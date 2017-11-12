一下午就能完成！7 個改造庭院的簡單撇步

隨著季節的變換，家裡的花園也該適時變個風貌，為環境增添新鮮的趣味。今天的點子簿中，我們將提供你一些有趣的想法，來為你家花園換上新裝。這些點子的最大好處，是只要花不到一個下午的時間，就可以看到明顯的成果。既不需要花上大把的時間和費用，也不必請專業園藝人員來幫忙，堪稱是簡捷有效的撇步。立刻一起來學習吧！
這種垂直結構的花園很容易打造完成，不僅可以吊掛各種不同種類的花卉，還可以培植爬籐類植物。
在園藝專賣店，你可以找到這種層架式的花架，擺在花園裡的各個角落，都能創造出很美的氛圍。這些容器可以用來種植香草、小型水果、蔬菜和花卉，用途相當多元。
如果你想在花園裡營造一個享受戶外生活的空間，在週末喝杯咖啡或來頓安靜的早餐，沒有什麼比擺置上一些小型折疊式傢俱更方便的了！
我們可以用沙子、石頭、木頭和觀賞植物，來建造一個小小的禪意花園。任何東方風格的飾物，像是燈籠或蠟燭，都能完美地裝潢這個空間。
我們可以賦予花園一個更優雅的外觀，只要把塑膠類容器換掉，改用更具裝飾性美感的花器。
另一個讓花園變美的簡單方法，就是鋪上礫石小徑。你也可以選擇較大型的石頭，創造不同的美感。
採用未經打磨的石頭，自然散發出質樸的氣質。你不需要經常去維護，只要沿著草坪邊緣，簡單擺置上即可。
這些掛在門上的花盆，很容易便可以在屋外牆上增添吸睛的色彩。
LED 星星燈和燈籠是妝點花園的好辦法，它們不僅打亮了這個空間，還創造出愉悅的節慶氛圍。
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