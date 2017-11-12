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愜意的悠閒生活：9個激發你的靈感的露臺設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Apartamento Oliver, SAO Arquitetura SAO Arquitetura 露臺
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日常生活繁忙，每個人想有要喘息一下的時候。要好好地放鬆身心，其實你不一定非得去旅遊度假才行！比如說，你可以考慮一下打造一個愜意悠閒的露臺區！

無論你是想要打造出熱帶風情、度假風還是單純的簡約自然風風格，以下的9個露臺設計範例絕對能激發你的靈感喔！

有需要找設計師的幫忙的話，歡迎你利用我們的網站直接跟他們聊聊喔～

​1. 熱帶風情

CASA EV - FLORIANÓPOLIS SC, Arching - Arquitetos Associados Arching - Arquitetos Associados 泳池 木頭 Wood effect
Arching – Arquitetos Associados

Arching - Arquitetos Associados
Arching – Arquitetos Associados
Arching - Arquitetos Associados

無論是天花板還是牆身都是由木柵組成，牆身以及牆角的部分還種有綠色植物，營造出一種在小島上常見的熱帶風格。

天花板上還裝設了電風扇，這樣子就算是熱天，你也可以在戶外呼吸新鮮空間，享受美麗的夏日時光。

​2. 功能齊備

Casa Corrego grande, Roma Arquitetura Roma Arquitetura 露臺
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

一個連帶戶外廚房的露臺區實在是許多人的夢想，除了基本的煮食爐以外，這裡還設有中島吧臺，讓人隨時都可以小酌幾杯呢！有了這般美麗的休閒區，相信生活都會變得更讓人享受！

​3. 安靜的私人空間

Projeto arquitetônico de Área de Lazer - Residência Nova Higienópolis , Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras 露臺
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras

Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras
Flávia Brandão – arquitetura, interiores e obras
Flávia Brandão - arquitetura, interiores e obras

在花園設置這樣子的一個私人角落吧！無論日常生活中有多少紛擾，你總是可以在這個被玻璃門包圍的舒適休閒區好好地放鬆一下。

​4. 時尚簡潔

Detalhe de pérgola ARQ Ana Lore Burliga Miranda 露臺
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Detalhe de pérgola

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

時尚與簡潔是這個戶外活動區的代名詞！白地板與網質吊床給人一種好放鬆的感覺；而木質遮陽棚架則為這個空間注入自然風元素，是種非常好看的配搭方式。

​5. 美麗田園風

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura 露臺
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

要打造出一個像圖片中一樣美麗的露臺，首要條件就是要以常綠植物配合鮮艷的花卉來打造出最具美感的空間！

這個露臺裡的遮陽棚架甚至還掛有輕質紗窗簾，頓時增添了空間的休閒感！

​6. 藍色馬賽克

homify 露臺
homify

homify
homify
homify

馬賽克瓷磚這種設計元素歷史十分悠久，神奇的是把它放進現代的室內設計之中也不見得有任何違和感！

藍色色調的馬賽克讓我們想起海洋以及海島的旅行，原來在家也可以感受到點點度假風的氛圍！

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​7. 自然簡約

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira 露臺
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

喜歡日式風格或者是簡約自然風的你們，可以考慮這一款設計看看喔！

休閒區的內部以大地色系為主要設計，米色的地板與牆身給人一種悠然自得的感覺，配搭起木製傢俱以及通透的玻璃門，整個空間簡直讓人流連忘返！

​8. 奢華享受

Residência Copacabana, Arquitetura Ao Cubo LTDA Arquitetura Ao Cubo LTDA 露臺
Arquitetura Ao Cubo LTDA

Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA
Arquitetura Ao Cubo LTDA

這個建在泳池邊的木甲板區完全展示了「享受生活」的態度，這樣子的家相信每個人都想擁有吧？

9. 都市中的綠林

Apartamento Oliver, SAO Arquitetura SAO Arquitetura 露臺
SAO Arquitetura

SAO Arquitetura
SAO Arquitetura
SAO Arquitetura

就算你住在混凝土森林，你還是可以打造出一片屬於自己的私人綠化小天地！ 

只要選擇一些常綠的植物作藩籬、種植一些爬攀類植物並讓它們依著戶外木棚架生長、擺放一些質感自然的戶外木製傢俱，這樣子你就能在都市中享受偷閒的時光了！

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