台灣小公寓必備！15 種超有情調又實用的廚房吧台桌

廚房空間若能有高吧台或是中島，就是一個最方便的用餐空間！
但無奈有時候家中空間不夠大，就請設計師發揮巧思讓這個夢想實現！以下案例我們可以看到多功能的設計、以及小空間應該如何運用中島打造高吧台。合理地利用廚房吧檯或者吧檯櫃不僅不會佔用太多有限的空間，有時還可以達到意想不到的效果，比如提升空間感和整體的設計感等等，如果你也對小公寓廚房裝潢感興趣，想要優化廚房區域的話，一定不要錯過這個點子簿喔～
若你有個大窗戶、不妨就在旁邊打造一張高吧台桌子，與家人一起同賞景色與餐點吧！
選擇有弧度的椅子，更可以符合人體工學！
這個小型吧台也使用了簡單的Ｌ型桌子，只要擺放一角就能讓多人使用！
看看上方可愛的黑色鐵條、玻璃收藏櫃，就放自己喜歡的收藏品，立刻就吸睛！洽詢我們的設計師來為你規劃吧！
這整個空間都使用木頭的元素，僅用一張桌子銜接流理臺，就可以立刻當作吧台來使用。
因為空間不大、只用簡潔的鐵桌腳做支撐就不占空間。
通透設計讓空間更大，將廚房與客廳空間規劃一處，只用高吧台來隔開，就能清楚兩者空間的分別！
Ｌ型的設計可以節省空間，椅子的可愛設計則是這空間畫龍點睛之處！
小空間也要吧台設計，以簡潔白色的基調，讓空間氛圍更為一致，吧台桌子多了簍空的設計，可以讓人一眼就看到廚房內部。
黑色的牆面與黑色的燈罩也互相呼應。
將廚房隔成一個獨立空間，加裝一個長形桌子，就立刻成為獨有的吧台！
就像窗戶一般，探出頭來就能立刻與家人用餐！
結合吧台與廚房的設計，將空間節省到最大！
看看一側的收納櫃子，擺放各式的物品都不是問題。還有多個電器櫃設計，這裡就是最佳的廚房空間。
空間大的時候就能採用這種ㄇ字型的規劃，一側是廚房、一側是用餐區，只要同色系就能夠讓空間更一致。
這裡的白色吧台加裝了烤爐與排油煙機，完全是一個廚房空間，能夠邊煮邊吃也是在餐廳用餐的等級！