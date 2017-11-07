改造鄉下爺奶的老家! 一個有大草坪與圍欄的兩層樓獨棟房

也許你也有同樣的童年記憶，造訪住在鄉下的爺奶家，與不常見面的各方親戚們一同在院子裡追逐打鬧。小的時候也許不覺得爺奶家破爛不方便，但隨著他們年紀增長，原本的老屋對他們來說其實十分不舒適。

今天要前往泰國的鄉間，看看專家如何把泰國爺奶的老屋，改造成一間非常現代又舒適的兩層樓獨棟房。

改造前的老屋不僅圍欄已破爛不堪，房子本身也陰暗無光。經過專家的規劃後，從圍牆、房子外牆到室內都完整大翻修，不管是爺奶或是同住的家人都能舒適過生活。

現在就讓我們一起看看改造前後的樣貌吧！