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改造黯淡老公寓：一間明亮溫暖的北歐風格屋

Peggy Yu Peggy Yu
Apartamento, Letícia Saldanha Arquitetura Letícia Saldanha Arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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若你家空間不大、但是還是想要重新找到屬於你自己的設計風格，該如何做？

今天我們就看到一個很小巧的案例，因為整個家都使用一致的風格色彩與設計，整體呈現明亮溫暖的現代北歐風格。

改造前後長什麼樣子呢？讓我們一起去看看！

改造後的臥室

Apartamento, Letícia Saldanha Arquitetura Letícia Saldanha Arquitetura 臥室
Letícia Saldanha Arquitetura

Letícia Saldanha Arquitetura
Letícia Saldanha Arquitetura
Letícia Saldanha Arquitetura

運用灰與白做為整個空間的基調，壁畫、牆面、櫥櫃、床包都是一致的色彩。

不過，床頭櫃倒是跳了出來，木頭色的床頭櫃讓整個空間不會過於冰冷，牆面的黑色線條更大大提升了質感！

明亮簡潔的床頭櫃

Apartamento, Letícia Saldanha Arquitetura Letícia Saldanha Arquitetura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Letícia Saldanha Arquitetura

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床頭櫃各有一盞喜歡的照明燈，主人們可以隨心決定關燈的時間。

擺上一盆小植栽也會讓人有生氣盎然的感覺！

改造後的客廳與廚房

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Letícia Saldanha Arquitetura

Letícia Saldanha Arquitetura
Letícia Saldanha Arquitetura
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來到客廳與廚房，可以看到色彩不會過於雜亂，一樣是黑白灰Ｘ木頭作為整體設定。

不過，利用相同色系、但是線條式的家居物品，例如抱枕、地毯、與掛畫，就能讓空間活潑起來。

改造後全新的廚房

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Letícia Saldanha Arquitetura

Letícia Saldanha Arquitetura
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廚房延續一致的風格，整面白色的系統櫥櫃讓人不多看兩眼也難！

可愛的中島上面也有小盆栽與掛畫，時髦卻不會退流行的簡單風格！

風格黑板牆面

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無法不留意屋主在黑板上的訊息！因為這就是呈現個人風格最佳的時刻！

若家人來不及出門也可以留話在這裡，很方便吧！

改造後的中島與餐桌

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這裡有許多細節值得與大家分享，先看看早餐檯上的吊燈，三角形類似水泥漆的質感，值得效法！

早餐檯的椅子與桌子設計也很方便久坐，餐桌利用鏡子放大空間更是一大要點！

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令人心動不已的臥室

Apartamento, Letícia Saldanha Arquitetura Letícia Saldanha Arquitetura 臥室
Letícia Saldanha Arquitetura

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房間整體的印象，有灰色紗帘與可愛的牆面，還有木頭床頭櫃一起，你一定不會想離開這間房！

餐廳整體

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天花板上裡用內崁的燈光，將天花板空間做整體規劃。

這裡到處都有小盆栽，你有發現嗎？

實用的洗衣間

Apartamento, Letícia Saldanha Arquitetura Letícia Saldanha Arquitetura 書房/辦公室
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小地方更能看出設計師的功力，這裡雖空間不大、但也具備一間洗衣房該有的洗手槽與空間！留意牆面同樣是灰色的！

客廳不大卻很讓人嚮往的設計

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客廳有許多值得效法的佈置方式、抱枕與掛畫，呈現出令人著迷的現代北歐風格。

這裡同樣增加鏡子將空間折射更多。

坐在客廳看過去的樣子

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這樣的規劃可以一目了然家人的動態，在餐廳客廳都一起談天不是問題！

低矮的設計圓桌也增添空間的風格品味！

改造前的隔間

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這才發現改造前後差異多大！設計師就是有這樣的魔力能夠化腐朽為神奇！

廚房也是單調乏善可陳

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特別是這間改造前的廚房，簡陋並且無一致性，甚至連洗手槽都大辣辣的規劃在一角落。

改造中的牆面留下使用痕跡

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顯示過去的裝潢上比較不留意細節與後續的搬移可能性。

空間沒有太多裝潢

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改造後的地板不在冰冷、空間也溫暖了起來，你說對吧！

就讓人想在這裡住的安心

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這樣明亮溫馨的北歐風格是你的菜嗎？

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