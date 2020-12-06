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台灣小公寓必備！15 種超有情調又實用的廚房吧台桌

Peggy Yu Peggy Yu
淨與靜, 倍果設計有限公司 倍果設計有限公司 廚房
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廚房空間若能有高吧台或是中島，就是一個最方便的用餐空間！

但無奈有時候家中空間不夠大，就請設計師發揮巧思讓這個夢想實現！以下案例我們可以看到多功能的設計、以及小空間應該如何運用中島打造高吧台。合理地利用廚房吧檯或者吧檯櫃不僅不會佔用太多有限的空間，有時還可以達到意想不到的效果，比如提升空間感和整體的設計感等等，如果你也對小公寓廚房裝潢感興趣，想要優化廚房區域的話，一定不要錯過這個點子簿喔～

1.白色質感吧台

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白色的椅子與白色的吧台桌搭配得剛剛好！特別是椅子的棉質Ｘ椅腳桌腳的黑色鋼鐵，呈現出搭配的品味！

看看吧台上方的懸掛杯子的設計是否就讓你彷彿在酒吧裡呢！

2.客製化吧台

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築川設計

逸．居

築川設計
築川設計
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簡約的吧台只用了一張簍空的Ｌ型桌子即打造而成！不需要過多的空間就能擁有屬於自己的專屬吧台！

牆面上的擺飾也可以展現屋主的品味！

3.兩用設計

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倍果設計有限公司

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倍果設計有限公司
倍果設計有限公司
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這個中島搖身一變成為吧台，讓家中所有人都可以使用！發揮最大效益！

只要將中島的下方打造成通透、可以入座的設計，就是一兼二用！

4.窗戶旁的高吧台

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耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

休憩 chill-out

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

若你有個大窗戶、不妨就在旁邊打造一張高吧台桌子，與家人一起同賞景色與餐點吧！

選擇有弧度的椅子，更可以符合人體工學！

5.質感多功能爸胎

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楊允幀空間設計

澄淨舒心

楊允幀空間設計
楊允幀空間設計
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這張中島/吧台的設計，有洗手槽與各種收納空間，完全是為屋主量身打造！

倒掛的吧台上方還擺放幾個小盆栽，也可以增添質感氛圍！

6.​黑板與早餐檯

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鹿敘空間設計

住宅｜小坪數改造北歐宅-高雄三民區

鹿敘空間設計
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作為一間餐廳就適合這個空間設計，若有整面的黑板可以寫上每日菜單，可以讓客人一目了然、也能隨心所欲調整內容。

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7.沈穩的吧台

homify 廚房桌椅
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灰黑色桌面搭配棕色的櫥櫃，呈現一組沈穩的吧台氛圍，特色在於使用了暗紅色的椅子，桌腳趣味橫生。

另外也選擇了愛迪生電燈泡，隨意纏繞就可以打造工業風的氣息。

8. 小型黑色吧檯

東門住宅, 齊禾設計有限公司 齊禾設計有限公司 廚房
齊禾設計有限公司

東門住宅

齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司
齊禾設計有限公司

這個小型吧台也使用了簡單的Ｌ型桌子，只要擺放一角就能讓多人使用！

看看上方可愛的黑色鐵條、玻璃收藏櫃，就放自己喜歡的收藏品，立刻就吸睛！洽詢我們的設計師來為你規劃吧！

9.無印風格的廚房

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禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

私人圖書館

禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design
禾光室內裝修設計 ─ Her Guang Design

這整個空間都使用木頭的元素，僅用一張桌子銜接流理臺，就可以立刻當作吧台來使用。

因為空間不大、只用簡潔的鐵桌腳做支撐就不占空間。

10. 通透的設計

Aparta estudio Monteazul 48 metros cuadrados, Maria Mentira Studio Maria Mentira Studio 置入式廚房 刨花板 Grey
Maria Mentira Studio

Maria Mentira Studio
Maria Mentira Studio
Maria Mentira Studio

通透設計讓空間更大，將廚房與客廳空間規劃一處，只用高吧台來隔開，就能清楚兩者空間的分別！

Ｌ型的設計可以節省空間，椅子的可愛設計則是這空間畫龍點睛之處！

11.白色的小巧廚房

Грифельная стена в апартаментах в стиле лофт, IdeasMarket IdeasMarket 廚房
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小空間也要吧台設計，以簡潔白色的基調，讓空間氛圍更為一致，吧台桌子多了簍空的設計，可以讓人一眼就看到廚房內部。

黑色的牆面與黑色的燈罩也互相呼應。

12.獨立空間的廚房

Kitchen- view from the living area Katie Malik Interiors 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Katie Malik Interiors

Kitchen- view from the living area

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

將廚房隔成一個獨立空間，加裝一個長形桌子，就立刻成為獨有的吧台！

就像窗戶一般，探出頭來就能立刻與家人用餐！

13.一張桌子的萬用！

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結合吧台與廚房的設計，將空間節省到最大！

看看一側的收納櫃子，擺放各式的物品都不是問題。還有多個電器櫃設計，這裡就是最佳的廚房空間。

14.ㄇ字廚房設計

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FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
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空間大的時候就能採用這種ㄇ字型的規劃，一側是廚房、一側是用餐區，只要同色系就能夠讓空間更一致。

15.多功能使用吧台桌

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Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

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這裡的白色吧台加裝了烤爐與排油煙機，完全是一個廚房空間，能夠邊煮邊吃也是在餐廳用餐的等級！

看更多：廚房收納小幫手: 6 個超實用又美觀的廚房櫥櫃

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