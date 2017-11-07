買地自建：一間使用大量石材、收納功能超棒的現代風獨棟房

買地自建的好處有很多，除了可以自行設計房屋的外型，還可以省下被建商賺取的費用。如果說你要買地自建的話，你會想要賦予房子什麼樣的風格呢？這一次的點子簿要介紹的獨棟風有著俐落的線條，白色的外牆也凸顯了現代風的精華。走進屋內後，大量的石材營造出低調奢華感，而絕佳的收納功能以及獨立的房間對於家庭來說是很貼心的設計。

現在就一起出發欣賞這間現代風獨棟房的設計，看看專家是如何為屋主圓夢吧！