8大常見的廚房設計問題，你解決了沒有？

像圖中那樣子的開放式碗櫃看起來的確是非常時尚又獨特，可是空氣中的塵埃很多，城市更甚，這樣子的設計很容易成為塵蟎的溫床。除此以外，煮食時的油煙亦很容易堆積在這個地方！
因此，我們建議無論如何都加裝一道玻璃門來改善這個問題，同時亦能讓人看得到碗櫃的設計。如果你真的不想捨棄這種設計，那麼只好多加清潔了！你可以繼續參閱另一本點子簿看看喔：
一開始在設計房子的時候你也許低估了插座應有的數量，或者是公寓本身的插座就不夠；然而廚房裡要用的機器有很多，比如說打汁機、微波爐、高壓鍋等等，那可以怎麼做？
最簡單的方法當然就是購買一些擴展插頭，可是要留意插頭並不是愈多愈好，因為過多的電流會燒壞了保險絲，形成短路！
如果你的家採用的是開放式廚房設計，那麼除了要安裝一部夠強的抽油煙機之外，還要確保房子本身的通風要夠充足，不然的話食物的味道會一直困在你的家裡。可行的辦法比如說加裝窗戶，或者是多加裝一個抽氣扇以增加對流及通風。
垃圾桶本身已然不美觀了，夏天大熱天的時候它們更容易發臭，那麼為什麼你還是把垃圾桶放在當眼處呢？
你應該選擇一些比較隱閉的地方把垃圾桶「藏」起來，比如說水槽下方的廚櫃裡，要用的時候把櫃門打開，這樣子就不怕垃圾的酸臭味長期充斥在廚房裡了。
鋼材元素是時尚、幹練又耐用的材料，常常廣泛用於廚房設計之中。可是如果整個廚房只得冰冰冷冷的不鏽鋼的話，看起來不僅單調無趣，而且給人陌生的距離感，而不是一個家該有的舒適氛圍。
這個時候你應該選用純白的地板來調和，流理台面則可以選用石材來配搭。
燈具不止起了照亮空間的作用，其他它們本身能非常有效的點綴空間。
如果你一直忽視了燈具的設計或者一直都覺得廚房差了點什麼的話，那麼不妨購買一些設計新穎時尚，或者富有特夠色吊燈吧！
廚櫃的把手是你經常要用到的部分，可是如果你為了便宜而選擇一些劣質而且不實用的把手，那麼真的是得不償失！因此早在設計的時候就應該多花點錢來投資在耐用、高品質的物料之上。
廚房是一個我們常常會待的地方，你應該利用適量及相宜的裝飾品來妝點這個空間，並且為廚房帶來更多溫馨的氛圍。簡單的例子有鮮花、長綠植物、乾花等等。
更多有關於廚房的設計點子: