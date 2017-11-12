呼吸自然的氣息：一間溫馨又時尚的兩層樓木屋

放假時，你想到哪裡度假呢？與其到處亂跑，不如找一處鄉居小屋，好好安靜過上幾天完全放鬆的休閒日子。在聖地牙哥的沿海棲息地，就有這麼一座閣樓式的小屋。不論是炎熱的夏季，或是寒冷的冬天，在這裡你都可以享受面朝大海，悠閒自在的好時光。由 ESTRADAMASSERA ARQUITECTURA 建築師打造的這座雙層樓建築，有著寬敞舒適的起居空間，外觀及內在的裝潢都呈現出質樸和諧的美感，一定會帶給你難忘的印象。立刻一起來參觀吧！