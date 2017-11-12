愜意的悠閒生活：9個激發你的靈感的露臺設計

無論是天花板還是牆身都是由木柵組成，牆身以及牆角的部分還種有綠色植物，營造出一種在小島上常見的熱帶風格。
天花板上還裝設了電風扇，這樣子就算是熱天，你也可以在戶外呼吸新鮮空間，享受美麗的夏日時光。
一個連帶戶外廚房的露臺區實在是許多人的夢想，除了基本的煮食爐以外，這裡還設有中島吧臺，讓人隨時都可以小酌幾杯呢！有了這般美麗的休閒區，相信生活都會變得更讓人享受！
在花園設置這樣子的一個私人角落吧！無論日常生活中有多少紛擾，你總是可以在這個被玻璃門包圍的舒適休閒區好好地放鬆一下。
時尚與簡潔是這個戶外活動區的代名詞！白地板與網質吊床給人一種好放鬆的感覺；而木質遮陽棚架則為這個空間注入自然風元素，是種非常好看的配搭方式。
要打造出一個像圖片中一樣美麗的露臺，首要條件就是要以常綠植物配合鮮艷的花卉來打造出最具美感的空間！
這個露臺裡的遮陽棚架甚至還掛有輕質紗窗簾，頓時增添了空間的休閒感！
馬賽克瓷磚這種設計元素歷史十分悠久，神奇的是把它放進現代的室內設計之中也不見得有任何違和感！
藍色色調的馬賽克讓我們想起海洋以及海島的旅行，原來在家也可以感受到點點度假風的氛圍！
喜歡日式風格或者是簡約自然風的你們，可以考慮這一款設計看看喔！
休閒區的內部以大地色系為主要設計，米色的地板與牆身給人一種悠然自得的感覺，配搭起木製傢俱以及通透的玻璃門，整個空間簡直讓人流連忘返！
這個建在泳池邊的木甲板區完全展示了「享受生活」的態度，這樣子的家相信每個人都想擁有吧？
就算你住在混凝土森林，你還是可以打造出一片屬於自己的私人綠化小天地！
只要選擇一些常綠的植物作藩籬、種植一些爬攀類植物並讓它們依著戶外木棚架生長、擺放一些質感自然的戶外木製傢俱，這樣子你就能在都市中享受偷閒的時光了！
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