小書房設計: 11 種讓你驚豔的絕佳範例

現今世代的工作模式跟過去的已經非常不一樣，近年許多大公司都著重提供一個舒適的工作環境給員工，甚至容許他們在家工作(HomeOffice)。據2016年美國的一項調查發現，高達91%受訪者表示，在家工作時的工作效率比在辦公室明顯較高。
可是在決定在家工作之前，你的房子應該先具備一個能讓人集中工作的書房吧？以下就是11 種讓你驚豔的絕佳小書房設計範例，特別適合現代都市的公寓喔！
現代都市的公寓的空間非常有限，書房聽起來便好像是個非常奢侈的起居部分，其實不然！
你可以參考圖中這個時尚的工業風書房，它建木製地台之上，巧妙地善用了房子的空間。地台本身除了用作增加及分隔不同的居住空間外，還兼具收納的重要功能！
把書桌跟書櫃二合為一吧！這樣子的設計極具完整感，同時亦能讓人看到設計師的創意。
極簡的設計風格能有助人們保持集中，提升工作或學習的效率。
在這邊的書房除了有書桌和椅子等基本傢俱外，右手邊還同時設有一個讓人小息片刻的休憩區；左手邊的置頂式大櫃子則提供了大量收納空間。
木質的傢俱令這個空間充滿著舒適溫馨的感覺，連貓咪也忍不住要在這個好好放個鬆呢！
一個採光良好的書房很重要，因為暗暗沉沉的空間總是讓人提不超勁，更別說好好地唸書或工作了！這個走經典風路線的書房實用而美觀，最非常耐看的設計喔～
這個名為「雙溪山居」的房子到處都是充滿著悠美風情，設計師著重引入光線以及色彩配搭來打造出一個別具風格、典雅復古的空間，就連我們眼前的這個書房也不例外。
開放式的空間是最適合小公寓的設計，少了實體牆的阻隔整個房子就會顯得更寬闊。既然我們有開放式廚房，為什麼不考慮開放式書房看看呢？
這個同樣是出自E＆Ｋ宜客設計公司手筆的作品，同時以灰藍的色調為主，給人一種和諧卻又富時尚感的觀感。特別之處還有設計師所選用的玻璃燈罩吊燈，為整個工作區增添了一份經典的美感。
利用樓梯邊的位置建造一個工作間，這樣子的設計盡用了房子的空間。
書桌連接著玻璃圍欄，給人一種通透無負擔的感覺，工作時定必能感到神清氣爽！
而書櫃則是由多個白色木架子組成，貫徹了房子的輕盈設計大方向。
這個臥室連書房的空間採用系統櫃體設計，書桌、床鋪以及衣櫃都是度身訂造的一件式傢俱。
牆面採用了硅藻土這種大地色系，搭配起木製傢俱，整個空間能夠使人很容易的就能平靜身心。
這個融合日式風格以及時尚自然風的小書房雖然迷你，可是卻能提供足夠的空間讓屋主工作或者做皮革手工品。牆上設有掛勾，這個貼心的設計絕對是使東西保持整潔有序的好幫手！
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