衣櫃怎麼整理？ 6 個讓你輕鬆辦到的簡單撇步！

衣櫃是臥室裡用來儲存衣物和組織物件的好工具，但是如果你不好好維護它，很快地衣櫃就會淪為衣物的垃圾場，當大混亂開始時，很快就會蔓延到你的其他空間！我們不是在危言聳聽，但是只要你學會一些專業的處理技巧，就可以高效率的方式整理好衣櫃！現在就跟著我們一起來看看，並學好這 6 個幫你把衣櫃整理好的超棒秘訣！
別把所有衣物混在一起，將上衣、裙子、套裝和配件通通分門別類存放在不同區域，可以幫助你永遠不再找不到一件珍貴的衣服，並且可以儘量減少折痕！
定期清理並清除掉不需要的衣物，可以幫你騰出足够的空間，讓你不再把不適合或從來不穿的衣物吊掛在衣櫃裡。記住，只有當你扔掉一些東西後，你才會有空間容納喜歡的衣物。
別只是掛上幾根吊桿，安裝起一些架子，就以為完工了。事實上你的衣櫃還有許多空間可以運用！鞋架可以掛在門的後面，沒用到的空間都可以安裝上置物籃來存放笨重的配件，地板上也有可利用之處，堆上幾個盒子就秒變出更多儲物空間了。
採用雙杆的設計，可以把褲子掛在較低的架上，夾克、襯衫和短上衣之類則掛在較高的杆上。長度較長的連衣裙，則可以分開掛到單一空間的杆上。
一旦你擁有一個設備良好的衣櫃，就得每週進行例行性的整理維護。只要時時留意衣櫃的整齊清潔，這個空間就永遠不會發生混亂狀態了！
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