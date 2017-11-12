呼吸自然的氣息：一間溫馨又時尚的兩層樓木屋

放假時，你想到哪裡度假呢？與其到處亂跑，不如找一處鄉居小屋，好好安靜過上幾天完全放鬆的休閒日子。在聖地牙哥的沿海棲息地，就有這麼一座閣樓式的小屋。不論是炎熱的夏季，或是寒冷的冬天，在這裡你都可以享受面朝大海，悠閒自在的好時光。由 ESTRADAMASSERA ARQUITECTURA 建築師打造的這座雙層樓建築，有著寬敞舒適的起居空間，外觀及內在的裝潢都呈現出質樸和諧的美感，一定會帶給你難忘的印象。立刻一起來參觀吧！
從正門看去，可以看到一樓和二樓都設有陽臺區。你可以在此進行各種社交聚會活動，從樓上還可以遠眺周遭的風光。整座建築以木頭為主要質材，第一眼就予人過目難忘的印象！
從另一個角度看，你可以觀察到設計師為它裝置了許多的門窗。美麗的外觀搭配上大小不一的小窗和長窗，構成了完美的對比，同時也迎進了充沛的日光。
房子的後方以木材構造出環繞建築的步道，有柵欄的設計讓居住者更有安全感。一股彷彿行走在鄉居步道的愜意，讓心情徹底解放，享受最舒暢的空氣。
進到室內，首先映入眼簾的是一座現代化的廚房。 U 型的流理台和吧台相連，宛如海岸的布局，讓人不得不讚賞設計師的精心手筆。
轉個角度來看，這裡有處裝飾得非常漂亮的客廳。五顏六色的生活空間，絲毫不顯零亂，反而呈現出亮麗多彩的觀感。沙發、矮桌及其他配件，也都搭配出個性化的時尚風采。
和客廳一樣，臥室也採用了豐富多彩的裝飾。這處休息空間位於二樓，享有寬廣的面積。裡頭的傢俱及裝潢簡單樸實，呈現出色彩繽紛的美感。
當你從二樓往下看時，你會發現空間是多麼優雅完美。起居室的桌上擺放了精美的裝飾品，和古樸的燈光設計構成了完美的呼應。
喜歡這座漂亮的度假小屋嗎？設計圖在此，趕快把細節都記下來吧！
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