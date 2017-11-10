這家人打造了一個美麗的戶外廚房，實在令人好羨慕！

要打造一個理想中的戶外廚房，首先當然是要考慮一下自己偏好的風格是什麼，而房子和花園本身的風格又是什麼，從而選出一種最適合的設計路線。

像是這個由國外建築公司ER + Arquitectura y Construcción打造的戶外餐區選用了自然鄉村風格，無論是屋頂、地板還是牆身都用上了不少木材來打造自然的觀感。