這家人打造了一個美麗的戶外廚房，實在令人好羨慕！

要打造一個理想中的戶外廚房，首先當然是要考慮一下自己偏好的風格是什麼，而房子和花園本身的風格又是什麼，從而選出一種最適合的設計路線。
像是這個由國外建築公司ER + Arquitectura y Construcción打造的戶外餐區選用了自然鄉村風格，無論是屋頂、地板還是牆身都用上了不少木材來打造自然的觀感。
同時，你應因應花園的大小的決定有多少空間可以用來作戶外用餐區。這個設計的大小就剛好，它既不會搶掉了花園的鋒頭，亦不會因為面積太小而變得不起眼。
每個人對戶外廚房的要求都不一樣，而最基本的是建設一個必備的燒烤爐。此外，有些人會希望多加一個吧臺區來招呼親朋好友，有些人則選擇擺放多張戶外椅來打造出一個舒適的休憩區。而我們今天參觀的設計則是以實用性為大原則，因此設計附有餐桌、流理台，烤箱，燒烤爐等等。
位於中心部分的是這一個長型的餐桌連煮食爐，設計保留了水泥本身的原始風貌。
十二座位的餐桌可以讓你輕鬆地請家人朋友到家，不必再擔心座位不夠或空間不夠。
除此以外，你也可以在這裡找到許多復古的玻璃燈罩吊燈，高低不一的排列方式讓設計更添個性與美感。
空間的另一端設有戶外燒烤爐，一家人一邊嗅著烤肉的香氣，一邊坐下來喝酒閒聊，這實在是太幸福啦！
餐桌上還設有這個鋪設了不鏽鋼的凹槽，目的是用來放木材，讓人在冬天或比較涼的時節點起小火保暖，並以小火焰美化空間。
除了燒烤爐以外，這個戶外廚房還備有烤箱與煮食爐。因此同一時間烹煮各項不同的食物，在此也絕非難事喔！
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