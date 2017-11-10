愜意不怕曬的戶外生活！10 種有餐廳與廚房的露臺與陽臺

在看外國電影的時候，是不是會發現他們都非常喜歡在戶外用餐呢？雖然說戶外用餐是一件非常愜意且浪漫的事情，但是台灣天氣炙熱，要享受這樣的情調還真有點難呢！這一本點子簿要介紹 10 種有屋頂的露臺以及陽臺，這些空間內都規劃了餐廳以及廚房的設備，因此你可以享受戶外用餐的悠閒感，又不怕被曬傷。

一起跟我們欣賞這 10 種美麗的設計，浪漫一下吧！