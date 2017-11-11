以低預算蓋鄉間獨棟厝：一間只花了236萬建造的絕妙住家

為未來、為家人而建設一個屬於為家人建設一個屬於自己的家的確是一件很棒的事！眾所周知，建房子並不是一天半天的事，從事前規劃、找設計師畫草圖、找建築師傅甚至找建材等等每一環節都花了我們好多時間。這同時亦代表建房的花費可不是兒戲，有時甚至會多出了沒有預料到的開支！
而今天我們要介紹的這個家庭房子位於泰國的郊區，造價卻只需236萬台幣，性價比非常的高喔！
位於郊區的土地一定會比市區的便宜，從第一步就為你節省了不少金錢！
而高品質木材價格可以很高，可是它的好處實在是令人著迷，比如說排濕、調節室溫等功效。因此，設計師決定以比較貴價木材來建設二樓，而一樓則是選用堅固的混凝土、磚塊等比較便宜的人工物料建造。
地層使用了水泥這種極耐用、堅固的物料實在是個明智之選。而二樓的木材設計重量較輕，而且具調節室內氣溫，使得房子冬暖夏涼的功效，這種配搭各取了兩邊之長，同時亦照顧到屋主的荷包！
水泥的性價比一直都很高，它們的價錢不高，但隔音、防火、隔熱等基本功能齊全，因此房子的牆身、地板、樑柱都全以水泥打造而成。
在此我們同時看到房子的雛型，一樓主要採用開放式空間設計，並設有大量窗戶以保持室內明亮及加強通風。
度身訂造的廚房坐擁窗外的樹景，大型的窗戶讓人一邊煮食一邊享受透進室內的陽光。把窗戶打開，還可以聽到鳥語、嗅到花香呢！
在這邊我們可以看到已經完成粉刷工程的天花板與牆身，純白的用色最是百搭的選擇。 而地板則是採用了打亮的瓷磚。
對於泰國這個熱帶地區來說，瓷磚能夠長期保持冰冰涼涼，實在是最適合的建材！泰國多雨潮濕，因此選用耐用又防水的瓷磚地板就非肖理想。
接近完工的房子從外表看起來就很有個人風格了！一樓的外牆以綠色及白色牆身作搭配，二樓則呈現了木材獨有的美感。
除此以外，我們不難發現後院這邊設有一個寬闊的戶外區域，以供日後用作花園一旁的戶外用餐區或休憩區。以236萬就能擁有這樣子的家，實在是「俗擱大碗」！
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