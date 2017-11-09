低價貨櫃屋：一個有絕美頂樓露臺、含車庫的時尚居所

台灣人愛拼經濟，然而拚了許久買屋依舊是一件非常有挑戰性的事情。對於預算有限的人來說，利用廢棄貨櫃所改造而成的貨櫃屋便是非常理想的選擇。隨著時代的進步，許多專家開始賦予貨櫃屋不同的面貌，因此不僅能加強防熱以及結構的穩固性，也能讓貨櫃屋披上時尚的外衣。
這本點子簿所要介紹的是一間面積不大，但是應有盡有的時尚貨櫃屋。這間貨櫃屋最大的特色，莫過於是頂樓的絕美露臺。看完這間貨櫃屋後，你絕對會想要捨棄傳統的房屋！
事不宜遲，讓我們欣賞更多細節吧～
先讓我們瞧瞧貨櫃屋的正面外觀，你可以看到貨櫃屋的外部漆上酒紅色，看起來非常有質感。大門的區塊採用大片的玻璃，十分有現代感，而傾斜的屋頂也是一大特色！屋子的右手邊，則是半戶外的寬敞車庫。
從這張圖中，你可以看到貨櫃屋大致的結構。
貨櫃屋處在被美麗綠意環繞的區域，因此當然要好好利用周遭的美景。露臺區分成了有頂以及無遮蓋物的區域，兩種空間可以有不同的用途。
擺放了躺椅以及舒適的籐製座椅後，頂樓露臺白天是曬日光浴的好地方，晚上則是私人的小酒吧！
踏進屋內，你可以清楚看到灰白黑是主要的色系，也是營造出簡約時尚感的最大功臣。
專家利用貨櫃屋長形的格局，規劃出有沙發座椅區的書房。雖然說是狹長形的空間，然而卻不會過於擁擠。
公共領域採取開放式設計，將餐廳、客廳與廚房結合在一塊，因此毫無隔閡感。
家具的選擇依舊延續白與灰的主題，而家飾品則成為美麗的點綴。
小小的廚房內擺放了各個現代的廚房家電，由於空間不大，專家設計了黑色的吧臺桌，除了可以用餐，還可以在此小酌一杯。
米白色的座椅以及玻璃的長桌讓狹長型的空間一點也沒有被壓縮，而傢俱的選擇也迎合了這樣的格局，十分巧妙！
臥室雖小，但是卻給人一種放鬆且沈穩的感覺。
臥室的另外一邊是鋪上人工草皮的陽臺，而大大的玻璃拉門則讓房間充滿自然光。
最後一站來到了浴室，沒有多餘的設計以及色調，呼應了其他空間簡約時尚的風格。