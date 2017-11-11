以低預算蓋鄉間獨棟厝：一間只花了236萬建造的絕妙住家

為未來、為家人而建設一個屬於為家人建設一個屬於自己的家的確是一件很棒的事！眾所周知，建房子並不是一天半天的事，從事前規劃、找設計師畫草圖、找建築師傅甚至找建材等等每一環節都花了我們好多時間。這同時亦代表建房的花費可不是兒戲，有時甚至會多出了沒有預料到的開支！

而今天我們要介紹的這個家庭房子位於泰國的郊區，造價卻只需236萬台幣，性價比非常的高喔！