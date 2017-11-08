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9 款溫馨現代感的居家空間設計

Genie Chien Genie Chien
Casa Knittel, 360arquitetura 360arquitetura 客廳
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當我們在裝潢家居時，很可能會想冒點風險，發揮創意創造出不同凡響的空間。然而在動手裝潢之前，有許多問題卻是必須事前考慮清楚，例如傢俱、地板、牆壁、燈飾及其他林林總總的配件，應該如何互相搭配。室內裝潢的基本架構包括有天花板、空間及牆壁，今天我們將以最容易和其他顏色相搭的米色系為主調，示範如何運用這種色調創造出具有優雅風格的空間，為家居帶來愉悅的氛圍，現在就一起來參觀吧！

1. 大空間設計

Casa Knittel, 360arquitetura 360arquitetura 客廳
360arquitetura

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寬大的空間特別需要注意顏色的挑選，最重要的是要創造視覺上的平衡及和諧感。中性色調堪稱為上選，米色系尤其能夠與傢具、木頭材質和玻璃等物件融合得完美無匹。所創造出來的溫馨舒適感，會讓人很想宅在家裡。

2. 不退流行的色彩

CASA DE VERANO 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN 客廳
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
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米色裝潢的另一個主要優點，是它永不過時的特性，可以常保家居看來現代化且新穎。這張照片中，呈現出一個以米色為基調的空間，運用深淺的色調搭配上一些配件，就呈現出自然的魅力。

3. 燈光的魔力

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Студия интерьерного дизайна happy.design

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倘若房間的位置不利於接收自然光，我們就得運用一些策略來彌補這項不足。你可以選擇白色和米色系的傢俱及裝潢，來創造敞亮的空間感，同時添加人工光源，像是色調自然的燈具，即可創造視覺上的和諧感。

4. 更深的棕色調

дизайн проект на Коломенской набережной, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 Brown
JULIA KABANOVA&#39;s DESIGN STUDIO

JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
JULIA KABANOVA&#39;s DESIGN STUDIO
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如果家居不乏自然光源，我們可以採用更深的棕色調來裝潢，創造出具有對比性的空間感。這款設計是利用燈光照明，和帶有紋理的裝潢構成對比，深淺不一的棕色沙發與置物架，呈現出現代感的精緻風格。

5. 甜蜜的氛圍

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details 客廳
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
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在這款設計中，牆面成了主人展示攝影集的空間，搭配其他室內傢俱和飾品，構成一個溫馨舒壓的好空間，散發著濃濃的家的氣息。

6. 經典設計

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid 客廳
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

在這款設計中，白色和棕色完美地交融在一起，構成充滿視覺平衡感的空間。這裡運用了許多裝潢上的小細節，除了沙發及圓桌是空間的主角外，還有邊桌及實木地板也走中性米色風，呈現出經典的柔軟氣質。

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7. 中性色調

Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Jeżewska &amp; Zakrawacz

Jeżewska & Zakrawacz
Jeżewska &amp; Zakrawacz
Jeżewska & Zakrawacz

這款設計是以米色沙發和地毯為主調，再利用繪畫、燈具及其他傢俱，交融出極為和諧又溫暖的家居風格！

8. 敞亮的空間

VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio 客廳
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

 房間裏有大型窗戶，專家搭配上米色系裝潢和傢具，再添加一些自然元素，像是植物盆栽，即可營造出寧靜安謐的起居環境。

9. 優雅風格

Apartamento, Artenova Interiores Artenova Interiores 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Artenova Interiores

Artenova Interiores
Artenova Interiores
Artenova Interiores

米色系同樣也可以顯露出個性化的觀感，像是在空間中添加暗色的細節及佈置，就可呈現出優雅時尚的風格。

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