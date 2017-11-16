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夢中的完美郊區別墅：一個有大庭院與車庫的舒適好居所

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現代的人越來越講求與自然共存，因此在蓋房子的時候，不只要強調功能以及美觀性，是否能與自然接觸也非常重要。今天所要介紹的這間郊區別墅，不僅外觀吸引人，內在寬敞別緻，有大露臺以及庭院的特色更是讓人一見傾心。

假如說你有蓋別墅的打算的話，這間郊區別墅的各個細節想必會給你許多實用的靈感。現在就跟著我們的腳步，一起看看專家如何打造出一個夢想中的理想家園吧！

室內室外完美連結

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首先你可以看到專家規劃了寬敞的木頭露臺，藉此連結屋內與屋外的空間。由於庭院中有一個泳池，因此木頭露臺更成為曬日光浴的絕佳場地！

美麗的庭院

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前院可以為房子加分，而這個專案也不例外。利用碎石以及不同的植栽與草坪，房子給人的第一印象超有生命力！

除此之外，房子的右手邊是可以停一輛車的小車庫，對於住在郊區的家庭來說超級便利。

夜晚時刻

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夜晚的時候，泳池裡的燈光點著了，是不是非常有浪漫的氣氛呢？

俯瞰

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俯瞰這間別墅，你可以發現專家在屋頂上裝了太陽能板，因此這間房子有節能的功能，十分環保。

開放式的設計

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屋子內採取開放式的設計，餐廳與客廳完美結合，是現代家庭鐘情的格局。

餐廳與客廳的旁邊都有大片的落地窗，因此屋內十分明亮！

優雅的氣質

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從這個角度欣賞客廳，是不是非常優雅呢？

白色的牆面搭配上鮮艷的沙發以及座椅，典雅之中帶有現代感。

好想住在這！

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沒錯，屋內的各個細節都超級精緻，但又沒有忘記居者的需求。這樣子以人以及環境為出發點設計而成的別墅，真的是我們夢想中的居所！

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