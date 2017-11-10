愜意不怕曬的戶外生活！10 種有餐廳與廚房的露臺與陽臺

在看外國電影的時候，是不是會發現他們都非常喜歡在戶外用餐呢？雖然說戶外用餐是一件非常愜意且浪漫的事情，但是台灣天氣炙熱，要享受這樣的情調還真有點難呢！這一本點子簿要介紹 10 種有屋頂的露臺以及陽臺，這些空間內都規劃了餐廳以及廚房的設備，因此你可以享受戶外用餐的悠閒感，又不怕被曬傷。
一起跟我們欣賞這 10 種美麗的設計，浪漫一下吧！
封閉式陽臺的好處就是安全！而在這個空間裡頭，專家以酒紅色以及白色的方格磁磚，營造出非常時尚可愛的風格。戶外的廚房雖小，但是功能齊全，非常實用。
接下來這個戶外露臺的牆面鋪上了紅磚，看起來非常非常有田園情調。木頭的吧臺桌帶有自然的觸感，而且質感超棒！
傳統的烤爐在時尚的空間裡一點也不突兀，反而顯得風格更為多元。
斜屋頂下的露臺非常寬敞，木頭的長桌讓大家庭可以在此歡樂地聚餐。
田園風情濃厚的露臺上擺放了鮮艷的家電與櫥櫃，混搭不同元素十分有趣！
接下來這個露臺有著大地色系的磁磚地板，看起來整潔乾淨。天花板以及柱子則使用美麗的木頭，讓人可以感受到自然的味道。
專家搭配了各個不同的顏色，讓露臺有豐富的樣貌。尤其是廚房的圖樣磁磚，是非常吸睛的亮點。
想要營造出平易近人的田園風情，用上大地色系的磚頭準沒錯！而這個空間裡還有一個大烤爐，超級有鄉間情懷。
看完那麼多個長桌的設計，這個露臺的圓桌是不是讓你眼睛一亮呢？除此之外，現代的烤箱讓你可以在此與家人一同享受燒烤的樂趣。
以咖啡色系作為主色調的空間裡，瓷磚地板的圖樣更為顯眼。除此之外，廚房區的黑板牆非常有玩心，也很實用。
最後看到的這個露臺用上了磚頭、木頭等自然的元素，呼應著外頭的綠意，十分愜意！
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