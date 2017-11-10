8大常見的廚房設計問題，你解決了沒有？

廚房這個舉足輕重的地方其實總是會有些設計上的問題，比如說廚房位置本身的通風不好，或者使用了過量的不鏽鋼來做設計，結果設計看起來也不如想像中的好看，反倒是單調又冰冷。

這個時候你又應該怎麼辦呢？你當然不用把整個廚房打掉重來！以下我們將會提到最常見的８大設計問題，並附有相關的改善建議，現在就趕快來看看吧～

如果你需要專家的意見，歡迎你直接跟當地的廚房設計師聊聊喔～