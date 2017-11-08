改造黯淡老公寓：一間明亮溫暖的北歐風格屋

若你家空間不大、但是還是想要重新找到屬於你自己的設計風格，該如何做？
今天我們就看到一個很小巧的案例，因為整個家都使用一致的風格色彩與設計，整體呈現明亮溫暖的現代北歐風格。
改造前後長什麼樣子呢？讓我們一起去看看！
運用灰與白做為整個空間的基調，壁畫、牆面、櫥櫃、床包都是一致的色彩。
不過，床頭櫃倒是跳了出來，木頭色的床頭櫃讓整個空間不會過於冰冷，牆面的黑色線條更大大提升了質感！
床頭櫃各有一盞喜歡的照明燈，主人們可以隨心決定關燈的時間。
擺上一盆小植栽也會讓人有生氣盎然的感覺！
來到客廳與廚房，可以看到色彩不會過於雜亂，一樣是黑白灰Ｘ木頭作為整體設定。
不過，利用相同色系、但是線條式的家居物品，例如抱枕、地毯、與掛畫，就能讓空間活潑起來。
廚房延續一致的風格，整面白色的系統櫥櫃讓人不多看兩眼也難！
可愛的中島上面也有小盆栽與掛畫，時髦卻不會退流行的簡單風格！
無法不留意屋主在黑板上的訊息！因為這就是呈現個人風格最佳的時刻！
若家人來不及出門也可以留話在這裡，很方便吧！
這裡有許多細節值得與大家分享，先看看早餐檯上的吊燈，三角形類似水泥漆的質感，值得效法！
早餐檯的椅子與桌子設計也很方便久坐，餐桌利用鏡子放大空間更是一大要點！
房間整體的印象，有灰色紗帘與可愛的牆面，還有木頭床頭櫃一起，你一定不會想離開這間房！
天花板上裡用內崁的燈光，將天花板空間做整體規劃。
這裡到處都有小盆栽，你有發現嗎？
小地方更能看出設計師的功力，這裡雖空間不大、但也具備一間洗衣房該有的洗手槽與空間！留意牆面同樣是灰色的！
客廳有許多值得效法的佈置方式、抱枕與掛畫，呈現出令人著迷的現代北歐風格。
這裡同樣增加鏡子將空間折射更多。
這樣的規劃可以一目了然家人的動態，在餐廳客廳都一起談天不是問題！
低矮的設計圓桌也增添空間的風格品味！
這才發現改造前後差異多大！設計師就是有這樣的魔力能夠化腐朽為神奇！
特別是這間改造前的廚房，簡陋並且無一致性，甚至連洗手槽都大辣辣的規劃在一角落。
顯示過去的裝潢上比較不留意細節與後續的搬移可能性。
改造後的地板不在冰冷、空間也溫暖了起來，你說對吧！
這樣明亮溫馨的北歐風格是你的菜嗎？