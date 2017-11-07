改造鄉下爺奶的老家! 一個有大草坪與圍欄的兩層樓獨棟房

也許你也有同樣的童年記憶，造訪住在鄉下的爺奶家，與不常見面的各方親戚們一同在院子裡追逐打鬧。小的時候也許不覺得爺奶家破爛不方便，但隨著他們年紀增長，原本的老屋對他們來說其實十分不舒適。
今天要前往泰國的鄉間，看看專家如何把泰國爺奶的老屋，改造成一間非常現代又舒適的兩層樓獨棟房。
改造前的老屋不僅圍欄已破爛不堪，房子本身也陰暗無光。經過專家的規劃後，從圍牆、房子外牆到室內都完整大翻修，不管是爺奶或是同住的家人都能舒適過生活。
現在就讓我們一起看看改造前後的樣貌吧！
走進圍欄，房子的外頭有非常珍貴的草坪，但是沒有經過修整，讓人不想接近。房子本身的狀態雖然不到搖搖欲墜，但是顏色與造型都太過時，無法讓人精神一振。
改造後的獨棟房外頭的草坪經過整理，木頭露臺也換成磁磚地板，整體觀感更為整潔。
至於房子呢，雖然基本結構相同，但外牆漆上全新的亮麗色彩，非常活潑。
改造前的圍欄是生了鏽的鐵柵欄，搭配上生了灰的石子牆，看起來毫無生氣。
改造後的圍欄造型充滿現代感，白色搭配黑色十分簡潔有力！
改造前的客廳天花板過低，因此看起來很有壓迫感，缺乏自然光以及黯淡的色系也是大問題。
改造後的客廳換上木頭地板，立馬給人溫馨的感受。大扇的窗戶則引進自然光，客廳朝氣十足！
從這個角度可以發現屋頂用上了木頭樑柱，現代中帶有古樸的魅力。
現在踏進廚房，雖然空間寬敞，但設備卻太老舊，因此不夠便利。
不管從哪個角度看，換上白色衣裳的廚房是否整潔又時尚呢？
廁所改造前後大不同。原有的醜醜壁紙被換成磁磚牆壁，搭配上木頭地板，簡約又有溫度。
露臺是悠閒的戶外空間，然而改造前卻有點像倉庫的感覺。改造後鋪上木頭地板，不需擺放傢俱，就可躺在這裡享受自然光。