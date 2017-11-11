極高性價比之選：一所只花費74萬建造的33坪家庭美房

沒騙你，今天homify 360要帶大家參觀的房子只花了74萬建造！這個價格實在是低得令人覺得不可思議，全因房子位於泰國的郊區。

泰國的物價低廉，要興建一所寬闊的家庭房子的花費相對亦較低——無論是土地、建料還是請設計師和建築工人的開銷都比台灣便宜。

到底這一個便宜的房子有什麼特點與好處呢？當中又有什麼可以讓我們學習或者取得靈感的地方呢？現在就讓我們繼續看下去吧～