可以省下被建商賺取的費用。如果說你要買地自建的話，你會想要賦予房子什麼樣的風格呢？這一次的點子簿要介紹的獨棟風有著俐落的線條，白色的外牆也凸顯了現代風的精華。走進屋內後，大量的石材營造出低調奢華感，而絕佳的收納功能以及獨立的房間對於家庭來說是很貼心的設計。

現在就一起出發欣賞這間現代風獨棟房的設計，看看專家是如何為屋主圓夢吧！

萬事平地起

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 磚塊 White
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磚頭以及水泥為主要的結構素材，目前還看不出房子的造型，也讓人更為好奇…

房子的輪廓

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
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蓋好了二樓，房子的輪廓也開始漸漸清楚了…

完工了！

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房子的外牆以及大門漆上了不同的顏色，原本的水泥牆瞬間質感 up up。簡單的線條以及輪廓，正是現代建築的精髓！

近看

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近距離欣賞獨棟房的二樓，往外突出的窗框十分有立體感，與石材牆面的顏色也形成了強烈對比～

隔間的方式

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 White
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走進獨棟房內，基本上專家採用了開放式的設計，但是以石材半牆簡單劃分出不同的生活領域，開放中又可以獨立。

還有收納功能

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 White
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從這個角度望過去，你會發現這道牆還兼具收納功能，是善用空間的絕佳示範！

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廚房

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 White
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廚房用上了花崗岩的檯面，而廚櫃的色系為咖啡與大地色，因此時尚中帶有質樸氣息。

樓梯

homify 現代風玄關、走廊與階梯 木頭 White
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走上灰色的階梯後，迎向我們的會是？

臥室

homify 臥室 木頭 White
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位在二樓的臥室利用牆面的空間，打造出收納功能非常強大的衣櫥。

簡單更衣間

homify 臥室 木頭 White
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除此之外，還有簡單的獨立更衣間，家人的眾多衣物可以分門別類放好！

明亮的浴室

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片 大理石 White
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以白色作為主色調的浴室非常明亮，石材的洗手台則展現高貴的氣質…

透明玻璃

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片 玻璃 Transparent
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透明的玻璃非常有穿透感，是現代風的室內裝潢不可缺少的要素。結合了深色系的石材後，低調又時尚～

延伸閱讀：山上的私人會館：一間擁有絕美山景的木質別墅

如何分隔臥室空間？15 個大師級的絕妙方法
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