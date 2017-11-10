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愜意不怕曬的戶外生活！10 種有餐廳與廚房的露臺與陽臺

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Residencia em Condomínio fechado, Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores 露臺
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在看外國電影的時候，是不是會發現他們都非常喜歡在戶外用餐呢？雖然說戶外用餐是一件非常愜意且浪漫的事情，但是台灣天氣炙熱，要享受這樣的情調還真有點難呢！這一本點子簿要介紹 10 種有屋頂的露臺以及陽臺，這些空間內都規劃了餐廳以及廚房的設備，因此你可以享受戶外用餐的悠閒感，又不怕被曬傷。

一起跟我們欣賞這 10 種美麗的設計，浪漫一下吧！

1. 封閉式陽台

Apartamento São Bernardo, Amanda Pinheiro Design de interiores Amanda Pinheiro Design de interiores 露臺
Amanda Pinheiro Design de interiores

Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores
Amanda Pinheiro Design de interiores

封閉式陽臺的好處就是安全！而在這個空間裡頭，專家以酒紅色以及白色的方格磁磚，營造出非常時尚可愛的風格。戶外的廚房雖小，但是功能齊全，非常實用。

2. 田園風情

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA 露臺
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

接下來這個戶外露臺的牆面鋪上了紅磚，看起來非常非常有田園情調。木頭的吧臺桌帶有自然的觸感，而且質感超棒！

3. 傳統又現代

Residencia em Condomínio fechado, Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores 露臺
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores

Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores

傳統的烤爐在時尚的空間裡一點也不突兀，反而顯得風格更為多元。

4. 斜屋頂下的露臺

Casa Residencial SP, Danielle Tassi Arquitetura e Interiores Danielle Tassi Arquitetura e Interiores 露臺
Danielle Tassi Arquitetura e Interiores

Danielle Tassi Arquitetura e Interiores
Danielle Tassi Arquitetura e Interiores
Danielle Tassi Arquitetura e Interiores

斜屋頂下的露臺非常寬敞，木頭的長桌讓大家庭可以在此歡樂地聚餐。

田園風情濃厚的露臺上擺放了鮮艷的家電與櫥櫃，混搭不同元素十分有趣！

5. 美麗的木頭

Cobertura .SC, Amis Arquitetura e Decoração Amis Arquitetura e Decoração 露臺
Amis Arquitetura e Decoração

Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração
Amis Arquitetura e Decoração

接下來這個露臺有著大地色系的磁磚地板，看起來整潔乾淨。天花板以及柱子則使用美麗的木頭，讓人可以感受到自然的味道。

6. 不同的顏色

Nova chance ao apê, Lore Arquitetura Lore Arquitetura 露臺
Lore Arquitetura

Lore Arquitetura
Lore Arquitetura
Lore Arquitetura

家搭配了各個不同的顏色，讓露臺有豐富的樣貌。尤其是廚房的圖樣磁磚，是非常吸睛的亮點。

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7. 牆面是重點

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design 露臺
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

想要營造出平易近人的田園風情，用上大地色系的磚頭準沒錯！而這個空間裡還有一個大烤爐，超級有鄉間情懷。

8. 圓桌

Clássica com toque de modernidade, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA 露臺
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

看完那麼多個長桌的設計，這個露臺的圓桌是不是讓你眼睛一亮呢？除此之外，現代的烤箱讓你可以在此與家人一同享受燒烤的樂趣。

9. 看看那地板！

LAZER LC, TRES MAIS arquitetura TRES MAIS arquitetura 房子
TRES MAIS arquitetura

TRES MAIS arquitetura
TRES MAIS arquitetura
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以咖啡色系作為主色調的空間裡，瓷磚地板的圖樣更為顯眼。除此之外，廚房區的黑板牆非常有玩心，也很實用。

10. 與自然做連結

Casa Alphaville, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos 露臺
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

最後看到的這個露臺用上了磚頭、木頭等自然的元素，呼應著外頭的綠意，十分愜意！

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