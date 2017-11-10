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8大常見的廚房設計問題，你解決了沒有？

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The Leicestershire Kitchen in the Woods by deVOL, deVOL Kitchens deVOL Kitchens 廚房 Blue
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廚房這個舉足輕重的地方其實總是會有些設計上的問題，比如說廚房位置本身的通風不好，或者使用了過量的不鏽鋼來做設計，結果設計看起來也不如想像中的好看，反倒是單調又冰冷。

這個時候你又應該怎麼辦呢？你當然不用把整個廚房打掉重來！以下我們將會提到最常見的８大設計問題，並附有相關的改善建議，現在就趕快來看看吧～

如果你需要專家的意見，歡迎你直接跟當地的廚房設計師聊聊喔～

​1. 開放式碗櫥

Property Renovation, Hartley Quinn WIlson Limited Hartley Quinn WIlson Limited 廚房
Hartley Quinn WIlson Limited

Property Renovation

Hartley Quinn WIlson Limited
Hartley Quinn WIlson Limited
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像圖中那樣子的開放式碗櫃看起來的確是非常時尚又獨特，可是空氣中的塵埃很多，城市更甚，這樣子的設計很容易成為塵蟎的溫床。除此以外，煮食時的油煙亦很容易堆積在這個地方！

因此，我們建議無論如何都加裝一道玻璃門來改善這個問題，同時亦能讓人看得到碗櫃的設計。如果你真的不想捨棄這種設計，那麼只好多加清潔了！你可以繼續參閱另一本點子簿看看喔：

清潔好幫手：6個對抗頑固污漬的超聰明辦法

​2. 插座不夠

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Doll diseño

Doll diseño
Doll diseño
Doll diseño

一開始在設計房子的時候你也許低估了插座應有的數量，或者是公寓本身的插座就不夠；然而廚房裡要用的機器有很多，比如說打汁機、微波爐、高壓鍋等等，那可以怎麼做？

最簡單的方法當然就是購買一些擴展插頭，可是要留意插頭並不是愈多愈好，因為過多的電流會燒壞了保險絲，形成短路！

​3. 通風不足

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ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
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如果你的家採用的是開放式廚房設計，那麼除了要安裝一部夠強的抽油煙機之外，還要確保房子本身的通風要夠充足，不然的話食物的味道會一直困在你的家裡。可行的辦法比如說加裝窗戶，或者是多加裝一個抽氣扇以增加對流及通風。

​4. 垃圾見光

The Arts and Crafts Kent Kitchen by deVOL deVOL Kitchens 廚房 Blue
deVOL Kitchens

The Arts and Crafts Kent Kitchen by deVOL

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垃圾桶本身已然不美觀了，夏天大熱天的時候它們更容易發臭，那麼為什麼你還是把垃圾桶放在當眼處呢？

你應該選擇一些比較隱閉的地方把垃圾桶「藏」起來，比如說水槽下方的廚櫃裡，要用的時候把櫃門打開，這樣子就不怕垃圾的酸臭味長期充斥在廚房裡了。

​5. 過多不鏽鋼設計元素

INTERIORES_ Cocinas by Escalaveinte, Estudio Arqt Estudio Arqt 廚房儲櫃
Estudio Arqt

Estudio Arqt
Estudio Arqt
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鋼材元素是時尚、幹練又耐用的材料，常常廣泛用於廚房設計之中。可是如果整個廚房只得冰冰冷冷的不鏽鋼的話，看起來不僅單調無趣，而且給人陌生的距離感，而不是一個家該有的舒適氛圍。

這個時候你應該選用純白的地板來調和，流理台面則可以選用石材來配搭。

​6. 忽視照明

View across the kitchen Fraher and Findlay 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Fraher and Findlay

View across the kitchen

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

燈具不止起了照亮空間的作用，其他它們本身能非常有效的點綴空間。

如果你一直忽視了燈具的設計或者一直都覺得廚房差了點什麼的話，那麼不妨購買一些設計新穎時尚，或者富有特夠色吊燈吧！

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​7. 不實用把手

Classic Kitchen Design NAKED Kitchens 廚房
NAKED Kitchens

Classic Kitchen Design

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

廚櫃的把手是你經常要用到的部分，可是如果你為了便宜而選擇一些劣質而且不實用的把手，那麼真的是得不償失！因此早在設計的時候就應該多花點錢來投資在耐用、高品質的物料之上。

8. 欠缺裝飾品

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deVOL Kitchens

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廚房是一個我們常常會待的地方，你應該利用適量及相宜的裝飾品來妝點這個空間，並且為廚房帶來更多溫馨的氛圍。簡單的例子有鮮花、長綠植物、乾花等等。

更多有關於廚房的設計點子:

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