買地自建：一間使用大量石材、收納功能超棒的現代風獨棟房

你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
買地自建的好處有很多，除了可以自行設計房屋的外型，還可以省下被建商賺取的費用。如果說你要買地自建的話，你會想要賦予房子什麼樣的風格呢？這一次的點子簿要介紹的獨棟風有著俐落的線條，白色的外牆也凸顯了現代風的精華。走進屋內後，大量的石材營造出低調奢華感，而絕佳的收納功能以及獨立的房間對於家庭來說是很貼心的設計。
現在就一起出發欣賞這間現代風獨棟房的設計，看看專家是如何為屋主圓夢吧！
磚頭以及水泥為主要的結構素材，目前還看不出房子的造型，也讓人更為好奇…
蓋好了二樓，房子的輪廓也開始漸漸清楚了…
房子的外牆以及大門漆上了不同的顏色，原本的水泥牆瞬間質感 up up。簡單的線條以及輪廓，正是現代建築的精髓！
近距離欣賞獨棟房的二樓，往外突出的窗框十分有立體感，與石材牆面的顏色也形成了強烈對比～
走進獨棟房內，基本上專家採用了開放式的設計，但是以石材半牆簡單劃分出不同的生活領域，開放中又可以獨立。
從這個角度望過去，你會發現這道牆還兼具收納功能，是善用空間的絕佳示範！
需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！
廚房用上了花崗岩的檯面，而廚櫃的色系為咖啡與大地色，因此時尚中帶有質樸氣息。
走上灰色的階梯後，迎向我們的會是？
位在二樓的臥室利用牆面的空間，打造出收納功能非常強大的衣櫥。
除此之外，還有簡單的獨立更衣間，家人的眾多衣物可以分門別類放好！
以白色作為主色調的浴室非常明亮，石材的洗手台則展現高貴的氣質…
透明的玻璃非常有穿透感，是現代風的室內裝潢不可缺少的要素。結合了深色系的石材後，低調又時尚～
延伸閱讀：山上的私人會館：一間擁有絕美山景的木質別墅
在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!