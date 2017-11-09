低價貨櫃屋：一個有絕美頂樓露臺、含車庫的時尚居所

台灣人愛拼經濟，然而拚了許久買屋依舊是一件非常有挑戰性的事情。對於預算有限的人來說，利用廢棄貨櫃所改造而成的貨櫃屋便是非常理想的選擇。隨著時代的進步，許多專家開始賦予貨櫃屋不同的面貌，因此不僅能加強防熱以及結構的穩固性，也能讓貨櫃屋披上時尚的外衣。

這本點子簿所要介紹的是一間面積不大，但是應有盡有的時尚貨櫃屋。這間貨櫃屋最大的特色，莫過於是頂樓的絕美露臺。看完這間貨櫃屋後，你絕對會想要捨棄傳統的房屋！

事不宜遲，讓我們欣賞更多細節吧～