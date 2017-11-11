極高性價比之選：一所只花費74萬建造的33坪家庭美房

沒騙你，今天homify 360要帶大家參觀的房子只花了74萬建造！這個價格實在是低得令人覺得不可思議，全因房子位於泰國的郊區。
泰國的物價低廉，要興建一所寬闊的家庭房子的花費相對亦較低——無論是土地、建料還是請設計師和建築工人的開銷都比台灣便宜。
到底這一個便宜的房子有什麼特點與好處呢？當中又有什麼可以讓我們學習或者取得靈感的地方呢？現在就讓我們繼續看下去吧～
我們先從房子的外觀看起～第一眼看去，這一個家庭房子絕對沒有「便宜、劣質」的觀感，反倒是給我們一個非常有質感而且時尚的印象。
無論是房子的灰色色調牆身、時尚平屋頂、大型玻璃窗還是夠容納兩部車子的停車棚，每一個環節都讓你覺得物超所值！當房子外圍都鋪上了草坪以後，這完全就是我們夢想中的家了。
從平面圖中我們可以看到這個33坪的房子的基本間隔。房子設有一個偌大的開放式客餐連餐廳、兩個面積相近的臥室、一個寬闊的浴間以及戶外的木甲板露臺。
房子的底部地基是由厚厚的混凝土建成，這種堅固的物料能有助對抗惡劣的天氣，特別是這個地區在雨季容易發生淹水的情況。
從這裡我可以看到房子牆身由磚塊組成，用來支撐天花板的支架則是由金屬組成。相對於貴價木材，混凝土和磚塊等建料的價格較低，從而有助減低建房的總開支喔！
房子的牆身非常有層次感，底部的牆身呈現出磚塊的質感；而中間部分的牆身則擁有條紋狀的外觀，頂部的牆身是經完美粉刷成簡單的灰色。
為了達到更好的隔熱及隔音功能，設計師決定打造出兩道假天花隔層。當聲波往下流動的時候，會被天花板層與層之間的空氣阻擋，從而達到隔音的效果。如果想要效果更突出，一般來說我們都會選用岩棉等厚身的物料。
有了假天花後，你也可以在邊沿裝上LED燈，為房子多添一樣設計焦點。
最後我們來看看這個房子的衛浴間。
牆身選用了浴室常用的瓷磚，因為泰國為熱帶地區，濕度及降雨度都高，因此選用這種物料有助防止水氣積聚。
浴間採用黑與白的設計，是種永不過時而且經典的耐看組合！
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