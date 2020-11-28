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意想不到的小書房設計: 17種讓你驚喜連連的美麗範例

Peggy Yu Peggy Yu
Residence | Kaohsiung 毓品 李宅, E&K宜客設計 E&K宜客設計 客廳
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從小到大你都在哪裡做功課？是客廳還是餐桌？還是你有自己的書房？

今天我們想為大家介紹小空間裡面如何有一個屬於自己的小書房呢？其實不難，只要依照使用習慣設計，就算是小坪數也能打造書房！你對家庭書房和客廳書房的設計，還有小書房的佈置和裝潢了解多少呢？

希望今天的文章能帶給你更多設計或佈置靈感！

1.善用設計的空間

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顥岩空間設計

桃園市 桃園區 黃公館

顥岩空間設計
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書房不一定要大，但是一定要有空間可以讓貓咪睡（喂！）看看這個長型桌子完整的貼合牆面，不會佔據過多空間，完全善用牆面！

米棕色的櫃子與桌面，整體風格也與綠色的椅子相當配！

2.小空間巧設計！

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E&amp;K宜客設計

Residence | Kaohsiung 毓品 李宅

E&K宜客設計
E&amp;K宜客設計
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穿透式的設計就能一次涵蓋客廳與書房，解決空間不夠的問題！這裡的吊燈特別可愛，有黑色鋼條設計與銀色的桌燈，椅子也是一大重點！工業風就透過配件來呈現！

這空間用了現在流行藍灰色與臧綠色，快點筆記起來搭配哪些顏色不會出錯！

3.書房與陽光

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尚展空間設計

台中 許公館

尚展空間設計
尚展空間設計
尚展空間設計

書桌就在大窗戶旁邊，能夠享受陽光的洗禮，擺上一盆植栽，書房與戶外的空間相互呼應，唸書也不無聊！

4.書房與客廳的結合

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E&amp;K宜客設計

Residence | Kaohsiung 毓品 李宅

E&K宜客設計
E&amp;K宜客設計
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這裡的書房就規劃在客廳的後方，誰說一定要獨立出一個空間呢？最好的方法就是依照自己的使用習慣，來安排屋子的設計！

只要一張長型的桌子，書桌空間就是這麼簡單。灰色為這個家的主色調，搭配木頭色的傢俱就是相得益彰！

5.書房打造小天地

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Color-Lotus Design

雙溪山居-鄉村風格

Color-Lotus Design
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這個浪漫的家只用了一張小木頭桌子就能打造書房空間！善用大窗戶旁邊的角落空間，就是自己的小天地！

整體空間使用綠色作為主色，門櫃、窗簾等，就連盆栽也互相配色！

6.共享空間

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FANFARE CO., LTD

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FANFARE CO., LTD
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有時候家裡可以利用這種高低差，來創造更多空間，像這個設計就能讓人一邊在書房工作、一邊也能看到家中的動態！

只要一張長型桌子，就能容納多人同時辦公、讀書！彼此互相激勵！不錯吧！

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7.收納空間多的書房

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這裡也是善用小空間牆面直接加上一面桌子，下方加裝支撐，就能直接用！上方還加裝層版，下方也可收納物品，將空間效益放大！

8.玻璃書屋

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MeMo arquitectas

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MeMo arquitectas
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利用夾層空間，打造一個書房也是不錯的選擇，地板使用玻璃，彷彿置身於現代風格書房之中。

看看這裡白色的櫥櫃與桌面扶把等，看來營造輕盈的效果選白色就沒錯！

9.隱身于書櫃的書房

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三石設計工程行

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三石設計工程行
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這個書桌平常是收納在書櫃裡面，沒想到吧！就是如此小巧輕便！需要使用的時候再將桌子椅子拿出來，絕對不浪費每寸空間！

此項設計有賴於木工師傅的精心丈量，交給專家就沒錯！

10.沒有更小只有最小！

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倍果設計有限公司
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這裡實在是太狹長了！可是還是想要一個書桌空間怎麼辦？此時利用牆面與櫥櫃，將書桌至于空間底部，就能打造自己的書房！

11.個性小書房

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（株）独楽蔵　KOMAGURA

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（株）独楽蔵　KOMAGURA
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溫馨的小巧書房，擺上一個溫暖的針織桌布，搭配木頭椅子，有點懷舊的鄉村風味就這樣在你眼前！

這裡還設計了小巧的窗戶，為你的桌前風景加分！

看更多：小空間也能有書房！8 個可以激發你無窮靈感的絕佳設計

14.透明玻璃將空間放大

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書房空間規劃在客廳一角，利用透明玻璃就能放大空間，桌子的設計也能改變書房的氛圍！

15.陽台的書房

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陽台若沒有其他規劃，作為一間陽台如何？紗窗與牆面充滿女人味，粉色的窗簾與白色的文化石，喜歡的話就打包帶回家吧！

16.沈穩內練風格書房

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釩星空間設計

個性mix色感宅

釩星空間設計
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黑色的牆面呈現出沈穩的氛圍，與木底板、書桌就是風格一致。這不大不小的空間讓人相當喜歡！

更多陽台規劃：11個裝潢小陽臺或露臺的超棒創意！

12.小空間也有書房

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

夢想中的家

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
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這空間不大但是卻能一面兩用！在這個床底腳的另一半，就是一張高腳書桌，搭配高腳椅子就能立刻享有書房空間！

13.善用閣樓空間

Blackheath House APE Architecture & Design Ltd. 臥室
APE Architecture &amp; Design Ltd.

Blackheath House

APE Architecture & Design Ltd.
APE Architecture &amp; Design Ltd.
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書房就設計在閣樓如何？這樣既可以利用角落、也能讓空間更有意義，看看天花板就有一扇窗戶，這就是隔樓書房享有自然採光的優點這！

17. 清新自然迷你書房

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All The Fruits

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簡單清新的色調給人一種輕鬆舒適的感受，非常適合有學業壓力的學生和需要放鬆心情的工作人士。

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