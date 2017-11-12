愜意的悠閒生活：9個激發你的靈感的露臺設計

日常生活繁忙，每個人想有要喘息一下的時候。要好好地放鬆身心，其實你不一定非得去旅遊度假才行！比如說，你可以考慮一下打造一個愜意悠閒的露臺區！

無論你是想要打造出熱帶風情、度假風還是單純的簡約自然風風格，以下的9個露臺設計範例絕對能激發你的靈感喔！

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